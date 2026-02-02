“いつでも3分、梳かすだけ”がそのまま『おうちエステ』に。

TOUCHBeauty株式会社

2026年2月2日

TOUCHBeauty株式会社

全世界80以上の国と地域で展開する美容機器ブランド「TOUCHBeauty（タッチビューティー）」を展開するTOUCHBeauty株式会社（本社：東京都台東区浅草橋、代表者：高 建清）は、2026年1月14日（水）～16日（金）に東京ビッグサイト（西1ホール）で開催された「第16回 COSME Week 東京」に出展し、多機能スカルプデバイス「スカルプケア美髪ブラシ（Multifunction Total Care Comb）」を中心に、“朝の身支度からオフィス、旅先まで。日常のすき間時間をそのままおうちエステに変える”提案を行いました。会場では、IPX5相当の着脱式ブラシヘッドによる衛生性や、マイナスイオン・超高速振動・EMSマイクロ電流・2色LEDを1台に搭載した手軽さが、美容業界関係者・バイヤーの皆様から好評をいただきました（ブース：4-24）。

取り外し可能なブラシ部分はIPX5相当の防水仕様※で、水洗いができるため、日々の使用後も清潔に保ちやすい設計です。本体（ブラシを装着する柄の部分）は防水仕様ではないため、水滴や湿気が多い場所でのご使用はお控えください。マイナスイオン・超高速振動・EMSマイクロ電流・2色LEDを1台に搭載し、ドライヤーで乾かした髪をブラッシングしながら、頭皮と髪を心地よくケアできる“おうちスパ体験”を叶えます。※濡れ髪や水分の残る状態でのご使用は、EMSの刺激が不快に感じられる可能性があるためお控えください。

※ブラシヘッドのみIPX5相当の防水仕様です。本体（柄の部分）は防水ではありません。浴室内やシャワーが直接かかる環境では使用しないでください。

【本リリースのポイント】

1. 「おうちエステ」「すき間時間美容」企画で使いやすい、頭皮＆美髪ケアを同時にかなえる多機能ブラシ

2. 取り外し可能なブラシヘッドのみIPX5相当の防水仕様で、水洗いしやすく衛生的に保ちやすい設計（※本体は防水仕様ではありません）

3. 4つのケアモード×3段階レベルとマイナスイオンで、いつものブラッシングをワンランク上の“おうちエステ時間”に

「おうちエステ」をかなえる3つのこだわり

1．“お手入れしやすい”IPX5ブラシヘッド設計

取り外し可能なブラシヘッドは、IPX5相当の生活防水仕様。使用後にブラシ部分のみを取り外して丸洗いできるため、日常的に清潔な状態を保ちやすいのが特長です。

一方で、本体（ブラシを装着する柄の部分）は防水仕様ではありません。電気製品として安全にお使いいただくため、浴室内やシャワーが直接かかる環境でのご使用はお控えください。

ご使用時は、

・ドライヤーで乾かした髪を、乾いた手でブラッシングする（※濡れ髪・水分の残る状態では使用しない）

・洗面台やドレッサー、デスクなど、水滴のかからない場所で使用する

といった“乾いた髪×水滴のかからない場所”でのご利用を推奨しています。

2．マイナスイオン×高速振動×EMS×2色LEDで“頭皮も髪も”ケア

1台のブラシに、ヘアケアとスカルプケアのための機能を凝縮しました。

・マイナスイオン：約2,000万個以上のマイナスイオンが髪全体を包み込み、静電気による広がりを抑え、指通りなめらかな髪を目指します。

・高速振動（約16,000回転／分）：心地よい振動が頭皮に伝わり、頭皮環境をすっきり整えるセルフケアをサポートします。

・EMSマイクロ電流（409本の金属ブラシピン）：頭皮に密着しやすい金属ピンを通じてEMSを伝達。日々のセルフケアとして、心地よい刺激で頭皮をやさしくケアします。

・2色LED（赤色／青色）：2色のLEDを単色でも同時でも使用可能。気になる部分に合わせたポイントケアも行えます。

※本製品は医療機器ではありません。効果・使用感には個人差があります。

3．4つのケアモード＆3段階レベルで“気分に合わせたサロン体験”

頭皮のコンディションやその日の気分に合わせて選べる4つのケアモードを搭載。刺激の強さは3段階で調整できるため、初めてスカルプデバイスを使う方から、しっかりケアしたい方まで幅広くお使いいただけます。

在宅ワーク後のリフレッシュや、1日の終わりのリセットタイムに、「今日は少ししっかりめ」「今日はやさしめ」など、その日の気分で使い分けられる“マイルームサロン”アイテムとして提案可能です。

おすすめの「いつでも3分ケア」シーン

1. 朝の身だしなみ“3分リセット”

洗面台やドレッサー前で、スタイリング前の乾いた髪をブラッシング。朝の身支度はもちろん、夜のリビングで“ながらケア”にもおすすめです。

2. オフィス／在宅ワークの“昼休みリフレッシュ”

デスクに置いて、昼休み後にさっと梳かす。微弱電流×振動で、頭皮のリフレッシュと髪のまとまりケアを同時にサポートします。

3. 通勤途中・外出先の“お直しケア”

メイク直しのタイミングに、乾いた髪を整えながら頭皮もケア。持ち歩きたくなる“身だしなみ×リフレッシュ”アイテムとして提案可能です。

4. 旅行・バカンス中の“整えタイム”

