昭和書体「史上最大の大開放キャンペーン」に新書体《篤姫隷書》を追加公開

株式会社昭和書体

日本の筆文字フォントブランド「昭和書体」（代表：坂口茂樹）は、現在実施中の“史上最大の大開放キャンペーン”において、新書体《篤姫隷書》を新たに追加公開いたしました。 薩摩ゆかりの名を冠した本書体は、気品と凛とした強さを併せ持つ隷書体で、ロゴ・タイトル・映像制作など幅広い用途に対応します。

昭和書体は、これまで数多くの筆文字フォントを世に送り出し、国内外のデザイナー・映像制作会社・ゲームスタジオから高い評価を得てきました。 現在開催中の“史上最大の大開放キャンペーン”では、過去最大規模となるフォントコレクションに特別価格で提供し、多くのクリエイターから注目を集めています。

この度、新たに追加公開される《篤姫隷書》は、薩摩藩にゆかりの深い「篤姫」の名を冠した、気品と力強さを併せ持つ隷書体です。 隷書特有の端正な骨格に、昭和書体ならではの筆致の温度感を融合させ、歴史的な風格と現代的な可読性を両立しています。

■ 《篤姫隷書》の特徴

気品ある佇まい：隷書の伝統美を踏襲しつつ、女性的な優雅さを感じさせる線質

力強い筆致：薩摩の精神性を象徴するような、凛とした強さ

幅広い用途：ロゴ、パッケージ、タイトル、映像、ゲームUIなどに最適

海外向けにも強い：日本文化を象徴するデザインとして、海外クリエイターからの需要も期待

昭和書体は創業以来、「筆文字の本質をデジタルに宿す」という理念のもと、職人の手仕事を徹底的に追求してきました。筆の角度、墨の含ませ方、紙の繊維の荒れ具合まで、アナログならではの偶然性を丁寧に観察し、最も美しい瞬間をデジタルフォントとして再構築する──その制作プロセスは、工芸に近い緻密さを持っています

■ 代表コメント（坂口茂樹）

「篤姫隷書は、薩摩の歴史と美意識を現代のデザインに落とし込むことを目指して制作しました。 大開放キャンペーンに追加発表することで、より多くのクリエイターの皆さまに触れていただければ嬉しく思います。」

■ キャンペーン概要

名称：昭和書体 “史上最大の大開放キャンペーン”新作追加

内容：対象フォントを特別価格で提供

新追加：新書体《篤姫隷書》宮崎県在住 女流書家 岡 篤子

期間：期間限定（終了日時は公式サイトにて告知）

販売ページ：昭和書体公式サイト

■ 昭和書体について

昭和書体は、日本の伝統書道をベースにした筆文字フォントを制作・販売するブランドです。 書家の手仕事による筆致を忠実に再現し、国内外のデザイン・映像・ゲーム制作の現場で広く利用されています。

■ 日本の書の魂を、もっと自由に。

昭和書体のフォントは、初代専属書家・故 綱紀栄泉の揮毫毛筆をもとに、一本一本の筆致を丁寧にデジタル化した“生きた書体”です。 筆が紙を走る瞬間の息づかいまで宿した書体は、国内外のデザイナー・映像制作・ゲーム会社からも高い評価を受けています。

