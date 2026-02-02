セイエンタプライズ、“25年保存”非常食「サバイバル(R)フーズ」を「震災対策技術展」で試食提供

写真拡大 (全8枚)

株式会社セイエンタプライズ

サバイバルフーズシリーズ

災害時の健康と安心を考える、株式会社セイエンタプライズ（東京都千代田区／代表取締役社長：平井雅也）は、2026年2月5日（木）～6日（金）にパシフィコ横浜にて開催される、第30回「震災対策技術展」横浜に出展いたします。


セイエンタプライズは、同時開催される第6回「防災食品展」に出展、25年保存可能なおいしい備蓄食「サバイバル(R)フーズ」、非常時の健康を考える7年保存のサプリメント「サバイバルフーズ(R)サプリメント」をご紹介します。


■「サバイバル(R)フーズ　チキンカレー」の試食を実施

会期中は、2025年1月にジャパン・フード・セレクション最高賞グランプリを受賞した“25年保存可能なおいしい備蓄食”「サバイバル(R)フーズ　チキンカレー」の試食コーナーを開設いたします。この機会にぜひお試しください。


カレールゥに加えて、9種類のスパイスが使われていますが、


スパイシーではなく、お子様からお年寄りまで誰もがおいしく召し上がれる味です。





サバイバルフーズ　チキンカレー

■第30回「震災対策技術展」開催概要

会期：2026年2月5日（木）～6日（金）


時間：10:00～17:00


会場：パシフィコ横浜 Dホール


※セイエンタプライズは、小間番号「1117」（「防災食品展」内）に出展※


※入場は「無料」ですが、事前の来場申込（当日受付でも可能）が必要です※


WEBサイト：https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/




■【サバイバル(R)フーズ】（25年保存）

「サバイバル(R)フーズ」は、創業から48年、日本の長期保存食市場をリードしてきた株式会社セイエンタプライズが販売する、国内生産で初となる25年保存可能なおいしい備蓄食です。


日本国内製造の非常食・保存食品において賞味期限25 年を実現する唯一の製品であることが確認されています（2025年9月　株式会社東京商工リサーチ調べ）。


今回は主に「サバイバル(R)フーズ　チキンカレー」をご紹介いたします。


・サバイバル(R)フーズ　大缶チキンカレー　10,152円


・サバイバル(R)フーズ　小缶チキンカレー　3,888円




■【サバイバルフーズ(R)サプリメント】

「サバイバルフーズ(R)サプリメント」は災害時（非常時）に必要な栄養素を考え設計された「7年長期保存のサプリメント」（栄養機能食品）です。


・サバイバルフーズ(R)マルチビタミン＆ミネラル　4,320円


・サバイバルフーズ(R)ビタミンC　3,240円






＜会社概要＞


商号：株式会社セイエンタプライズ　　　　　　


本社：東京都千代田区九段南4-3-1


代表取締役社長：平井雅也


設立日：1978（昭和53）年9月18日


WEBページ：https://www.sei-inc.co.jp/






＜ショールーム概要＞


所在地：東京都千代田区四番町8-13（吉野ビル1F）　　　　　


営業日：平日　AM10：00-PM5：00※土日祝休み


アクセス：都営新宿線 市ヶ谷駅(A3出口) 徒歩2分/JR市ヶ谷駅 徒歩5分


ショールーム案内：https://www.seishop.jp/realshop/