ホテルの部屋や海辺の風で乱れた髪を、いつものブラッシング＋頭皮ケアでリセット。旅先でも“自分のコンディション”を整える時間に。

商品概要

商品名：スカルプケア美髪ブラシ

ブランド：TOUCHBeauty（タッチビューティー）

英語製品名：Multifunction Total Care Comb

価格：32,780円（税込）

本体サイズ：約 78 × 234 × 55 mm

重量：約 268 g

電源：充電式（リチウムイオン電池 3.7V／800mAh）

充電時間：約 2.5 時間

モード数：4種類

出力レベル：3段階（弱／中／強）

防水性能：IPX5（ブラシヘッドのみ・生活防水）

付属品：USBコード（Type-C）、ブラシ、収納バッグ、取扱説明書

※仕様・デザイン・価格は予告なく変更となる場合があります。

※安全にお使いいただくため、浴室内やシャワーが直接かかる環境では使用しないでください。詳細なご注意事項は、同梱の取扱説明書をご確認ください。

製品ページ：

https://www.touchbeauty.co.jp/products/multifunction-total-care-comb

掲載用画像データ（当ホームページ掲載画像より・6点想定）

※下記は、TOUCHBeauty公式サイト内「スカルプケア美髪ブラシ」製品ページ掲載画像からの一例です。

実際のご使用にあたっては、必要に応じて高解像度画像データをご提供いたします。

画像1

商品メインカット（正面）

画像2

商品斜めカット／ブラシ部のクローズアップ

画像3

機能概要ビジュアル（4つのケア機能）

画像4

LEDケアイメージ（2色LED）

画像5

Before／Afterイメージ

画像6

使い方ステップビジュアル（STEP01～05の一部）

＜ご利用の際のクレジット表記例＞

(C) TOUCHBeauty

2）その他、取扱い・展示カテゴリ（追記用）

TOUCHBeautyでは、スカルプケア領域に加え、フェイスケア／目元ケア／ヘアケア／ボディケア／ネイルケア／グルーミングなど、幅広い理美容家電を展開しています。展示会での商談・取材の参考として、国内での主な取扱い品（公式オンラインストア掲載商品より一部抜粋）を下記に整理しました。

・TOUCHBeauty 公式オンラインストア（全商品）：https://www.touchbeauty.co.jp/collections/all

・楽天市場 TOUCHBeauty公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/touchbeauty-official/

・カテゴリー別（公式オンラインストア）：

・ヘアケア：https://www.touchbeauty.co.jp/collections/hair-care

・フェイシャルケア：https://www.touchbeauty.co.jp/collections/facial-care

・ボディケア：https://www.touchbeauty.co.jp/collections/body-care

・アイケア：https://www.touchbeauty.co.jp/collections/eyes-care

・グルーミング：https://www.touchbeauty.co.jp/collections/grooming

・商品ページ（例）：

・スカルプケア美髪ブラシ：https://www.touchbeauty.co.jp/products/multifunction-total-care-comb

・SILKY イオンドライヤー：https://www.touchbeauty.co.jp/products/silky-ion-dryer

・電動ノーズトリマー プレミアム：https://www.touchbeauty.co.jp/products/electric-nose-hair-trimmer

・ホットビューラー：https://www.touchbeauty.co.jp/products/hot-curler

・RFボディケアリフト プレミアム：https://www.touchbeauty.co.jp/products/multifunction-body-device

・フェイスウォッシュブラシ プレミアム：https://www.touchbeauty.co.jp/products/electric-facial-cleanser

・ウォーターピーラー プレミアム：https://www.touchbeauty.co.jp/products/ultrasonic-scrub-device

・LIFT2 マルチエステ美顔器：https://www.touchbeauty.co.jp/products/lift2-beauty-device

・GLAM LED美容マスク：https://www.touchbeauty.co.jp/products/glam-led-facial-mask

・CANC マルチエステ美顔器：https://www.touchbeauty.co.jp/products/canc-multifunction-beauty-device

・3-in-1 マルチエステ美顔器：https://www.touchbeauty.co.jp/products/3-in-1-facial-beauty-device

※上記は一例です。最新の全商品一覧は、上記リンク先をご確認ください。

【次回展示会のご案内】

第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2026

会期：2026年2月4日（水）～6日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース：東5-T13-04

次回は、スカルプケアに加え、フェイス／目元／グルーミングなどの人気カテゴリも横断して展示・体験いただけます。バイヤー様・メディア様の事前アポイント（商談／取材）も承ります。

展示会に関するお問い合わせ：jpsales@touchbeauty.com（TOUCHBeauty Japan）

公式SNSアカウント

TOUCHBeauty Japan 公式

・公式サイト：https://www.touchbeauty.co.jp

・Instagram：@touchbeauty_japan（https://www.instagram.com/touchbeauty_japan/）

・YouTube：@TOUCHBeauty-jp（https://www.youtube.com/@TOUCHBeauty-jp）

TOUCHBeauty株式会社について

TOUCHBeauty株式会社は、美容機器の企画・設計・製造・販売を行う理美容家電メーカーです。「TOUCHBeauty」ブランドは1999年の設立以来、世界初のホットビューラーの開発をはじめ、ホットビューラー／美顔器／スカルプデバイス／ボディケア機器など幅広いラインナップを展開し、現在は80以上の国と地域で愛用されています。

本件に関するお問い合わせ先

TOUCHBeauty株式会社

【住所】〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-12-2

TEL：03-4362-8880

E-mail：jpsales@touchbeauty.com（商談・取材）／shopify@touchbeauty.co.jp（公式ストアお客様サポート）

お問い合わせフォーム：https://www.touchbeauty.co.jp/pages/contact

公式サイト：https://www.touchbeauty.co.jp

公式オンラインストア／公式SNS

・公式オンラインストア（全商品）：https://www.touchbeauty.co.jp/collections/all

・楽天市場 TOUCHBeauty公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/touchbeauty-official/

・Instagram（Japan）：https://www.instagram.com/touchbeauty_japan/

・YouTube（Japan）：https://www.youtube.com/@TOUCHBeauty-jp