【小売業向け】お済みですか？ リファンド方式対応の免税システムとPOS連携セミナー、オンデマンド配信中

NECネクサソリューションズは、「お済みですか？ リファンド方式対応の免税システムとPOS連携」を2026年2月27日(金)までオンデマンド配信します。お申し込みは2月26日(木)まで受け付けています。

2026年11月から施行されます訪日外国人向けの新免税制度「リファンド方式」のポイントと、POSシステムと免税システムを連携させた最適な免税対応について、J&J Tax Free社より解説します。

■本セミナーはこのような方におすすめです

■セミナー概要

- リファンド方式の全体像を短時間で把握したい- POSや免税システムのどこを改修すべきか知りたい- 店舗オペレーションの変化や、返金手続きの流れを理解したい- インバウンド対応の最適化、業務効率化を進めたい

2026年11月より、訪日外国人向けの免税制度が改正され、新たに「リファンド方式」が導入されます。制度開始が約半年後に迫る中で、「制度の全体像を把握したい」「POSや免税システムの改修が必要か判断したい」「返金業務の新しいフローがイメージできない」といった問題・課題をお持ちの方も多いのではないでしょうか。



本セミナーでは、新制度「リファンド方式」のポイントと、POSシステムと免税システムを連携させた最適な免税対応について、J&J Tax Free社がわかりやすく解説します。 免税店が事前に準備すべきこと、返金代行・承認送信業務の考え方、店舗オペレーションの変化など、実務目線で押さえておきたい内容を10分でコンパクトにご紹介します。

【講演】お済みですか？リファンド方式対応の免税システムとPOS連携

-J＆J Tax Free社が解説、導入のポイントと最新ソリューション-

＜このセミナーでわかること＞- 新免税制度「リファンド方式」の概要- 現行制度との違い（販売方式・返金フロー・包装要件・上限額など）- 免税店が事前に準備すべき項目（承認送信事業者・返金代行事業者との連携など）- 「NeoSarf/POS」×「J‑TaxFree」で実現するスムーズな免税手続き・返金フローの自動化

【講師】株式会社J&J Tax Free 営業部 湯浅 優子 氏

