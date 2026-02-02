【チクマ｜レディース・ビジネスウェア】 春夏カタログ・新商品発表！

株式会社チクマ

株式会社チクマ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：堀松 渉）が、女性用ユニフォームカタログ 『アルファピア』の春夏新商品を発表します。

ALPHA PIER 2026 Spring & Summer Collection

今年は「CHILL FORMAL」をテーマに今を生きる私たちの働・楽・服を提案。

春の終わりから秋の入り口まで、容赦ない暑さが続く近年のサマーシーズンに心地よく軽やかに着こなせるユニフォームをお届けします。

カバーモデルは、俳優、モデル、タレントとマルチに活躍する井桁弘恵さん。



■ALPHA PIER―アルファピア

【長い夏を快適に！ AIRY VEIL】

初夏から秋まで長く続く、夏の暑さをどうにかしたい！そんな声から誕生したのが裏地レス＆軽量設計のユニフォーム。制服としてのきちんと感はそのままに、軽快で涼やかな着心地を約束します！

■YUKI TORII―ユキトリヰ

【その存在感に心惹かれるドラマティックな働楽服】

気温が上昇する季節に向けて「YUKI TORII」が手がけたのは、働く人の気分を高めてくれる働楽服。着ることで前向きな気持ちを誘う特別な一着が、夏の太陽に負けない輝かしい毎日を連れてきます。

■MARY QUANT―マリークワント

【ASYMMETRY CHECK】

リズミカルなチェックで描く、端正なモノトーン。

アシンメトリーに交差するチェックをモノトーンで表現。可憐でありながら凛として爽やか、そんな夏の装いを楽しんで。

【MAJESTY & PREPPY】

みずみずしさを湛えた、新しいポロスタイル。

リラクシーな着心地にプレイフルな感性をON。スポーティななかにも品の良さを忍ばせたポロシャツで毎日を涼やかに。

【THE TIMELESS BEAUTY】

時を超える、美しさへの献身。

美に携わるミューズたちの装いも得意なマリークワント。シンプルな色とシルエットをプレイフルに操って、タイムレスに愛されるエレガントなユニフォームに。

■レンタルシステム―リニューアル

ユニフォーム運用をデジタル化

◇リニューアルの背景

従来の制服レンタルでは、「誰が何を持っているか把握しきれない」「発注のたびに書類やFAXが発生する」といった管理業務の煩雑さが課題でした。今回のリニューアルでは、「管理コストの削減」と「従業員の満足度向上」を両立させるため、すべての工程をデジタル化し、保証制度を大幅に見直しました。

◇新システムの5つの主要ポイント

1. 完全WEB完結！24時間いつでも発注・返却

従来のアナログなやり取りを撤廃。PCやスマートフォンから、発注・返却連絡・サイズ変更などがすべてWEB上で行えます。

2. 「誰が・何を」をリアルタイムで見える化

着用人数やアイテムごとの稼働状況を即座に確認可能。「在庫が足りない」「返却漏れがある」といったトラブルを未然に防ぎます。

3. セキュリティも万全。個人情報管理の代行

煩雑な従業員の個人情報管理もシステム内でお任せいただけます。最新のセキュリティ環境で、管理担当者様のコンプライアンスリスクを低減します。

4. 追加費用なしの安心保証（サイズ交換・無償修理）

「届いたサイズが合わない」「作業中に破れてしまった」といった際も安心。サイズ交換や通常使用範囲内の修理を無償で対応し、常に快適な着用をサポートします。

5. 常に「最新・最適」なワークウェアを提供

最新制服への更新： 契約ごとに最新デザインや高機能素材の制服へアップデートが可能。企業のブランドイメージを常に新しく保てます。

マタニティウエアも標準ラインナップ。多様な働き方をサポートします。

■ サービス概要

名称：チクマノレンタル

提供開始日： 2026年3月

対象エリア： 日本全国

主な機能： WEB発注システム、在庫リアルタイム管理、無償修理・交換保証

全国で展示会を開催します

レンタルホームページ :https://www.chikuma.co.jp/ar/rental/

■開催概要

ALPHA PIER 2026 Spring & Summer Collection

東京 2月6日（金） 9：30～17：00

TODA HALL ホールB

東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 4階

大阪2月13日（金） 9：30～17：00 (最終受付 16:00)

御堂会館・南御堂 4階Aホール

大阪市中央区久太郎町4-1-11

福岡2月18日（水） 13：00～17：30 (最終受付 17:00)

2月19日（木） 9：00～16：30 (最終受付 16:00)

福岡国際会議場 502号室

福岡市博多区石城町2-1

名古屋2月27日（金） 9：30～16：30(最終受付 16:00)

東桜会館 1F ギャラリー

名古屋市東区東桜２-６-３０

仙台3月3日（火） 13：00～16：30

3月4日(水) 9:00～16:30

産業見本市会館(サンフェスタ) 3F

宮城県仙台市若林区卸町2-15-2

エンドユーザー様、販売代理店様向けの内覧会です。

【 補 足 】

◆株式会社チクマ◆

1903年創業の繊維商社。

本社：大阪市中央区、代表取締役社長：堀松 渉

主な取扱品目は、ビジネスユニフォーム、スクールユニフォーム、婦人服の生地素材及び製品。

1995年 環境推進室 開設

2004年 広域認定制度 第一号認定企業

「服育」の理念を提唱し、活動をスタート

2007年 循環型社会形成推進功労者等「環境大臣表彰」を受賞

2009年 第11回グリーン購入大賞「経済産業大臣賞」を受賞

2014年 北九州市との官民一体型リサイクル事業会社「(株)NCS」設立

2017年 服育学びツール「制服の一生すごろく」が、消費者教育教材資料表彰 優秀賞を受賞

2018年 SDGs実現に向けて取り組みを宣言

2023年 創業120周年

2024年 服育20周年

2025年 環境推進室30周年

公式ホームページ :https://www.chikuma.co.jp/

◆衣服を通して豊かな心を育む「服育」◆

衣服を通して、コミュニケーションやマナーなどの社会性、環境問題、健康や安全、国際性や様々な文化等に対する理解を深め、「生きる力」や「豊かな心」を育もうという取り組みです。2004年にチクマが提唱し、教育関係を中心にファッション、環境関連の業界などに広がっています。

公式ホームページ :https://www.fukuiku.net/

◆チクマの「環境推進室」◆

繊維商社であるチクマは1995年に「環境推進室」を開設し、環境対応ユニフォームの普及に取り組んでいます。使用済みのPETボトルを繊維に再生利用したユニフォームの導入をはじめ、2004年に環境大臣が認定している『広域認定制度』の第一号認定の企業となり、2014年に北九州市で官民一体型古着リサイクル事業として回収・リサイクルを始めた衣服は、累計1,910万点（2024年8月）に達しています。「ユニフォームをゴミにしない」を合言葉に、ユニフォームのリサイクル推進に努めております。

公式ホームページ :https://www.recycle-system.com/