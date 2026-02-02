セイエンタプライズ、“25年保存”非常食「サバイバル(R)フーズ」を「震災対策技術展」で試食提供

株式会社セイエンタプライズサバイバルフーズシリーズ

災害時の健康と安心を考える、株式会社セイエンタプライズ（東京都千代田区／代表取締役社長：平井雅也）は、2026年2月5日（木）～6日（金）にパシフィコ横浜にて開催される、第30回「震災対策技術展」横浜に出展いたします。

セイエンタプライズは、同時開催される第6回「防災食品展」に出展、25年保存可能なおいしい備蓄食「サバイバル(R)フーズ」、非常時の健康を考える7年保存のサプリメント「サバイバルフーズ(R)サプリメント」をご紹介します。

■「サバイバル(R)フーズ チキンカレー」の試食を実施

会期中は、2025年1月にジャパン・フード・セレクション最高賞グランプリを受賞した“25年保存可能なおいしい備蓄食”「サバイバル(R)フーズ チキンカレー」の試食コーナーを開設いたします。この機会にぜひお試しください。

カレールゥに加えて、9種類のスパイスが使われていますが、

スパイシーではなく、お子様からお年寄りまで誰もがおいしく召し上がれる味です。

■第30回「震災対策技術展」開催概要

サバイバルフーズ チキンカレー

会期：2026年2月5日（木）～6日（金）

時間：10:00～17:00

会場：パシフィコ横浜 Dホール

※セイエンタプライズは、小間番号「1117」（「防災食品展」内）に出展※

※入場は「無料」ですが、事前の来場申込（当日受付でも可能）が必要です※

WEBサイト：https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/

■【サバイバル(R)フーズ】（25年保存）

「サバイバル(R)フーズ」は、創業から48年、日本の長期保存食市場をリードしてきた株式会社セイエンタプライズが販売する、国内生産で初となる25年保存可能なおいしい備蓄食です。

日本国内製造の非常食・保存食品において賞味期限25 年を実現する唯一の製品であることが確認されています（2025年9月 株式会社東京商工リサーチ調べ）。

今回は主に「サバイバル(R)フーズ チキンカレー」をご紹介いたします。

・サバイバル(R)フーズ 大缶チキンカレー 10,152円

・サバイバル(R)フーズ 小缶チキンカレー 3,888円

■【サバイバルフーズ(R)サプリメント】

「サバイバルフーズ(R)サプリメント」は災害時（非常時）に必要な栄養素を考え設計された「7年長期保存のサプリメント」（栄養機能食品）です。

・サバイバルフーズ(R)マルチビタミン＆ミネラル 4,320円

・サバイバルフーズ(R)ビタミンC 3,240円

＜会社概要＞

商号：株式会社セイエンタプライズ

本社：東京都千代田区九段南4-3-1

代表取締役社長：平井雅也

設立日：1978（昭和53）年9月18日

WEBページ：https://www.sei-inc.co.jp/

＜ショールーム概要＞

所在地：東京都千代田区四番町8-13（吉野ビル1F）

営業日：平日 AM10：00-PM5：00※土日祝休み

アクセス：都営新宿線 市ヶ谷駅(A3出口) 徒歩2分/JR市ヶ谷駅 徒歩5分

ショールーム案内：https://www.seishop.jp/realshop/