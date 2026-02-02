【Stola.(ストラ)】藤井サチが纏う、大人がときめく春の6LOOK

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するアパレルブランド「Stola.（ストラ）」は2/2（月）12時に、モデルの藤井サチさんを起用した新しいWEB特集企画を公式オンラインストアにて公開します。

始まりと出会いの季節、ワードローブに迎えたいのはときめきポイントのある、大人に響く春の服。

さりげなくハートをモチーフにしたアイテムやほんのり華やかなカラートーンをラインナップ。

特集を見る :https://stola.jp/pages/sweetandrefined20260202

LOOK 1. Flare Lace Sleeve Blouse

Knit \17,600 Blouse \14,300 Pants \20,900 Belt \8,580 Bag \24,200

マストトレンドのレースを袖口にあしらい、カジュアルなデニムスタイルをアップデート。

LOOK 2. Heart Print Dress

ONE-PIECE \27,500 JACKET \31,900 NECKLACE \7,480

ランダムに描いたハート柄と配色デザインで、1枚で絵になるワンピース。

LOOK 3. Tweed-like Knit Cardigan

CARDIGAN \24,200 PULLOVER \12,100 PANTS \20,900 NECKLACE \9,680 BAG \25,300

さっと羽織るだけで、気品とやわらかなムードを引き寄せるツイーディニット。

LOOK 4. Pale Pink Denim Jacket

JACKET \24,200 KNIT \15,400 SKIRT \24,200 BAG \17,600 KEY CHARM \6,380

気分も血色も上がるピンクデニムを主役に、グレーと2色でまとめたフェミニンカジュアル。

LOOK 5. Heart Print Ruffle Blouse

COAT \38,500 BLOUSE \17,600 PANTS \20,900 PIERCED EARRINGS \5,280

キャッチーなブラウスは、ロングコート・スラックスとのＩラインでスマートにこなして。

LOOK 6. Cardigan with Heart Buttons

CARDIGAN \16,500 JACKET \31,900 PANTS \18,700

PIERCED EARRINGS \5,280 NECKLACE \7,480 BAG \17,600

ジャケットスタイルにさりげないときめきを添える、ニュアンスハートモチーフ。

Novelty Fair開催中

2/23(月)までの期間中、各ショップ・オンラインサイトにてノベルティフェアを開催中。

新作アイテム\38,500(税込)以上のお買い上げで、タッセル付きポーチチャームをプレゼントいたします。

※数量限定のため、無くなり次第終了。

Stola.について

2009年デビュー。

オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。

公式オンラインストア：https://stola.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/stola.jp/

公式Threads：https://www.threads.net/@stola.jp

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Stola_official