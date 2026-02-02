カップル必見！2月限定のスペシャル プランを販売 &レストランでは、バレンタインディナーメニューが登場

Prince Resorts Hawaii, Inc.

プリンスリゾーツハワイインク【本社：米国ハワイ州ホノルル市郡、社長 山根茂樹】が運営する「プリンス ワイキキ」は、2月限定のスペシャルプラン「ラブセレブレーションスペシャル」を販売いたします。全室オーシャンビューの息をのむような太平洋を眺めながら、客室で、プールサイドで、甘いひと時を過ごしませんか。

また、ブッフェから一品料理まで様々なシーンでご利用いただるレストラン「ワンハンドレッドセイルズ レストラン＆バー」ではバレンタインメニューが登場します。

2月のプリンスワイキキは、一年で最も甘いひとときに包まれます。

「ラブセレブレーションスペシャル」

期間限定の「ラブセレブレーションスペシャル」では、宿泊費用が最大25%オフとなる特別価格をご用意。オーシャンフロントの絶景とともに、大切な人と過ごすロマンチックな滞在を叶えます。日系ホテルならではの安心感も魅力の一つで、日本語スタッフが常駐しており、海外が初めてのカップルでも言葉の心配なく、プロポーズのサプライズ相談もできます。この時期だけの「甘いおもてなし」で、一生モノの思い出を刻みませんか。

■室料 最大25％オフ

■2泊以上で 100ドルのホテルクレジット付き

・ご予約期間: 2026年2月1日～2026年2月28日 ・ご旅行期間: 2026年12月5日まで

※本プランの詳細は「マイナビウエディング」よりご覧いただけます。

https://wedding.mynavi.jp/contents/special_contents/prince_2410/

2026年バレンタイン限定メニュー

贅沢なプリフィックスコースと豪華ディナービュッフェで特別な一夜を演出

「100セイルズ レストラン＆バー」では、2026年2月14日にバレンタイン限定メニューを提供します。プリフィックスコース（＄89）は、ブッラータチーズの前菜、ラムまたはバターフィッシュの選べるメイン、チョコケーキの全3品を楽しめます。また、豪華なディナービュッフェ（大人＄109）では、プライムリブ、新鮮なポケや寿司が並びます。大切な人と特別なひとときをお過ごしください。

■ビュッフェ ディナー

2月12日～15日 5:00 P.M. ～ 9:30 P.M.

■コース ディナー

2月13日～15日 5:00 P.M. ～ 9:30 P.M.

※バレンタインデー週末期間中は、アラカルトメニューの提供はございません。

「お二人らしさを形にする多彩なプラン。プリンス ワイキキのウェディングページが刷新」

ヨットハーバーを一望する絶景の「ラニレア・チャペル」では、地上107mのパノラマビューを背景に感動的なセレモニーが叶います。

新ページでは、お二人のこだわりを形にする「ウェディングパッケージ」を豊富にラインナップ。挙式のみのプランから、個性が光る多彩なオプションを組み合わせたユニークなカスタマイズまで、幅広く対応いたします。

ハワイの自然とモダンな空間が調和するプリンス ワイキキで、世界に一つだけの特別な1日を演出してください。詳細は、新しくなった公式サイトのウェディングページをご覧ください。

※詳細はこちら

https://jp.princewaikiki.com/%e5%ae%b4%e4%bc%9a%e5%a0%b4/weddings/

【ホテル概要】

プリンス ワイキキ Prince Waikiki

100 Holomoana St. Honolulu, Hawaii 96815

TEL：808-956-1111 FAX：808-946-0811

日本国内電話予約：0120-00-8686（無料電話通話）

Prince Waikiki Japanese Website: http://jp.princewaikiki.com/

【プリンス ワイキキの日本語公式SNS】

＜Instagram＞

プリンス ワイキキの日本語公式インスタグラム(@princewaikikijp)はホテルの魅力だけではなく、

オアフ島の魅力、新しい情報などをご紹介しています。是非、フォローしてハワイ気分・プリンス ワイキキ気分を味わってください。

URL：https://www.instagram.com/princewaikikijp

＜LINE＞

お得なキャンペーン情報や最新宿泊プランのご案内、さらにハワイの最新ニュースや人気のショップ、

観光スポットなどのハワイ情報をお届け予定です。お友だち追加をして、ハワイからのお得で嬉しい情報をお受け取りください。

URL：https://page.line.me/princewaikiki

■プリンスリゾーツハワイインクについて

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドが管理するプリンス リゾーツ ハワイ インクは、ハワイ州のオアフ島とハワイ島で3つのホテル、3つのゴルフ場を運営。

【オアフ島】

プリンス ワイキキ ： 1990年にオープンし、2017年に全面リニューアルをしたハワイ・オアフ島にある、全室オーシャンビューのホテル。ホテルに滞在しながら目の前に広がるハワイの青い海を堪能できます。オアフ島の中心に位置し、ワイキキビーチ、アラモアナビーチパークまでは歩いてすぐ。徒歩5分の距離には、ハワイ最大のショッピングセンター「アラモアナセンター」がありハワイを訪れる方にとっては便利なロケーション。

https://jp.princewaikiki.com/

ハワイ プリンス ゴルフ クラブ ： オアフ島の西、エバ平原に位置する、109万平方メートルの広大な敷地にあるオアフ島屈指の美しいゴルフコース。

https://jp.princewaikiki.com/golf/

【ハワイ島】

ウェスティン ハプナ ビーチ リゾート ： 青い海と白い砂。北米でも有名な美しいハプナビーチが、ホテルの目の前に広がるホテル。2018年ロビー、客室、レストランといったホテル施設の全面的な改装を実施。

https://www.westinhapunabeach.jp/

ハプナ ゴルフコース ： 海岸線から海上約200mもの起伏ある自然の地形に沿って作られている、アーノルド・パーマー／エド・シェーイ設計の18ホール・チャンピオンシップコース。

https://www.westinhapunabeach.jp/golf/

マウナ ケア ビーチ ホテル ： 1965年にローレンス S. ロックフェラー氏が開発したハワイ島で初めての総合リゾートで、ハワイ島の美しい自然に溶け込む意匠をこらした建築、館内に点在するハワイ、東南アジア、太平洋の島々の美術品、約60年の歴史で培われたサービスにより多くのリピーターに愛されてきました。 開業60周年に向けて大規模リニューアルを実施中（2025年内に全ての施設改装を完了予定）

https://jp.maunakeabeachhotel.com/

マウナケア ゴルフコース ： 1964年からその景観とデザイン水準の高さで広く評価され、ハワイで最も美しく人気のあるコースのひとつとして地位を不動のものにして来た。ロバート・トレント・ジョーンズ・シニア氏の設計したこの名高いゴルフコースは、最近息子のリース・ジョーンズ氏によって装いも新たにリオープンされ、熱心なゴルファーの方々やマウナ ケア ビーチ ホテルのお客さまに楽しまれている。開業60周年に向けて、マウナ ケア ビーチ ホテル同様にゴルフコースもリニューアル実施中（2025年春開業予定）

https://jp.maunakeabeachhotel.com/golf/index.htm