ご好評につき2月も開催！セブン‐イレブンの中華まん全品20円引き！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、

「中華まん」全品を対象としたおトクなセールを、全国のセブン‐イレブンにて2月7日（土）から11日（水）の5日間限定で実施いたします。期間中、中華まん全品をセブン‐イレブン標準価格より20円引きでご提供します。まだ寒さが続く季節に、心も身体も温かくお過ごしいただくきっかけとして、ぜひセブン-イレブンの中華まんをお楽しみください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/chukaman2602/

中華まん全品20円引きのおトクなセールを実施！

実施期間：2026年2月7日（土）～2月11日（水） ※5日間限定

対象商品：

■ふんわり×ごろっと 肉まん

セール価格：136円（税込146.88円）

※通常価格：156円（税込168.48円）

販売エリア：全国

小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわりとした生地に仕上がっています。また、熟成させた旨味の強い豚肉と玉ねぎ・筍のゴロゴロとした具材感をより楽しめるようになりました。

■もちふわ×とろ～り ピザまん

セール価格：138円（税込149.04円）

※通常価格：158円（税込170.64円）

販売エリア：全国

トマトソースの甘みと雑味を抑え、チーズの味を引き立たせた、もちもち、ふわふわ食感のピザまんです。ゴーダチーズを増量し、チーズの旨味と風味がアップしています。

■ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん

セール価格：129円（税込139.32円）

※通常価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：近畿エリアを除く全国

挽きたて、炒りたての香り豊かなすりごまを使用した、ごま風味豊かでとろっとなめらか食感のあんを、ふわふわな生地で包んだ濃厚なごまあんまんです。

■もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん

セール価格：110円（税込118.80円）

※通常価格：130円（税込140.40円）

販売エリア：近畿

甘さ控えめで、小豆の風味を引き立てたつぶあんを使用。口どけの良さともっちり・ふんわりとした食感が特長の生地で包んだあんまんです。

■もちもち×ずっしり 大入り豚まん

セール価格：212円（税込228.96円）

※通常価格：232円（税込250.56円）

販売エリア：近畿エリアを除く全国

熟成させた豚肉を大きくカットし使用した旨味たっぷりの中具を、米粉を配合したもちもち生地で包んだボリュームのある豚まんです。

■もっちり×ジューシー 特製豚まん

セール価格：175円（税込189円）

※通常価格：195円（税込210.60円）

販売エリア：近畿

中具における肉の比率を見直しジューシー感と豚肉の旨味がより向上した中具を、もっちり食感と自然な甘みが感じられる生地で包んだ豚まんです。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなります。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※写真に使用している商品は「ふんわり×ごろっと 肉まん」です。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。