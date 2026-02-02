セイエンタプライズ、“25年保存”非常食「サバイバル(R)フーズ」を「震災対策技術展」で試食提供
サバイバルフーズシリーズ
災害時の健康と安心を考える、株式会社セイエンタプライズ（東京都千代田区／代表取締役社長：平井雅也）は、2026年2月5日（木）～6日（金）にパシフィコ横浜にて開催される、第30回「震災対策技術展」横浜に出展いたします。
セイエンタプライズは、同時開催される第6回「防災食品展」に出展、25年保存可能なおいしい備蓄食「サバイバル(R)フーズ」、非常時の健康を考える7年保存のサプリメント「サバイバルフーズ(R)サプリメント」をご紹介します。
■「サバイバル(R)フーズ チキンカレー」の試食を実施
会期中は、2025年1月にジャパン・フード・セレクション最高賞グランプリを受賞した“25年保存可能なおいしい備蓄食”「サバイバル(R)フーズ チキンカレー」の試食コーナーを開設いたします。この機会にぜひお試しください。
カレールゥに加えて、9種類のスパイスが使われていますが、
スパイシーではなく、お子様からお年寄りまで誰もがおいしく召し上がれる味です。
サバイバルフーズ チキンカレー
■第30回「震災対策技術展」開催概要
会期：2026年2月5日（木）～6日（金）
時間：10:00～17:00
会場：パシフィコ横浜 Dホール
※セイエンタプライズは、小間番号「1117」（「防災食品展」内）に出展※
※入場は「無料」ですが、事前の来場申込（当日受付でも可能）が必要です※
WEBサイト：https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/
■【サバイバル(R)フーズ】（25年保存）
「サバイバル(R)フーズ」は、創業から48年、日本の長期保存食市場をリードしてきた株式会社セイエンタプライズが販売する、国内生産で初となる25年保存可能なおいしい備蓄食です。
日本国内製造の非常食・保存食品において賞味期限25 年を実現する唯一の製品であることが確認されています（2025年9月 株式会社東京商工リサーチ調べ）。
今回は主に「サバイバル(R)フーズ チキンカレー」をご紹介いたします。
・サバイバル(R)フーズ 大缶チキンカレー 10,152円
・サバイバル(R)フーズ 小缶チキンカレー 3,888円
■【サバイバルフーズ(R)サプリメント】
「サバイバルフーズ(R)サプリメント」は災害時（非常時）に必要な栄養素を考え設計された「7年長期保存のサプリメント」（栄養機能食品）です。
・サバイバルフーズ(R)マルチビタミン＆ミネラル 4,320円
・サバイバルフーズ(R)ビタミンC 3,240円
＜会社概要＞
商号：株式会社セイエンタプライズ
本社：東京都千代田区九段南4-3-1
代表取締役社長：平井雅也
設立日：1978（昭和53）年9月18日
WEBページ：https://www.sei-inc.co.jp/
＜ショールーム概要＞
所在地：東京都千代田区四番町8-13（吉野ビル1F）
営業日：平日 AM10：00-PM5：00※土日祝休み
アクセス：都営新宿線 市ヶ谷駅(A3出口) 徒歩2分/JR市ヶ谷駅 徒歩5分
ショールーム案内：https://www.seishop.jp/realshop/