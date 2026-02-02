透明感のあるバイカラーがポイントの新しいランチシリーズが登場です！

株式会社サブヒロモリ

株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）は透明感のあるバイカラーがきれいなランチボックス、「オーリエル ワンタッチランチＭ」、「オーリエル スリムタイトランチ2段」を2026年2月に新発売します。

日々の食事で、外食やコンビニご飯の会計も気になる日々。新生活を始める季節に、家計に嬉しいお弁当生活を始めてみませんか？サブヒロモリのブランド“Sabu”が提案する「オーリエル」ランチシリーズは2026年の春の新シリーズ。「上質な質感を楽しむ」をテーマにしたレディース向けランチシリーズです。ざらっとした手触りの乾漆塗装がポイント。華やかながらも落ち着いたデザインで長く使っていただけるランチボックスが揃いました。新しい春を新しいランチボックスと一緒に迎えませんか。

オーリエル ワンタッチランチ１段オーリエル ワンタッチランチ１段

手になじみのいいオーバル形状の１段ランチボックス。ワンタッチでオープン＆クローズ。かちっとはまるのでベルトや止め具がなくても持ち運びに安心感があります。透明のフタには手書き風のロゴがプリントされています。容器は外側と内側の色が異なり、色の組み合わせがおしゃれな印象。ななめの仕切り付き。フタ以外食洗機対応で機能性も抜群です。

ななめの仕切り付きぷくっとした盛りプリント盛り付けイメージ

【商品の概要】

名称 ： オーリエル ワンタッチランチM

発売開始日 ： 2026年2月６日

販売料金 ： 2,200円（税抜）2,420円（税込）

サイズ ： 幅15.5奥12.3高5.8cm （容量600ml）

カラー ： ホワイト／オレンジ／グリーン／むらさき

■オーリエル スリムタイトランチ2段

オーリエル スリムタイトランチ2段

スリムな形状ですが合計容量620mlとしっかりサイズランチボックス。ごはんとおかずを分けて入れられる２段タイプ。マチの薄いバッグにも入れやすい形状です。大きめのバックルはしっかり止まり安心感があります。透明のフタが涼しげな印象です。フタ中央に手書き風のロゴがプリントされています。２か所についているシルバーのバックルがおしゃれ。しっかり止まって安心です。

シルバーのバックルがおしゃれフタにはロゴがプリントされています盛り付けイメージ

【商品の概要】

名称 ：オーリエル スリムタイトランチ2段

発売開始日 ： 2026年2月6日

販売料金 ： 2,200円（税抜）2,520円（税込）

サイズ ： 幅18.6奥8.1高9.1cm （容量合計620ml上段345ml下段275ml）

カラー ： ホワイト／オレンジ／グリーン／むらさき

サブヒロモリでは、公式サイト(https://www.sabu.co.jp/)、インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/sabuhiromori/)でも新商品情報を発信中です。