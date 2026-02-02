プロから学べる！「アニメが動くヒミツ」 参加者大募集！！

写真拡大 (全2枚)

新潟市

テレビや映画で見ているアニメは、どうして動いて見えるの？


プロのアニメーターと一緒にアニメが動くしくみを楽しく学び、作画体験ができるワークショップを開催します！



専門道具や専門知識は必要なし。絵が得意な人もそうでない人も楽しめる講座内容です！アニメを見るのが好きな小学４年生から６年生のみなさん、たくさんのご応募をお待ちしております！




■開催日時


令和8年3月7日（土）13:30～15:00



■会場


新潟市マンガの家


（新潟市中央区古町通6番町971番地7）



■講師


遊佐　かずしげ 氏（アニメーター・監督・演出家）


有限会社メビウス・トーン代表取締役社長


株式会社アニハッチ顧問


1978年、竜の子プロダクション（現・タツノコプロ）入社。現在はTV番組やTVCM、短編作品を主に制作。大学教授や専門学校講師として、アニメーターの人材育成にも力を入れています。


　


★代表作品★


『うる星やつら』『みゆき』『タッチ』『まんが日本昔ばなし』『おじゃる丸』『にほんごであそぼ』『楽しいムーミン一家（OP）』『チコちゃんに叱られる』他



■内容


・アニメーションってなに？がわかるお話


・鳥の羽ばたきを描いて、アニメーションをつくろう


・自分の作品がどのように動くかを見てみよう



■対象


小学４年生～６年生　（定員15名）※応募多数の場合は抽選



■持ち物


鉛筆（２B以上推奨）、消しゴム



■応募方法


ＨＰガタマニアから申込


https://manganime-niigata.jp/course/5931/



■応募締切


2月18日(水）



■チラシ




■公式サイト


https://manganime-niigata.jp



■お問い合わせ


新潟市文化政策課


電話：025-226-2566


E-mail：bunka@city.niigata.lg.jp