選ぶ楽しさが進化！PAPABUBBLE初の「ゼリーステージ」が誕生 大人気キャンディを使用した“店舗限定”コットンキャンディも登場 横浜高島屋店 リニューアルオープン
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、横浜高島屋 地下1階 Foodies' Port2 スウィーツマーケット内の「PAPABUBBLE 横浜高島屋店」をリニューアルし、2026年1月31日（土）オープンいたしました。
今回のリニューアルでは、売場を大幅に拡大し、パパブブレ初となる「ゼリーステージ」を新設。色やフレーバーの異なるグミゼリーを一粒ずつ自由に選べる、これまでにない楽しさをご提案します。
■ 売場拡大＆新体験！グミゼリーを一粒ずつ選ぶ楽しさを横浜で。
2020年のオープン以来、「PAPABUBBLE 横浜高島屋店」は、地元のお客様をはじめ、観光やお出かけの際に立ち寄れる店舗として親しまれてきました。
今回の刷新により、他店舗では体験できない、横浜高島屋店ならではの売場づくりを実現しています。
店内では、パパブブレのキャンディを使用した横浜高島屋店限定の「コットンキャンディ」を販売します。ふわふわとした口どけの綿飴に、パパブブレならではのキャンディフレーバーを組み合わせました。一度食べると、その驚きの食感と味わいをお楽しみいただけます。
さらに、リニューアルにあわせて横浜高島屋店限定商品も登場。
高島屋のシンボルであるバラをモチーフにした、バラ型のバブレッツ（グミゼリー）を3色ご用意しました。ゼリーステージにて、一粒だけアクセントとして選んだり、すべてバラ型で揃えたりと、好みに合わせた組み合わせをお楽しみいただけます。
【横浜高島屋限定】
・バラ型バブレッツ（1個） 各201円
【店舗詳細】
PAPABUBBLE 横浜高島屋店
住所：〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋 地下1階 Foodies' Port2 スウィーツマーケット
電話番号：045-311-5111（代表電話）
営業時間：10:00-21:00
PAPABUBBLEについて
ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。
パパブブレ。
そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。
職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。
その中から、あなただけのものを選べる。
一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。
見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。
その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。
そう、お菓子ってそもそも、
ワクワクするためにあるんだから。
2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、
伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。
名づけて”Craft Candy Theater“。
ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。
