選ぶ楽しさが進化！PAPABUBBLE初の「ゼリーステージ」が誕生　大人気キャンディを使用した“店舗限定”コットンキャンディも登場　横浜高島屋店　リニューアルオープン

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、横浜高島屋 地下1階 Foodies' Port2 スウィーツマーケット内の「PAPABUBBLE 横浜高島屋店」をリニューアルし、2026年1月31日（土）オープンいたしました。

今回のリニューアルでは、売場を大幅に拡大し、パパブブレ初となる「ゼリーステージ」を新設。色やフレーバーの異なるグミゼリーを一粒ずつ自由に選べる、これまでにない楽しさをご提案します。

■ 売場拡大＆新体験！グミゼリーを一粒ずつ選ぶ楽しさを横浜で。

2020年のオープン以来、「PAPABUBBLE 横浜高島屋店」は、地元のお客様をはじめ、観光やお出かけの際に立ち寄れる店舗として親しまれてきました。

今回の刷新により、他店舗では体験できない、横浜高島屋店ならではの売場づくりを実現しています。

店内では、パパブブレのキャンディを使用した横浜高島屋店限定の「コットンキャンディ」を販売します。ふわふわとした口どけの綿飴に、パパブブレならではのキャンディフレーバーを組み合わせました。一度食べると、その驚きの食感と味わいをお楽しみいただけます。

さらに、リニューアルにあわせて横浜高島屋店限定商品も登場。

高島屋のシンボルであるバラをモチーフにした、バラ型のバブレッツ（グミゼリー）を3色ご用意しました。ゼリーステージにて、一粒だけアクセントとして選んだり、すべてバラ型で揃えたりと、好みに合わせた組み合わせをお楽しみいただけます。

【横浜高島屋限定】

・バラ型バブレッツ（1個） 各201円

【店舗詳細】

PAPABUBBLE 横浜高島屋店

住所：〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋 地下1階 Foodies' Port2 スウィーツマーケット

電話番号：045-311-5111（代表電話）

営業時間：10:00-21:00

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

PAPABUBBLE Official Site(https://papabubble.co.jp/)：

PAPABUBBLE Official X（旧Twitter）(https://x.com/PapabubbleJ)：

PAPABUBBLE Official Instagram(https://www.instagram.com/papabubblejapan/)：

PAPABUBBLE Official Facebook(https://www.facebook.com/people/papabubblejapan/100076521334443/)：

PAPABUBBLE Official YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw)：

PAPABUBBLE Official TikTok(https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw)：