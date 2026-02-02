激動の日米関係のいまとこれからを知る『同盟の転機　アメリカの変貌と日本の戦略』発売！

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）は、2026年1月30日に書籍『同盟の転機 アメリカの変貌と日本の戦略』を発売しました。

【内容紹介】

「この本は、日米関係をより広い世界へとつなぐ架け橋である」

――イアン・ブレマー「序文」より



トランプ2.0の真の影響は？

高市総理とアメリカのこれからは？

日本が生かすべきソフトパワーとは？

トヨタやダイキン、伊藤園や獺祭はなぜ関係構築に成功したのか？

日本が対処すべき「これまでにない試練」とは？……

トランプ再選から１年。

アメリカファーストを推し進める大国のもと、第二次世界大戦後から長らく続く日米関係は新たなフェーズに入っている。



日本とアメリカの関係を再構築し、国際社会でのプレゼンスを高めるためにはどうすればいいのか。

新時代のリーダーに向けて、知日派の著者が提言する。

【著者コメント】

「日本が今日の分裂と不確実性に満ちた世界において、より大きな役割を担うためにも、私は日本のソフトパワーや強固な経済力、そして明確な目的意識が、これまで以上に重要になると感じている。本書を通じて、日本の幅広い読者が、これまで自分たちがアメリカや日本に対して抱いていたイメージを考え直し、日米のパートナーシップについて、より大胆な発想で考えるきっかけとなればと願っている」

【目次】

序章 日米関係の「黄金時代」？



第１章 トランプのアメリカ：革命と日米関係への影響

-四分五裂した民主主義

-崩れる「戦後コンセンサス」

-日本の戦略的な覚醒 ほか



第２章 道産子（Dosanko）

-カルチャーショック

-海外留学と9.11

-3.11と日本への回帰 ほか



第３章 島国ニッポンからの脱却

-日米に見られる社会の構図

-1920年代の日米への教訓

-開放と閉鎖を繰り返すアメリカ ほか



第４章 アメリカの民主主義を理解する

-理念の民主主義（アメリカ）と機能の民主主義（日本）

-単線的ではないアメリカの意思決定のプロセス

-ロビイストとアドバイザー ほか



第５章 トランプのアメリカにおける日本のチャンス

-「おもてなし」の地政学

-グローバルなシフトから生ずる国内のシフト

-日本の国益を定義する ほか



第６章 成功事例から学ぶ日米の未来

-アメリカの地元重視で政治的な力を得たトヨタ

-ニューヨークの獺祭と伊藤園

-ソフトパワーのスーパーハイウェイ ほか



第７章 キズナ：機会と教訓

-現在、我々が直面する危機

-日本の価値を知る

-新たなルール、新たなゲーム ほか



終章 民主主義の長期戦

【著者プロフィール】

ジョシュア・Ｗ・ウォーカー

Joshua. W. Walker

ジャパン・ソサエティー理事長兼CEO

1981年生まれ、2歳から18歳までを日本で過ごす。リッチモンド大学を卒業後、イェール大学大学院で修士、プリンストン大学大学院で政治学博士を取得。米国務省及び国防省勤務を経て、ユーラシアグループでグローバル戦略事業部長兼日本部長を務めた。2019年12月より現職。

【書籍情報】

『同盟の転機 アメリカの変貌と日本の戦略』

著者：ジョシュア・Ｗ・ウォーカー

訳者：石垣友明

発売日：2026年1月30日（金）

定価：2,860円（税込）

発行：日本経済新聞出版

Amazon購入ページ：https://amzn.asia/d/angMp0m