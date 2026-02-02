明治安田J2・J3百年構想リーグ ユニフォームパートナーのご紹介

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、明治安田J2・J3百年構想リーグ ユニフォームパートナーが決定しましたことを、お知らせいたします。各社からの多大なる支援に感謝を申し上げます。また、チームへのエールを頂戴しておりますので、併せてみなさまにご紹介いたします。

■正面/胸

【社名】スポーツ X 株式会社

【所在地】〒615-0863 京都府京都市右京区西京極堤町 44 番地 2

【代表者】代表取締役社長 小山 淳

【事業内容】J リーグクラブのインキュベーション、プロクラブ経営のプラットフォーム

【代表取締役社長 小山 淳氏コメント】

今シーズンも、福島ユナイテッドFCのユニフォームに当社ロゴを掲載できることを、とてもうれしく思っております。

私自身もクラブの代表取締役CEOを務めさせていただき、3シーズン目となります。

寺田監督体制も3シーズン目となり、クラブもチームも着実に積み上げができていると実感しております。

既存の選手たちに加え、三浦知良、チョンソンリョンの両選手をはじめとしたベテランからミドル、若手の有望選手まで、昇格を狙える陣容が整いました。

今シーズンもみなさまと共に、熱くシーズンを過ごせていけたら幸いです。引き続き、よろしくお願いいたします

■背面/上部

【社名】一般社団法人 JIN LUCK サポーターズ

【所在地】〒107-0052東京都港区赤坂９丁目７番１号 ミッドタウン・タワー１８階

株式会社JIN LUCKアセットマネジメント内

【代表者】代表理事 神保 吉寿

【事業内容】社会支援活動（スポーツ振興、伝統文化の保護・支援など）

【代表理事 神保 吉寿氏コメント】

2024年シーズンより、父方の実家がある伊達市をホームタウンとしている福島ユナイテッドFCに、株主およびユニフォームパートナーとしてクラブの成長に関われていることを、大変うれしく思います。

昨シーズン終盤の4連勝は、今シーズンへの希望を大いに感じさせるものでした。

2026/27シーズンには、ぜひとも昇格を果たしていただきたいと考えております。

また、アカデミーにおいてもこれまでと同様、福島から未来のJリーガーを輩出するカリキュラムの充実、環境改善のサポートなど夢の実現の一助となりたいと考えております。

引き続き、福島ユナイテッドFCが地元のみなさまの夢と希望となるよう、応援してまいります。

■正面/鎖骨（左）

【社名】NOK株式会社

【所在地】

〒105-8585 （本社） 東京都港区芝大門1丁目12番15号

〒960-1193（福島事業場） 福島県福島市永井川字続堀8番地

【代表者】代表取締役 社長執行役員 グループCEO 鶴 正雄

【事業内容】

シール製品、工業用機能部品、油圧機器、プラント機器、電子力機器、合成化学製品、

エレクトロニクス製品などの製造、仕入、輸入、販売並びに機械器具設置工事等に付帯する業務

【上席執行役員 シーリングソリューション CPO（Chief Production Officer）兼オイルシール事業部長 池崎雅人氏コメント】

NOKはオフィシャルクラブパートナーとして、今年もファン・サポーター、地域のみなさまと共に福島ユナイテッドFCを応援いたします。

福島が”ひとつ”になって挑む今シーズンが、大きな成長の1年となることを心より願っております。

共にがんばろう、福島ユナイテッドFC！

■左袖

【社名】株式会社 東邦銀行

【所在地】〒960-8041 福島県福島市大町3-25

【代表者】取締役頭取 佐藤 稔

【事業内容】 銀行業

【応援コメント】

東邦銀行は、2026年もオフィシャルクラブパートナーとして福島ユナイテッドFCを応援してまいります。

選手、フロント、ファン、サポーター、パートナー、地域のみなさまが一丸となって戦い、スポーツの力で“ふくしま”を熱く盛り上げましょう。

■パンツ背面/左裾

【社名】株式会社 福島民報社

【所在地】〒960-8602 福島市太田町13-17

【代表者】代表取締役社長 芳見 弘一

【事業内容】 日刊新聞の発行。書籍の出版、販売。文化的事業。

【応援コメント】

福島民報社は今年も、闘将寺田周平監督率いる福島ユナイテッドFCをサポートしてまいります。

今シーズンはキングカズこと三浦知良選手をはじめ、新たな仲間が加わり、例年以上に注目度が高まっています。

明治安田J2・J３百年構想リーグでのJ2所属クラブとの対戦も、盛り上がりが期待されます。

ファン、サポーターのみなさま、ぜひスタジアムに足を運びましょう。勝利を呼び込む原動力は、みなさまの応援です。