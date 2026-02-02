【毎年人気のあまおう苺フレーバー】オンラインショップで販売開始！ギフトにもぴったり2種の味わいを食べ比べ「苺づくしセット」もご用意

株式会社八天堂

株式会社八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役社長：森光孝雅）は、2026年2月2日（月）より福岡県産の「あまおう苺」を使用するくりーむパンを八天堂オンラインショップで販売開始しました。

「あまおう苺」を使用するフレーバーは、毎年季節限定商品として好評をいただいています。八天堂自慢のクリームと福岡県産あまおう苺のジャムの甘酸っぱさが春を感じる「くりーむパンあまおう苺」に加え、ふるさとシリーズで販売中の、練乳のような優しい甘さがたまらないあまおう苺ミルクを堪能できる「とろける福岡くりーむパンあまおう苺ミルク」の2種をラインアップ。

自分へのご褒美スイーツとして気軽に楽しめる「3個入」や、2種を食べ比べできる「苺づくしセット」の他、八天堂くりーむパン定番の5種の味と苺フレーバーの「12個詰合せ」もご用意しています。

春を一足先に感じる苺フレーバーはギフトにもおすすめです。オンラインショップではギフト発送も承っています。

【八天堂オンラインショップ】 あまおう苺フレーバー 販売開始 概要

期間：2026年2月2日（月）～5月31日（日）23：59まで予定

八天堂オンラインショップ URL https://hattendo.jp/shop/

※冷凍でお届けします。

<お客様からのお問合せ> お客様相談室 TEL: 0120-52-7152 (平日 9:00-17:00)

【八天堂オンラインショップ】苺フレーバー詳細

■くりーむパンあまおう苺

ふんわり柔らかなパン生地に、八天堂自慢のクリームとあまおう苺ジャムを二層仕立てで入れました。やさしい味わいのクリームがいちごの甘さと酸味をより引き立て、見た目も華やかで爽やかな味わいが春を予感させます。

「くりーむパンあまおう苺」（イメージ）

■とろける福岡くりーむパンあまおう苺ミルク

しっとりふんわり柔らかな生地の中に、福岡県産あまおう苺のジャムを合わせた軽いくちどけの苺クリームと、練乳を使用したミルククリームを2層仕立てで入れました。あまおう苺の甘酸っぱさと優しい甘さのミルククリーム「苺ミルク」をお楽しみください。

株式会社八天堂について

「とろける福岡くりーむパンあまおう苺ミルク」（イメージ）

株式会社八天堂は昭和8年（1933年）広島県三原市にて和菓子屋として創業。長い歴史のなかで、和洋菓子屋、パン屋と時代に応じて業態を変え、現在は冷やして食べる「くりーむパン」をはじめとした、様々な商品を開発・製造し、全国へお届けしております。変わらないのは「甘いもので少しでも周りの人たちを元気づけたい。」という想いです。八天堂は「パン」と「スイーツ」が融合した「スイーツパン」で、お客様の笑顔・働くことで輝く人・より豊かな社会を創造・貢献することを目指します。

※上記内容はリリース時点の情報であり、変更になる場合もございます。

※写真はイメージです。

