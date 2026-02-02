「堺 NeXt Drive（堺市DX新規事業創出業務）」成果報告会にて登壇
ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、堺市が実施するデジタル技術を活用した新規事業創出・ビジネス変革支援プログラム「堺 NeXt Drive（堺市DX新規事業創出業務）」の成果報告会に登壇し、当社の取組内容を発表します。
成果報告会の概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/216_1_c70486479a6e7f42456168b754bb0de6.jpg?v=202602020322 ]
「堺 NeXt Drive（堺市DX新規事業創出業務）」事業とは
本事業は、堺市が推進するDX推進支援事業です。参加企業の仲間や市内支援機関等とのDX実践機会を提供し、デジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組むモデル企業の創出と、市内企業全体のDX推進に向けた機運醸成を図ります。
採択企業には以下の支援が提供されます。
- デジタル技術による新規事業創出方法に関する講座・ワークショップの提供
- 堺DX推進ラボ参画機関、堺市等支援策との連携支援
- DXコンサルタントである担当メンターによる伴走
- 支援成果報告会によるプロモーション機会の提供
※プレス・リリースの内容は、発表当時のものです
1951年設立。ノート、ファイル、アルバム、手帳等紙製品製造販売。商業印刷や図書館事業支援等、BPO、シュレッダ、オフィス家具、メディカル用品、PCアクセサリ、防犯用品等、事務用品製造販売。
https://www.nakabayashi.co.jp