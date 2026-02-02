“いつでも3分、梳かすだけ”がそのまま『おうちエステ』に。
2026年2月2日
TOUCHBeauty株式会社
全世界80以上の国と地域で展開する美容機器ブランド「TOUCHBeauty（タッチビューティー）」を展開するTOUCHBeauty株式会社（本社：東京都台東区浅草橋、代表者：高 建清）は、2026年1月14日（水）～16日（金）に東京ビッグサイト（西1ホール）で開催された「第16回 COSME Week 東京」に出展し、多機能スカルプデバイス「スカルプケア美髪ブラシ（Multifunction Total Care Comb）」を中心に、“朝の身支度からオフィス、旅先まで。日常のすき間時間をそのままおうちエステに変える”提案を行いました。会場では、IPX5相当の着脱式ブラシヘッドによる衛生性や、マイナスイオン・超高速振動・EMSマイクロ電流・2色LEDを1台に搭載した手軽さが、美容業界関係者・バイヤーの皆様から好評をいただきました（ブース：4-24）。
取り外し可能なブラシ部分はIPX5相当の防水仕様※で、水洗いができるため、日々の使用後も清潔に保ちやすい設計です。本体（ブラシを装着する柄の部分）は防水仕様ではないため、水滴や湿気が多い場所でのご使用はお控えください。マイナスイオン・超高速振動・EMSマイクロ電流・2色LEDを1台に搭載し、ドライヤーで乾かした髪をブラッシングしながら、頭皮と髪を心地よくケアできる“おうちスパ体験”を叶えます。※濡れ髪や水分の残る状態でのご使用は、EMSの刺激が不快に感じられる可能性があるためお控えください。
※ブラシヘッドのみIPX5相当の防水仕様です。本体（柄の部分）は防水ではありません。浴室内やシャワーが直接かかる環境では使用しないでください。
【本リリースのポイント】
1. 「おうちエステ」「すき間時間美容」企画で使いやすい、頭皮＆美髪ケアを同時にかなえる多機能ブラシ
2. 取り外し可能なブラシヘッドのみIPX5相当の防水仕様で、水洗いしやすく衛生的に保ちやすい設計（※本体は防水仕様ではありません）
3. 4つのケアモード×3段階レベルとマイナスイオンで、いつものブラッシングをワンランク上の“おうちエステ時間”に
「おうちエステ」をかなえる3つのこだわり
1．“お手入れしやすい”IPX5ブラシヘッド設計
取り外し可能なブラシヘッドは、IPX5相当の生活防水仕様。使用後にブラシ部分のみを取り外して丸洗いできるため、日常的に清潔な状態を保ちやすいのが特長です。
一方で、本体（ブラシを装着する柄の部分）は防水仕様ではありません。電気製品として安全にお使いいただくため、浴室内やシャワーが直接かかる環境でのご使用はお控えください。
ご使用時は、
・ドライヤーで乾かした髪を、乾いた手でブラッシングする（※濡れ髪・水分の残る状態では使用しない）
・洗面台やドレッサー、デスクなど、水滴のかからない場所で使用する
といった“乾いた髪×水滴のかからない場所”でのご利用を推奨しています。
2．マイナスイオン×高速振動×EMS×2色LEDで“頭皮も髪も”ケア
1台のブラシに、ヘアケアとスカルプケアのための機能を凝縮しました。
・マイナスイオン：約2,000万個以上のマイナスイオンが髪全体を包み込み、静電気による広がりを抑え、指通りなめらかな髪を目指します。
・高速振動（約16,000回転／分）：心地よい振動が頭皮に伝わり、頭皮環境をすっきり整えるセルフケアをサポートします。
・EMSマイクロ電流（409本の金属ブラシピン）：頭皮に密着しやすい金属ピンを通じてEMSを伝達。日々のセルフケアとして、心地よい刺激で頭皮をやさしくケアします。
・2色LED（赤色／青色）：2色のLEDを単色でも同時でも使用可能。気になる部分に合わせたポイントケアも行えます。
※本製品は医療機器ではありません。効果・使用感には個人差があります。
3．4つのケアモード＆3段階レベルで“気分に合わせたサロン体験”
頭皮のコンディションやその日の気分に合わせて選べる4つのケアモードを搭載。刺激の強さは3段階で調整できるため、初めてスカルプデバイスを使う方から、しっかりケアしたい方まで幅広くお使いいただけます。
在宅ワーク後のリフレッシュや、1日の終わりのリセットタイムに、「今日は少ししっかりめ」「今日はやさしめ」など、その日の気分で使い分けられる“マイルームサロン”アイテムとして提案可能です。
おすすめの「いつでも3分ケア」シーン
1. 朝の身だしなみ“3分リセット”
洗面台やドレッサー前で、スタイリング前の乾いた髪をブラッシング。朝の身支度はもちろん、夜のリビングで“ながらケア”にもおすすめです。
2. オフィス／在宅ワークの“昼休みリフレッシュ”
デスクに置いて、昼休み後にさっと梳かす。微弱電流×振動で、頭皮のリフレッシュと髪のまとまりケアを同時にサポートします。
3. 通勤途中・外出先の“お直しケア”
メイク直しのタイミングに、乾いた髪を整えながら頭皮もケア。持ち歩きたくなる“身だしなみ×リフレッシュ”アイテムとして提案可能です。
4. 旅行・バカンス中の“整えタイム”
ホテルの部屋や海辺の風で乱れた髪を、いつものブラッシング＋頭皮ケアでリセット。旅先でも“自分のコンディション”を整える時間に。
商品概要
商品名：スカルプケア美髪ブラシ
ブランド：TOUCHBeauty（タッチビューティー）
英語製品名：Multifunction Total Care Comb
価格：32,780円（税込）
本体サイズ：約 78 × 234 × 55 mm
重量：約 268 g
電源：充電式（リチウムイオン電池 3.7V／800mAh）
充電時間：約 2.5 時間
モード数：4種類
出力レベル：3段階（弱／中／強）
防水性能：IPX5（ブラシヘッドのみ・生活防水）
付属品：USBコード（Type-C）、ブラシ、収納バッグ、取扱説明書
※仕様・デザイン・価格は予告なく変更となる場合があります。
※安全にお使いいただくため、浴室内やシャワーが直接かかる環境では使用しないでください。詳細なご注意事項は、同梱の取扱説明書をご確認ください。
製品ページ：
https://www.touchbeauty.co.jp/products/multifunction-total-care-comb
掲載用画像データ（当ホームページ掲載画像より・6点想定）
※下記は、TOUCHBeauty公式サイト内「スカルプケア美髪ブラシ」製品ページ掲載画像からの一例です。
実際のご使用にあたっては、必要に応じて高解像度画像データをご提供いたします。
画像1
商品メインカット（正面）
画像2
商品斜めカット／ブラシ部のクローズアップ
画像3
機能概要ビジュアル（4つのケア機能）
画像4
LEDケアイメージ（2色LED）
画像5
Before／Afterイメージ
画像6
使い方ステップビジュアル（STEP01～05の一部）
＜ご利用の際のクレジット表記例＞
(C) TOUCHBeauty
【次回展示会のご案内】
第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2026
会期：2026年2月4日（水）～6日（金）
会場：東京ビッグサイト
ブース：東5-T13-04
次回は、スカルプケアに加え、フェイス／目元／グルーミングなどの人気カテゴリも横断して展示・体験いただけます。バイヤー様・メディア様の事前アポイント（商談／取材）も承ります。
展示会に関するお問い合わせ：jpsales@touchbeauty.com（TOUCHBeauty Japan）
