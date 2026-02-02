【チクマ｜レディース・ビジネスウェア】 春夏カタログ・新商品発表！
株式会社チクマ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：堀松 渉）が、女性用ユニフォームカタログ 『アルファピア』の春夏新商品を発表します。
ALPHA PIER 2026 Spring & Summer Collection
今年は「CHILL FORMAL」をテーマに今を生きる私たちの働・楽・服を提案。
春の終わりから秋の入り口まで、容赦ない暑さが続く近年のサマーシーズンに心地よく軽やかに着こなせるユニフォームをお届けします。
カバーモデルは、俳優、モデル、タレントとマルチに活躍する井桁弘恵さん。
■ALPHA PIER―アルファピア
【長い夏を快適に！ AIRY VEIL】
初夏から秋まで長く続く、夏の暑さをどうにかしたい！そんな声から誕生したのが裏地レス＆軽量設計のユニフォーム。制服としてのきちんと感はそのままに、軽快で涼やかな着心地を約束します！
■YUKI TORII―ユキトリヰ
【その存在感に心惹かれるドラマティックな働楽服】
気温が上昇する季節に向けて「YUKI TORII」が手がけたのは、働く人の気分を高めてくれる働楽服。着ることで前向きな気持ちを誘う特別な一着が、夏の太陽に負けない輝かしい毎日を連れてきます。
■MARY QUANT―マリークワント
【ASYMMETRY CHECK】
リズミカルなチェックで描く、端正なモノトーン。
アシンメトリーに交差するチェックをモノトーンで表現。可憐でありながら凛として爽やか、そんな夏の装いを楽しんで。
【MAJESTY & PREPPY】
みずみずしさを湛えた、新しいポロスタイル。
リラクシーな着心地にプレイフルな感性をON。スポーティななかにも品の良さを忍ばせたポロシャツで毎日を涼やかに。
【THE TIMELESS BEAUTY】
時を超える、美しさへの献身。
美に携わるミューズたちの装いも得意なマリークワント。シンプルな色とシルエットをプレイフルに操って、タイムレスに愛されるエレガントなユニフォームに。
■レンタルシステム―リニューアル
ユニフォーム運用をデジタル化
◇リニューアルの背景
従来の制服レンタルでは、「誰が何を持っているか把握しきれない」「発注のたびに書類やFAXが発生する」といった管理業務の煩雑さが課題でした。今回のリニューアルでは、「管理コストの削減」と「従業員の満足度向上」を両立させるため、すべての工程をデジタル化し、保証制度を大幅に見直しました。
◇新システムの5つの主要ポイント
1. 完全WEB完結！24時間いつでも発注・返却
従来のアナログなやり取りを撤廃。PCやスマートフォンから、発注・返却連絡・サイズ変更などがすべてWEB上で行えます。
2. 「誰が・何を」をリアルタイムで見える化
着用人数やアイテムごとの稼働状況を即座に確認可能。「在庫が足りない」「返却漏れがある」といったトラブルを未然に防ぎます。
3. セキュリティも万全。個人情報管理の代行
煩雑な従業員の個人情報管理もシステム内でお任せいただけます。最新のセキュリティ環境で、管理担当者様のコンプライアンスリスクを低減します。
4. 追加費用なしの安心保証（サイズ交換・無償修理）
「届いたサイズが合わない」「作業中に破れてしまった」といった際も安心。サイズ交換や通常使用範囲内の修理を無償で対応し、常に快適な着用をサポートします。
5. 常に「最新・最適」なワークウェアを提供
最新制服への更新： 契約ごとに最新デザインや高機能素材の制服へアップデートが可能。企業のブランドイメージを常に新しく保てます。
マタニティウエアも標準ラインナップ。多様な働き方をサポートします。
■ サービス概要
名称：チクマノレンタル
提供開始日： 2026年3月
対象エリア： 日本全国
主な機能： WEB発注システム、在庫リアルタイム管理、無償修理・交換保証
レンタルホームページ :
https://www.chikuma.co.jp/ar/rental/
全国で展示会を開催します
■開催概要
東京 2月6日（金） 9：30～17：00
TODA HALL ホールB
東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 4階
大阪2月13日（金） 9：30～17：00 (最終受付 16:00)
御堂会館・南御堂 4階Aホール
大阪市中央区久太郎町4-1-11
福岡2月18日（水） 13：00～17：30 (最終受付 17:00)
2月19日（木） 9：00～16：30 (最終受付 16:00)
福岡国際会議場 502号室
福岡市博多区石城町2-1
名古屋2月27日（金） 9：30～16：30(最終受付 16:00)
東桜会館 1F ギャラリー
名古屋市東区東桜２-６-３０
仙台3月3日（火） 13：00～16：30
3月4日(水) 9:00～16:30
産業見本市会館(サンフェスタ) 3F
宮城県仙台市若林区卸町2-15-2
エンドユーザー様、販売代理店様向けの内覧会です。
お問い合わせ先
株式会社チクマ アルファピア事業部 販売促進課
Mail : arinfo-sp@chikuma.co.jp
Tel : 03-3667-5324 (東京)
Tel : 06-6222-3276 (大阪)
■公式ウェブサイト
ホームページ： https://www.chikuma.co.jp/ar/
■公式SNS
Instagram：@alpha_pier (https://www.instagram.com/alpha_pier/)
You Tube：@alpha_pier (https://www.youtube.com/channel/UCMqtEoVLAXTzIkA4PgLmlUQ)
【 補 足 】
◆株式会社チクマ◆
1903年創業の繊維商社。
本社：大阪市中央区、代表取締役社長：堀松 渉
主な取扱品目は、ビジネスユニフォーム、スクールユニフォーム、婦人服の生地素材及び製品。
1995年 環境推進室 開設
2004年 広域認定制度 第一号認定企業
「服育」の理念を提唱し、活動をスタート
2007年 循環型社会形成推進功労者等「環境大臣表彰」を受賞
2009年 第11回グリーン購入大賞「経済産業大臣賞」を受賞
2014年 北九州市との官民一体型リサイクル事業会社「(株)NCS」設立
2017年 服育学びツール「制服の一生すごろく」が、消費者教育教材資料表彰 優秀賞を受賞
2018年 SDGs実現に向けて取り組みを宣言
2023年 創業120周年
2024年 服育20周年
2025年 環境推進室30周年
公式ホームページ :
https://www.chikuma.co.jp/
◆衣服を通して豊かな心を育む「服育」◆
衣服を通して、コミュニケーションやマナーなどの社会性、環境問題、健康や安全、国際性や様々な文化等に対する理解を深め、「生きる力」や「豊かな心」を育もうという取り組みです。2004年にチクマが提唱し、教育関係を中心にファッション、環境関連の業界などに広がっています。
公式ホームページ :
https://www.fukuiku.net/
◆チクマの「環境推進室」◆
繊維商社であるチクマは1995年に「環境推進室」を開設し、環境対応ユニフォームの普及に取り組んでいます。使用済みのPETボトルを繊維に再生利用したユニフォームの導入をはじめ、2004年に環境大臣が認定している『広域認定制度』の第一号認定の企業となり、2014年に北九州市で官民一体型古着リサイクル事業として回収・リサイクルを始めた衣服は、累計1,910万点（2024年8月）に達しています。「ユニフォームをゴミにしない」を合言葉に、ユニフォームのリサイクル推進に努めております。
公式ホームページ :
https://www.recycle-system.com/