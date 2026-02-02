【2月21日（土）開催決定！ 】一緒に考えよう学校の校則問題　～対話と実践～

株式会社NIJIN

「中学校てらす」初のコラボレーションイベント開催決定！！

「認定NPO法人カタリバ みんなのルールメイキング」さんがイベントに登場です！



Q．「この校則、なぜあるの…？」

A．「今までそうだったから」「うちの学校の決まりだから」「当たり前でしょ！」



学校現場では、このような言葉が飛び交っていませんか？

そんなモヤモヤした気持ちをみなさんで一緒に語り合いませんか？

こんな方におすすめ

・「子どもファースト」な学校づくりに興味がある方

・中学校の学校経営や学級経営に関心ある方

・中学校を支える、変えていく「仲間」と出会いたい方

・他者の見方・考え方を大切にできる方

・もっと楽しくなるようなことを考えたい方

・学校の先生、教育関係者、教師を志す学生など

★先生以外のお仕事をされている方も歓迎します★



【日時】

2026年2月21日（土）19:30-21:30



【プログラム】

19:20 受付

19:30 オープニング＆趣旨説明

19:35 本日のテーマ「一緒に考えよう学校の校則問題～対話と実践～」

20:20 休憩

20:30ぶっちゃけ座談会

21:20 質疑応答・振り返り

21:30 終了

★参加者同士の関わり（チャットやブレイクアウトセッション）を原則としています。

楽しい「つながり」の場とするためにも「カメラON」でのご参加をお願いいたします。



【申込み】

https://peatix.com/event/4831836

＊LINEオープンチャットに加入するとお値引きを受けられます。

早割→1,650円が1,150円

通常チケット→2,200円が1,700円



中学校てらすLINEオープンチャット

http://x.gd/WZDoC

＊チケット購入後【イベントに参加】を押していただくと、当日の視聴案内があります。

当日は10分前からお入りいただけます。



【キャンセルについて】

一度お申込みいただいたチケットの変更・払戻はできませんので、ご了承ください 。



【定員】

30名（先着順）

※他サイトとの合計人数が定員に達したら募集を締め切ります。

◆講師紹介

認定NPO法人カタリバ みんなのルールメイキング

みんなのルールメイキングは、児童生徒にとって身近な学校の中の課題をテーマに、児童生徒・教員・保護者など様々な立場の関係者同士で対話を通じて納得解をつくり、課題を解決に導くプロセスを全国の学校へ届けています。そのためには、まずは大人も子どもも一人ひとりの意見が大切にされること、そして、異なる立場や意見を持つ他者の意見にも耳を傾け、合意形成を積み重ねることを大切にしています。

（公式HPより引用）https://rulemaking.jp/

◆主催

中学校てらす

公式HP：https://www.nijin.co.jp/middleschoolterrace

全国の中学校をHAPPYに

私たちには同じような想いを持った仲間がいます。今、全国の想いを持った教育者が繋がり、学び合い、議論し、行動するためにこのサロンはあなたの力になります。全ての生徒と教師が『幸せな中学校の在り方』についてALL JAPANで探究すし、全国の中学校をHAPPYにすることが本サロンの目的です。

◆運営法人

「教育から国を照らす」ことを目指し、仕組みから教育を創り変え、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・先生のキャリア・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する11の事業を展開。3期目の売上高予測は1億円を超える。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/