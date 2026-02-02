「オトメイトファンクラブ」1周年記念「オトメイトFC検定」実施決定！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）が手掛ける女性向けゲームブランド「オトメイト」のオフィシャルファンクラブ「オトメイトファンクラブ」が、2026年2月20日に1周年を迎えることを記念して、検定イベントの実施を決定しました！

検定イベントの参加タイトルは「薄桜鬼 真改」「マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝」「OVER REQUIEMZ」の3タイトル。

タイトル毎に参加者特典の描き下ろしデジタル会員証がもらえるほか、好成績を収めた方のなかから抽選で同イラストのアクリルスタンドが当たります。

皆様のご参加をお待ちしています！

■参加者特典デジタル会員証

■抽選プレゼントアクリルスタンド

【注意事項】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80401/table/964_1_196167f9097f0260d706c9c0b01d4ff8.jpg?v=202602021221 ]

※参加特典のデジタル会員証は、各検定の開催期間終了後、日を改めて付与を予定しております。付与完了後は、デジタル会員証の設定画面から、選択・設定が可能になります。

※抽選プレゼントのアクリルスタンドは、当選者の方への当選通知をもって発表に代えさせていただきます。

当選通知は support@otomatefc.jp のメールアドレスから、各検定の開催期間翌月にお送りいたします。なお、賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

「オトメイトファンクラブ」サービス紹介

【オトメイトについて】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80401/table/964_2_07a659916be7be0ba50d0312abdf68cb.jpg?v=202602021221 ]

「オトメイト」とは、ゲームソフトメーカー、アイディアファクトリー株式会社が手掛ける女性向けの恋愛ゲームブランドで、今年で16周年を迎えた「薄桜鬼」や劇場版アニメが公開された「Collar×Malice」などの人気シリーズをはじめとして数多くのタイトルをリリースしております。

2018年からはNintendo Switch(TM)タイトルの展開に力を入れており、既に89タイトルを発売（2026年2月20日現在）。

また近年ではゲームだけに止まらず、イベント、グッズ、他企業とのコラボ展開、更には東京・池袋にオトメイトビルをオープンするなど、その周辺展開にも注目が集まっております。

オトメイトポータルサイト： https://www.otomate-p.jp/

オトメイト公式SNS： https://x.com/OtomateWeb