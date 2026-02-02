明治安田J2・J3百年構想リーグ ユニフォームパートナーのご紹介

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、明治安田J2・J3百年構想リーグ ユニフォームパートナーが決定しましたことを、お知らせいたします。各社からの多大なる支援に感謝を申し上げます。また、チームへのエールを頂戴しておりますので、併せてみなさまにご紹介いたします。






■正面/胸




【社名】スポーツ X 株式会社


【所在地】〒615-0863 京都府京都市右京区西京極堤町 44 番地 2


【代表者】代表取締役社長 小山 淳


【事業内容】J リーグクラブのインキュベーション、プロクラブ経営のプラットフォーム


【代表取締役社長 小山 淳氏コメント】


今シーズンも、福島ユナイテッドFCのユニフォームに当社ロゴを掲載できることを、とてもうれしく思っております。


私自身もクラブの代表取締役CEOを務めさせていただき、3シーズン目となります。


寺田監督体制も3シーズン目となり、クラブもチームも着実に積み上げができていると実感しております。


既存の選手たちに加え、三浦知良、チョンソンリョンの両選手をはじめとしたベテランからミドル、若手の有望選手まで、昇格を狙える陣容が整いました。


今シーズンもみなさまと共に、熱くシーズンを過ごせていけたら幸いです。引き続き、よろしくお願いいたします



■背面/上部




【社名】一般社団法人 JIN LUCK サポーターズ


【所在地】〒107-0052東京都港区赤坂９丁目７番１号 ミッドタウン・タワー１８階


株式会社JIN LUCKアセットマネジメント内


【代表者】代表理事 神保 吉寿


【事業内容】社会支援活動（スポーツ振興、伝統文化の保護・支援など）


【代表理事 神保 吉寿氏コメント】


2024年シーズンより、父方の実家がある伊達市をホームタウンとしている福島ユナイテッドFCに、株主およびユニフォームパートナーとしてクラブの成長に関われていることを、大変うれしく思います。


昨シーズン終盤の4連勝は、今シーズンへの希望を大いに感じさせるものでした。


2026/27シーズンには、ぜひとも昇格を果たしていただきたいと考えております。


また、アカデミーにおいてもこれまでと同様、福島から未来のJリーガーを輩出するカリキュラムの充実、環境改善のサポートなど夢の実現の一助となりたいと考えております。


引き続き、福島ユナイテッドFCが地元のみなさまの夢と希望となるよう、応援してまいります。



■正面/鎖骨（左）




【社名】NOK株式会社


【所在地】


〒105-8585 （本社） 東京都港区芝大門1丁目12番15号


〒960-1193（福島事業場） 福島県福島市永井川字続堀8番地


【代表者】代表取締役 社長執行役員 グループCEO　鶴 正雄


【事業内容】


シール製品、工業用機能部品、油圧機器、プラント機器、電子力機器、合成化学製品、


エレクトロニクス製品などの製造、仕入、輸入、販売並びに機械器具設置工事等に付帯する業務


【上席執行役員 シーリングソリューション CPO（Chief Production Officer）兼オイルシール事業部長　池崎雅人氏コメント】


NOKはオフィシャルクラブパートナーとして、今年もファン・サポーター、地域のみなさまと共に福島ユナイテッドFCを応援いたします。


福島が”ひとつ”になって挑む今シーズンが、大きな成長の1年となることを心より願っております。


共にがんばろう、福島ユナイテッドFC！



■左袖　




　　　　　　　　　　　　　


【社名】株式会社 東邦銀行


【所在地】〒960-8041 福島県福島市大町3-25


【代表者】取締役頭取　佐藤 稔


【事業内容】 銀行業


【応援コメント】


東邦銀行は、2026年もオフィシャルクラブパートナーとして福島ユナイテッドFCを応援してまいります。


選手、フロント、ファン、サポーター、パートナー、地域のみなさまが一丸となって戦い、スポーツの力で“ふくしま”を熱く盛り上げましょう。



■パンツ背面/左裾




【社名】株式会社 福島民報社


【所在地】〒960-8602 福島市太田町13-17


【代表者】代表取締役社長 芳見 弘一


【事業内容】 日刊新聞の発行。書籍の出版、販売。文化的事業。


【応援コメント】


福島民報社は今年も、闘将寺田周平監督率いる福島ユナイテッドFCをサポートしてまいります。


今シーズンはキングカズこと三浦知良選手をはじめ、新たな仲間が加わり、例年以上に注目度が高まっています。


明治安田J2・J３百年構想リーグでのJ2所属クラブとの対戦も、盛り上がりが期待されます。


ファン、サポーターのみなさま、ぜひスタジアムに足を運びましょう。勝利を呼び込む原動力は、みなさまの応援です。