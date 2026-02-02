【CLLENN】BLアワード2026ノミネートの話題作！「キスとも×バニあま」Happy Valentine′s Day! at マンガ展を開催中
DMMグループのデジタルコミック出版社の株式会社CLLENN（本社：東京都港区、代表取締役：布川敦司、以下「CLLENN」、読み「シレン」）は、人気急上昇中の2作品、原ペ～ニョ著『キスはしたけど友達だよな!?』と、峠本著『バニラの甘さを証明せよ』のバレンタイン期間特別企画として、「キスとも×バニあま」Happy Varentine’s Day! at マンガ展を、1月30日（金）から2月23日（月・祝）にて開催いたします。
■BLアワード2026「次に来る部門」にノミネート
原ペ～ニョ著『キスはしたけど友達だよな!?』と、峠本著『バニラの甘さを証明せよ』は、BL情報サイト「ちるちる」が主催するBLアワード2026「次に来る部門」にノミネートされました。そんな今最も勢いのある2作品の特別イベントがバレンタイン期間に開催中です。
・BLアワード2026について：
https://www.chil-chil.net/voteNominate/e/2026/t/7/#anchor_heading(https://www.chil-chil.net/voteNominate/e/2026/t/7/#anchor_heading)
■イベント概要
名称 ：「キスとも×バニあま」Happy Varentine’s Day! at マンガ展
開催日時：2026年1月30日（金）～2月23日（月・祝）
実施内容：WEBサイン会、オリジナルグッズ受注販売、直筆サイン入りアクリルプレートの抽選販売
・公式サイト：https://www.manga10.com/event/3778(https://www.manga10.com/event/3778)
お問い合わせ：https://www.manga10.com/contact
主催：株式会社TORICO
協力：株式会社CLLENN・株式会社ジーオーティー
※注意事項
イベントの内容につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
■原ペ～ニョ先生／峠本先生 WEBサイン会
原ペ～ニョ先生、峠本先生それぞれによるWEBサイン会の開催が決定いたしました。当選者様には、先生が直接お名前（宛名）を執筆された貴重なサイン本をお届けします。
対象作品：
『キスはしたけど友達だよな!?』（原ペ～ニョ 著）
『バニラの甘さを証明せよ』（峠本 著）
抽選エントリー期間： 2026年1月30日(金) 17:00 ～ 2月23日(月・祝) 23:59
当落発表：2026年2月24日(火) 頃
発送時期：2026年5月末頃予定
販売方法：ご当選者様にのみメールでご連絡いたします。
■イベントオリジナルグッズリスト
イベントオリジナルグッズは下記スケジュールにてWEB通販の予約受付を実施いたします。
販売期間：2026年1月30日(金)17:00～2月23日(月・祝)23:59
発送予定：2026年4月中旬頃予定
■原ペ～ニョ先生／峠本先生直筆サイン入りアクリルプレート 抽選販売
当イベント描き下ろしの「A4判アクリルプレート」を、原ペ～ニョ先生と峠本先生の直筆サイン入りでお届けします。
抽選エントリー受付期間：2026年1月30日(金)17:00～2月23日(月・祝)23:59
当落発表：2026年2月25日(水)頃に全てのご応募者様にメールにてご案内予定
発送予定：2026年5月末頃予定
■作品情報
・『キスはしたけど友達だよな!?』
著：原ペ～ニョ
定価：880円（税込）
発行：ジーオーティー
全国書店にて好評発売中
【配信ページ】
▼DMMブックス
https://book.dmm.com/product/6208029/s539ahuat05126/
▼各書店一覧
https://1-oshimanga.com/p000319/
・『バニラの甘さを証明せよ︎』
著：峠本
定価：814円（税込）
発行：ジーオーティー
全国書店にて好評発売中
【配信ページ】
▼DMMブックス
https://book.dmm.com/product/6208030/s539ahuat05127/
▼各書店一覧
https://1-oshimanga.com/p000318/
■CLLENNについて
CLLENNは、2023年9月にDMMグループの株式会社コミックストック、株式会社フューチャーコミックス、株式会社GIGATOON Studioが事業統合したデジタルコミック出版社です。総作品数は5,000を超え、国内トップクラスのコンテンツ数を誇ります。今後も国内外に向けた優良な電子書籍発のコミックを創作していきます。
ホームページ：https://cllenn.com/
編集者採用ページ：https://special.dmm.com/recruit-comic-editor/
トピックス一覧：https://cllenn.com/topics
採用広報公式X：https://x.com/cllenn_recruit
