おにぎりランチを持ち歩こう！便利なおにぎりランチアイテムが登場です

株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）はおにぎり用のランチポーチ「オーリエル 保冷おにぎりポーチ」を2026年2月に新発売します。

オーリエル 保冷おにぎりポーチ

おにぎりの消費支出額が増加傾向。専門店の新規開業が相次ぎ、自宅でもおにぎりを作る、食べる機会が増えています。また海外でも“ONIGIRI”の名で販売され、日本の伝統的な食文化が浸透しつつあり、おにぎり関連商材の需要は伸びています。サブヒロモリのキッチンブランド「Sabu」ではおにぎりランチを楽しみたい方の声に応え、おにぎりや、それだけでなくちょっとした食べ物を持ち運べるアイテムを発売します。

【商品の概要】

１． コンビニおにぎり２個を持ち運びできるポーチ。内側はアルミ蒸着シート加工。保冷・保温効果を補助します。

２． おにぎりだけでなく、気温が上がる季節に、溶けやすいお菓子やヨーグルトの持ち運びにも便利。

３． 少し持ち運ぶときに便利なハンドル付き。

ベビーカーやバッグなどにひっかけられるホックが付いています。

４． おしゃれな４色展開。手書き風のワンポイントロゴが刺しゅうされています。

【商品概要】

名称 ： オーリエル 保冷おにぎりポーチ

発売開始日 ： 2026年2月6日

販売料金 ： 1,738円（税込）1,580円（税抜）

サイズ ： 幅12奥8高10.5cm

カラー ： オレンジ／グリーン／むらさき／グレー

サブヒロモリでは、公式サイト(https://www.sabu.co.jp/)、インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/sabuhiromori/)でも新商品情報を発信中です。