自分に合った“天職”への近道が見つかる転職総合メディア「天職みつかーる」をリリース
株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）は、転職エージェント比較・ノウハウ情報など、転職に関する総合サイト『天職みつかーる』を公開いたしました。 本サイトは「自分に合った転職の仕方」を支援し、AI活用や効率的なスケジュール管理など今のトレンドを押さえた転職ノウハウを発信します。初めて転職に挑む方から社会人経験豊富な即戦力層まで、あらゆるフェーズの求職者のキャリアアップをサポートします。
■ サービス提供の背景
転職手法が「自ら探す」形から「スカウトを待つ」形へ移行する中、情報の分散や管理の煩雑さが求職者の新たな課題となっています。そこで当社は、求職者が情報の波にのまれることなく、自分に合ったサービスや選択肢へ効率的に辿り着くための「羅針盤」として、本メディアを開設しました。これは、当社が描く「新しい転職体験」の第一歩となるプロジェクトです。
■ 『天職みつかーる』2つのメインコンテンツ
本メディアは、求職者の目的に合わせた2つのカテゴリーで構成されています。
・「転職サービス」：個別の転職サービスを徹底解剖
「リクルートエージェント」や「マイナビ転職」など、主要な転職サービスについて、特徴や強みを詳細に解説。個々のサービスを深掘りすることで、求職者が自身の状況に合ったサービスを正しく理解・納得できるように支援します。
・「転職お役立ち情報」：ランキングから実践ノウハウまで網羅
転職活動を成功に導くためのあらゆる情報を発信しています。
「初めての方」には基礎的な歩き方を、「経験豊富な方」には市場価値を高める戦略を。幅広い世代とフェーズに対応した情報を提供します。
・選び方の支援： 最新の「転職エージェントランキング」や「失敗しない選び方」を提示。
・実践テクニック： 「職務経歴書の書き方」「面接対策」など、内定に直結するスキルを解説。
・キャリア戦略： 「年代別」「業界別」の攻略法や、長期的な「キャリア構築方法」を提供。
■ 今後の展望
今後は、『転職サービス』および『転職お役立ち情報』の両カテゴリーにおいて、記事コンテンツのさらなる拡充を進めてまいります。そして、本メディアを皮切りに、将来的には「AIを活用したスカウトマッチング機能」を備えたWebアプリケーションの展開を構想しています。 AIにより求職者の手間をなくし、自分らしいキャリア（天職）と巡り合えるサービスの実現を目指して検証を進めてまいります。
【メディア概要】
名称：天職みつかーる
URL：https://tensyoku-find.eole.co.jp/
運営：株式会社イオレ
■株式会社イオレについて
会社名：株式会社イオレ
本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル4F
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 瀧野 諭吾
設立：2001年4月25日
資本金：11億1,839万円 ※2025年9月30日時点
従業員数：101名 ※2025年9月30日時点
上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）
事業内容：
・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供
・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供
・インターネット広告事業 ・セールスプロモーション事業
・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）
・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営
・旅行事業
・AIデータセンター事業
・暗号資産事業
URL：https://www.eole.co.jp/