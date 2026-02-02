山田孝之ら　オリジナル映画の主要キャストを募る大規模俳優オーディションを開催！映像配信サービス「Lemino」にて独占配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」は、俳優・山田孝之らがプロデュースする大規模俳優オーディション番組「THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-」を独占配信いたします。

本オーディションの大きな特徴は、オリジナル映画の出演者を選ぶだけではなく、オーディションを通じて、オリジナル映画を共に創っていくことです。参加した俳優たちが、オーディションの過程で実際に演じ、対話する中で浮かび上がる個性や感情を脚本に取り込み、オリジナル映画へと繋げていきます。

山田孝之は単なる審査員としてだけでなく、オーディションに参加した俳優たちと芝居をし、演技を探求しながら、オリジナル映画を共に創りあげていくメインパートナーを務めます。

公式ホームページ :https://bit.ly/4btGGqq

オーディションを通過した参加者は、このオリジナル脚本をもとに制作される、国内外への展開を見据えたオリジナル映画へ出演が決定。山田孝之は映画制作において、企画、脚本、プロデュース、出演を予定しています。

■プロフィール

山田 孝之（やまだ たかゆき） 「THE OPEN CALL」企画・プロデュース／メインパートナー

1983年生まれ、鹿児島県出身。1999年、俳優デビューし、2003年、「ウォーターボーイズ」でテレビドラマ初主演。

「世界の中心で、愛をさけぶ」、『電車男』、「闇金ウシジマくん」シリーズ、「勇者ヨシヒコ」シリーズ、「全裸監督」、『十一人の賊軍』など、数々のドラマや映画で主演を務める。第48回日本アカデミー賞、映画『正体』で優秀助演男優賞を受賞。

俳優として映画・ドラマで圧倒的な存在感を示す一方、映画製作・企画にも精力的に携わる。『デイアンドナイト』をはじめ、『MIRRORLIAR FILMS』プロジェクトを立ち上げ、クリエイター支援や新しい映画の届け方を模索。俳優としての経験に裏打ちされた感性と、プロデューサーとしての実行力を兼ね備え、次世代の映像文化創出に挑んでいる。

■伊藤 主税（いとう ちから） 「THE OPEN CALL」企画・プロデュース

1978年生まれ、愛知県豊橋市出身。株式会社and pictures 代表取締役。俳優を経て、映画プロデューサーとして活動。映画で文化を生みたいと、2013年映画製作会社「and pictures」を設立。短編オムニバス企画『Short Trial Project』シリーズや長編映画を制作し、国内外映画祭で受賞歴多数。プロデュース作品に『ホテルコパン』『古都』『栞』『青の帰り道』『デイアンドナイト』『Daughters』『ゾッキ』『裏ゾッキ』『DIVOC-12』『MIRRORLIAR FILMS』『∞ゾッキ シリーズ』『その声のあなたへ』『Winny』『唄う六人の女』『マンガ家、堀マモル』『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』がある。

2020年からは、山田孝之・阿部進之介らと共に、クリエイターの育成・発掘を目的とする短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS』プロジェクトを始動。2024年には企業版ふるさと納税を活用したSeason5を発表。全国の地域と連携し、制作支援や上映会、短編映画製作ワークショップを実施することで、「誰もが参加できる映画プロジェクト」を目指している。

■阿部 進之介(あべ しんのすけ) 「THE OPEN CALL」企画・プロデュース

1982年生まれ、大阪府出身。俳優、映画プロデューサー。映画『ラヴァーズ・キス』でデビュー後、『キングダム』『るろうに剣心 最終章 The Final』「イクサガミ」など話題作に多数出演。世界的ヒットとなり、エミー賞史上最多となる18部門を受賞したディズニードラマ「SHOGUN 将軍」では戸田広勝／文太郎役を好演し、第31回全米映画俳優組合賞（SAG Awards）を受賞。シーズン2への出演も決定している。

俳優として活躍する一方、『デイアンドナイト』では企画・原案から携わり主演を務めたほか、プロデューサーとして『MIRRORLIAR FILMS』プロジェクトを立ち上げ、クリエイター育成と映画制作の新たな仕組みづくりに注力。短編映画『point』では脚本・監督も手がけるなど、俳優の枠を越えた創作活動を続けている。

