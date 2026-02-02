プロから学べる！「アニメが動くヒミツ」 参加者大募集！！

新潟市

テレビや映画で見ているアニメは、どうして動いて見えるの？

プロのアニメーターと一緒にアニメが動くしくみを楽しく学び、作画体験ができるワークショップを開催します！

専門道具や専門知識は必要なし。絵が得意な人もそうでない人も楽しめる講座内容です！アニメを見るのが好きな小学４年生から６年生のみなさん、たくさんのご応募をお待ちしております！

■開催日時

令和8年3月7日（土）13:30～15:00

■会場

新潟市マンガの家

（新潟市中央区古町通6番町971番地7）

■講師

遊佐 かずしげ 氏（アニメーター・監督・演出家）

有限会社メビウス・トーン代表取締役社長

株式会社アニハッチ顧問

1978年、竜の子プロダクション（現・タツノコプロ）入社。現在はTV番組やTVCM、短編作品を主に制作。大学教授や専門学校講師として、アニメーターの人材育成にも力を入れています。

★代表作品★

『うる星やつら』『みゆき』『タッチ』『まんが日本昔ばなし』『おじゃる丸』『にほんごであそぼ』『楽しいムーミン一家（OP）』『チコちゃんに叱られる』他

■内容

・アニメーションってなに？がわかるお話

・鳥の羽ばたきを描いて、アニメーションをつくろう

・自分の作品がどのように動くかを見てみよう

■対象

小学４年生～６年生 （定員15名）※応募多数の場合は抽選

■持ち物

鉛筆（２B以上推奨）、消しゴム

■応募方法

ＨＰガタマニアから申込

https://manganime-niigata.jp/course/5931/

■応募締切

2月18日(水）

■チラシ

■公式サイト

https://manganime-niigata.jp

■お問い合わせ

新潟市文化政策課

電話：025-226-2566

E-mail：bunka@city.niigata.lg.jp