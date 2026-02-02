新作『ひっぱるなよ、串焼きマスター！』本日Steamにて発売開始！串焼き vs ネズミ――戦いは今、幕を開ける！

株式会社ハリソンワールド

HARRISONWORLDがパブリッシャーを務め、Fake Owlsが開発するローグライク×タワーディフェンス×美食ゲーム『ひっぱるなよ、串焼きマスター！』 が、2026年2月2日（月）にSteamにて正式リリースされます！本作は、テーブル・フットボールのような操作感と、タワーディフェンスならではの緊張感あふれる戦略性を巧みに融合させた、可愛らしくも少しカオスなインディーゲームです。

また、正式リリースを記念して、発売日から1週間限定で10％OFFのローンチセールを実施いたします。期間中は、720円（税込） にてお買い求めいただけます。

■ 『ひっぱるなよ、串焼きマスター！』とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=palKvulXCDw ]

『ひっぱるなよ、串焼きマスター！』 は、串焼きを使ってネズミの襲撃から焼き台を守る、ローグライク × タワーディフェンスゲームです。プレイヤーは串焼きマスターとなり、食材や調味料を選んで自分だけの串焼きチームを編成できます。串焼きをドラッグして配置し、跳ね返しや連鎖を活かしながらネズミを撃退していきます。シンプルな操作と、毎回変わるビルド構成が組み合わさった、可愛くて少しカオスなバトルが特徴です。

■ 特徴

自由度の高い串焼きビルド

20人以上の串焼きマスター、40種類以上の食材、100種類以上の調味料アイテムを組み合わせて、自分だけの串焼きチームを作ることができます。どのマスターを選ぶか、どんな食材と味付けで組むかによって戦い方は大きく変化。プレイするたびに、まったく違う「味」の戦術を試せるのが魅力です。

爽快感のある戦闘システム

串焼きをドラッグするだけで弾を発射し、ネズミを撃退できます。串焼きの弾には、シュート、反射、範囲攻撃など複数の挙動があり、プレイヤーは自分の好みに合わせて、様々な戦術を組み立てることが可能です。

軽快なゲームテンポ

操作は分かりやすく、短時間で基本的な遊び方を理解できます。1プレイごとのテンポも速く、毎回違った感覚で新鮮なプレイ体験を楽しめます。

■ エンドレスモード追加

通常のゲームモードに加えて、エンドレスモードが新たに追加されました。20ウェーブ目をクリアすると解放され、より歯ごたえのある戦いに挑戦したいプレイヤーに向けたモードとなっています。

■ ゲーム概要

タイトル：Skewer Squad / ひっぱるなよ、串焼きマスター！

ジャンル：ストラテジー／カジュアル／インディー

発売日：2026年2月2日（月）12:00（JST）

価格：800円（税込）

┗ 発売記念セール価格：720円（税込） ※発売より1週間限定

対応プラットフォーム：Steam対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字／繁体字）、韓国語

開発元：Fake Owls

パブリッシャー：HARRISONWORLD（https://x.com/HarrisonWORLD_）

■ 公式リンク

Steamストアページ：https://bit.ly/4q4XHL0

公式X（旧Twitter）：https://x.com/skewersquad_en

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@skewersquad_en

公式Discordサーバー：https://discord.com/invite/WRDZph6YU2