■榊原 有佑(さかきばら ゆうすけ) オリジナル映画 脚本・監督

1986年生まれ、愛知県東海市出身。映画監督・脚本家。元理学療法士という異色の経歴を持ち、人の身体感覚や内面への深い洞察で劇映画・ドキュメンタリーを創作。2012年より伊藤主税プロデュース作品に参加し、初監督短編『平穏な日々、奇蹟の陽』では主演の有村架純がSSFF & ASIA 2014ベストアクトレスアワードを受賞。長編劇映画『栞』は北京国際映画祭正式出品、フランス・KINOTAYO現代日本映画祭にてイデム最優秀映像賞受賞。近年は、山下幸輝主演『マンガ家、堀マモル』(共同監督：武桜子、野田麗未)、高杉真宙主演のHBCドラマ「三笠のキングと、あと数人」(共同監督：門馬直人、針生悠伺)を発表。短編では横浜流星主演の『MIMI』(『MIRRORLIAR FILMS Season5』収録)を脚本・監督。山田孝之が発案した「MIRRORLIAR (俳優は鏡をも騙す)」というコンセプトのもと、俳優の役作りをテーマにドキュメンタリー的手法で演技の深層に迫った。

ドキュメンタリーの分野では、FC東京に密着した『BAILE TOKYO』、声優・内海賢二の人生を描いた『その声のあなたへ』などを発表。2025年は11人組ボーイズグループ・INIの軌跡を描いた『INI THE MOVIE「I Need I」』(共同監督：武桜子、原田大誠)が大ヒットし、ドキュメンタリー作家としても注目を集めている。

■山田 兼司（やまだ けんじ） オリジナル映画 企画監修

映画プロデューサー Tyken Inc. CEO

1979年生まれ。慶應義塾大学法学部卒。ドラマ「BORDER」シリーズ、「dele」などを手掛け、東京ドラマアワード優秀賞を2度、ギャラクシー賞を3度受賞。また、仏カンヌでは「dele」でグランプリを受賞。映画『怪物』でカンヌ国際映画祭脚本賞、クィアパルム賞の2冠。『ゴジラ-1.0』では北米の邦画興行収入歴代1位を記録し、日本史上初のアカデミー賞視覚効果賞を受賞。同年、個人として『怪物」『ゴジラ-1.0』で2つのエランドール賞と藤本賞を受賞。北米では2023年を代表する「アジアゲームチェンジャーアワード」をグラミー賞受賞アーティストのアンダーソン・パークらと共に受賞した。2024年よりPGA（Producers Guild of America）の正式会員に選出。2025年に独立し、Tyken Inc.を設立。最新の企画・プロデュース作『ファーストキス 1ST KISS』は興行収入28.8億円、続く『8番出口』は興行収入51.7億円を記録している。

■概要

本オーディションの配信スケジュールや番組の詳細につきましては、順次発表予定です。

オーディション運営

■企画主催：MIRRORLIAR inc.

■企画運営：株式会社and pictures

■企画監修: 渋谷のレーベル合同会社

■企画プロデューサー(50 音順)：阿部進之介、伊藤主税、榊原有佑、松田一輝、山田孝之

■メインパートナー(審査兼任)：山田孝之

■キャスティング: 岩上紘一郎、高野力哉（株式会社カイジュウ）

■宣伝: 株式会社クオラス

■パブリシティ：共同ピーアール株式会社

■配信：Lemino（株式会社NTT ドコモが提供する定額制映像配信サービス）

オーディション番組『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』

■製作著作：株式会社 NTT ドコモ

■企画主催：株式会社NTT ドコモ、MIRRORLIAR inc.

■企画運営：株式会社and pictures

■企画監修: 渋谷のレーベル合同会社

■統括プロデューサー：田中智則、上田徳浩

■企画プロデューサー(50音順)：阿部進之介、伊藤主税、榊原有佑、中塚咲希、永長朋恵、松田一輝、山田孝之

■制作プロデューサー：飯笹雅之、牧有太

■メインパートナー(審査兼任)：山田孝之

■キャスティング: 岩上紘一郎、高野力哉（株式会社カイジュウ）

■宣伝：株式会社クオラス

■パブリシティ：共同ピーアール株式会社

■配信：Lemino（株式会社NTT ドコモが提供する定額制映像配信サービス）

■番組サイト：

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000161/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_nr-theopencallp-0202(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000161/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_nr-theopencallp-0202)

■プロジェクト映像：https://www.youtube.com/watch?v=erRNzD240Bk

■公式Instagram：https://www.instagram.com/theopencall_project

■公式X：https://x.com/theopencall_project

オリジナル映画

■タイトル：オリジナル映画『（未定）』

■企画・制作： MIRRORLIAR FILMS

■プロデューサー：阿部進之介、伊藤 主税、榊原有佑、松田一輝、山田孝之

■脚本・監督：榊原有佑

■企画監修：山田兼司 等

■公開: 全国劇場公開（予定）

■撮影場所：関東近郊（予定）

■撮影時期：２０２７年（予定）

