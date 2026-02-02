第6回『夢のおうちアートコンテスト』開催

株式会社LIXIL住宅研究所

アイフルホームカンパニー

株式会社LIXIL住宅研究所アイフルホームカンパニーは、2月2日（月）から3月13日（金）の期間、小学生以下の子どもたちを対象に、第6回『夢のおうちアートコンテスト』を開催します。

『夢のおうちアートコンテスト』は、子どもたちにとって「こんなおうちに住んでみたい」「こんな家があればすてきだな！」と思う“夢のお家”のアート作品を募集するコンテストです。募集は「ぬりえ」と「おえかき」の2部門で行い、当社社員と外部デザイナーが審査します。また今回は特別に、探究型学習の第一人者である矢萩邦彦氏をお迎えし、専門的な知見から子どもたちの豊かな発想を評価し、受賞作品への個別コメントを通じて、次世代の創造力を多角的に応援・サポートします。上位入賞者には図書カードを、参加者には抽選で100名様にオリジナルキャラクター「きっずなー」のクリアファイルとキーホルダーをプレゼントします。



アイフルホームでは、子ども目線・子ども基準の「キッズデザイン」の考えで住まいづくりに取り組んでおり、子どもの創造力・自主性・好奇心を伸ばせる工夫を施した「子が育つ暮らし＝子育ち提案」をしています。今回応募いただいた作品は、社会の未来を担う子どもたちの豊かな発想、希望、夢を応援し実現できるよう、次なるキッズデザイン商品の開発に活かしていきます。

■『夢のおうちアートコンテスト』概要

⚫︎応募方法

応募用紙を専用ホームページよりダウンロードするか、お近くのアイフルホーム加盟店で入手し、下記専用サイトよりご応募ください。

・専用サイト：https://www.eyefulhome.jp/lp/25yumenoouchi/

※ご応募は、お子様おひとりにつき、1部門のみ、1作品のみとさせていただきます

■特別参加：矢萩 邦彦氏 プロフィール

探究型学習・想像力教育・リベラルアーツ教育の第一人者

教養の未来研究所所長、知窓学舎塾長

多摩大学大学院客員教授、探究推進機構 理事

近著『正解のない教室─これから、何を学ぶべきか？』（日経ビジネス人文庫）

■2025年（第5回）の受賞作品の一部

おえかき部門［小学生以下］の受賞作品を一部紹介します。

2025年（第5回）受賞作品：https://www.eyefulhome.jp/lp/24yumenoouchi/(https://www.eyefulhome.jp/lp/24yumenoouchi/)

・金賞 とりまる さん（小学1年生）

【作品名】海底の家

・銀賞 SOU SOUさん（小学2年生）

【作品名】テトリスハウスの家

・銅賞 あんちゃん さん（５歳）

【作品名】大好きなクレーンゲームのおうち



◆当社概要

会社名 株式会社LIXIL住宅研究所

代表者 アイフルホーム カンパニープレジデント 樋口 幸太

本社所在地 〒141-0033 東京都品川区西品川１-1₋1 大崎ガーデンタワー

URL 【株式会社LIXIL住宅研究所】https://www.lixil-jk.co.jp/

【アイフルホーム】 https://www.eyefulhome.jp/(https://www.eyefulhome.jp/)



◆LIXIL住宅研究所 概要

住宅及びビル建材・設備機器の製造販売・住宅フランチャイズチェーンの運営など、総合的な住生活関連事業を展開するLIXILの一員です。住宅フランチャイズチェーン事業の運営を担う企業として、アイフルホーム、フィアスホーム、GLホームの3ブランドを展開し、国内最大級の住宅フランチャイズチェーン事業を展開しています。2024年からは新築VC（ボランタリーチェーン）の「YUIE（ユイエ）」、戸建リノベーションVCの「DUUO（デューオ）」を展開し、全国の工務店・ビルダー支援に取り組んでいます。

◆アイフルホーム 概要

1984年の創業以来、「より良い家を、より多くの人に、より合理的に提供する」との使命を掲げ、お客様の「良い家に住みたい」というご要望にお応えするため、だれもが安心して家を手に入れられる住宅のフランチャイズチェーンシステムを開発・導入したパイオニアです。高いコストパフォーマンスと統一品質の実現により、適正価格で高品質な住まいを提供し続け、これまでに18万棟を超える住まいを提供しています。