プロから学べる！「アニメが動くヒミツ」 参加者大募集！！
新潟市
テレビや映画で見ているアニメは、どうして動いて見えるの？
プロのアニメーターと一緒にアニメが動くしくみを楽しく学び、作画体験ができるワークショップを開催します！
専門道具や専門知識は必要なし。絵が得意な人もそうでない人も楽しめる講座内容です！アニメを見るのが好きな小学４年生から６年生のみなさん、たくさんのご応募をお待ちしております！
■開催日時
令和8年3月7日（土）13:30～15:00
■会場
新潟市マンガの家
（新潟市中央区古町通6番町971番地7）
■講師
遊佐 かずしげ 氏（アニメーター・監督・演出家）
有限会社メビウス・トーン代表取締役社長
株式会社アニハッチ顧問
1978年、竜の子プロダクション（現・タツノコプロ）入社。現在はTV番組やTVCM、短編作品を主に制作。大学教授や専門学校講師として、アニメーターの人材育成にも力を入れています。
★代表作品★
『うる星やつら』『みゆき』『タッチ』『まんが日本昔ばなし』『おじゃる丸』『にほんごであそぼ』『楽しいムーミン一家（OP）』『チコちゃんに叱られる』他
■内容
・アニメーションってなに？がわかるお話
・鳥の羽ばたきを描いて、アニメーションをつくろう
・自分の作品がどのように動くかを見てみよう
■対象
小学４年生～６年生 （定員15名）※応募多数の場合は抽選
■持ち物
鉛筆（２B以上推奨）、消しゴム
■応募方法
ＨＰガタマニアから申込
https://manganime-niigata.jp/course/5931/
■応募締切
2月18日(水）
■チラシ
■公式サイト
https://manganime-niigata.jp
■お問い合わせ
新潟市文化政策課
電話：025-226-2566
E-mail：bunka@city.niigata.lg.jp