【エムディー株式会社】3/1 エムスリー協業 ～失敗しない医療開業の全体設計と重要ポイントとは～ 対面セミナー開催

エムディー株式会社

エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、クリニックの開業を検討するドクター向けの対面セミナーをエムスリーと協業で2026年3月1日に開催いたします。

開業・分院を考えられている皆さまへ

～早期に経営を安定させるための方法を徹底解説～

【開催日時】

2026年3月1日（日）10:00-13:00

・タイムスケジュール

10:00～10:30

1. 失敗しない医療開業の全体設計

2. 診療科別・成功するクリニック立地と商圏分析

10:40~11:10

3. 開業資金はいくら必要？融資・資金計画のリアル

4. 院長が疲弊しない組織づくりとスタッフマネジメント

※事前予告なく講演内容、タイムスケジュールが変更となる可能性がございます。

11:30～13:00

麻布台ヒルズ33Fランチ座談会

【テーマ】

～失敗しない医療開業の全体設計と重要ポイントとは～

【開催場所】

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F

【特典】

参加者当日特典：麻布台ヒルズ森JPタワー33Fランチを無料提供

参加者限定特典：本セミナー開催後2ヶ月以内に開業支援の契約で初期費用から賃料1ヶ月分割引

【参加費】

無料

【参加資格】

開業・分院をお考えの医師とそのご関係者

【セミナー概要】

本セミナーでは、開業後3ヶ月以内の単月黒字化を実現するために、開業における全体設計から、それぞれの重要ポイントまで詳しく解説いたします。

12時～13時のお時間で、麻布台ヒルズ森JPタワーの33Fにてランチを無料提供を予定しております。開業支援の専門家と個別に医院開業についてざっくばらんに座談会を行えればと考えております。

途中退出も可能で、ご家族と麻布台ヒルズにお出かけがてらご参加可能なイベントとなっております。ぜひ、この機会にご参加ください。



【講師】

エムディー株式会社 取締役 事業本部長 三浦成仁

不動産会社にてキャリアをスタートし、営業・企画等に従事。

BtoB向け業務効率化サービスに転職し、買収企業の事業再生業務を担当したのち、事業本部長として約200名の事業運営を担当。

当社入社後は、開業を志す医師の皆様に【持続的な医療経営】を届けることをミッションとし、クリニックの開業支援と開業後の経営改善を推進。

エムディー株式会社 クリニック事業部 開業支援チーム 主任 佐藤潤一

小売・教育業界で経営コンサルタントを経験し、医療業界専門のコンサルタントして50件以上の開業や経営をサポート。「先生方が診療に専念できる環境を届けたい」という代表伊藤の強い思いに共感し当社に入社。一人でも多くの医師が【失敗しない】開業を実現できるよう支援します。

■会社概要

社名： エムディー株式会社

代表者： 代表取締役社長 伊藤 弘人

本社所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F

設立： 2018年10月1日（創業：2003年）

事業内容：

クリニック開業・経営コンサルティング

メディカルモール開発・運営

承継・M＆Aコンサルティング

立地戦略コンサルティング

AIソリューション・プロダクト開発

SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売

URL： https://emdi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

エムディー株式会社 広報担当

info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711