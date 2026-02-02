「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」関連セミナー 第2回開催のお知らせ

株式会社VLCセキュリティ

株式会社VLCセキュリティ（東京都港区、代表取締役社長兼CEO 石原紀彦）は、サプライチェーンセキュリティの向上支援を行う立場から、経済産業省が導入予定の「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」に関連したセミナーの第2回を開催いたします。

尚、第1回開催は400名を超える大変多くのお申込みがあり、同制度に対する企業の関心の高さが示されるとともにセミナーアンケートでは、サプライチェーンにおける各立場からの課題や検討状況が明らかとなりました。

【第1回開催のアーカイブ動画はこちら】

https://cybergymjapan.com/video/seminar_supply-chain-security_1st/?k3ad=pr

ウェビナー詳細

■タイトル

サプライチェーン評価を“味方”に。組織を強くする最新セキュリティ対策

第2回：知っているのに、守れない―不正侵入前提で考えるセキュリティ

■実施詳細

日時：2026年2月26日(木) 16:00～17:00

登壇者：株式会社VLCセキュリティコンサルティング 伊地知 克哉

お申し込み：下記のURLからお申し込みください

https://form.vlcsecurity.com/form/20260226Seminar?k3ad=pr

■内容詳細

第2回は、現状157個ある要求事項ついて、以下の3つに分けて体系的・有機的にIT基盤強化につながるロジックで説明をします。

・攻撃者を知る要求事項

・自社を知る要求事項

・リスクを見直す要求事項



自社のことは分かっている、敵のことも分かっている、それでも侵入されてしまう。そんな現実に備えて、皆さまが実際に実施するべきことがわかるように解説をいたします。



攻撃者は星の数ではなく、“もっとも弱いところ” を狙います。サプライチェーンの一社が踏み台にされれば、全体に被害が及ぶため、企業規模に関わらず対策が求められます。またISMS取得企業であっても、事前防御偏重では不十分で、不正アクセスを受けた場合にいかに事業を止めないかが鍵となります。



新制度と同時にISMSの管理策も参照しながらお話ししますので、ISMSと新制度両対応が必要な方、ISMS改善に新制度を上手く活用したい方、新制度を理解したい方、いずれの方にも参考となる内容でお届けいたします。



セキュリティ対策は単発の対策ではなく“ガバナンスを効かせるための一連のプロセス”として機能することが重要です。

最終的には、「制度のための対策」ではなく、“事業を止めない”ためのセキュリティ強化へつなげることが本セミナーのゴールです。

尚、本セミナー内容を含め、各種サイバーセキュリティトピックについてのご取材も随時受け付けておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

【第1回開催のアーカイブ動画はこちら】

https://cybergymjapan.com/video/seminar_supply-chain-security_1st/?k3ad=pr

VLCセキュリティグループについて

VLCセキュリティグループは、2025年10月6日にバルクグループから各社商号、ブランドを刷新し、よりセキュリティへのコミットメントを強固なものとして新たなスタートを切りました。

『サイバージム』については、引き続き当社グループのサイバーセキュリティトレーニングブランドとして継続します。

商号：株式会社VLCセキュリティ

（旧：株式会社バルクホールディングス）

主な事業内容：

・あらゆる課題に応じた、企業・組織のサイバーセキュリティ・情報セキュリティを総合支援

・グループ各社の管理・運営・営業支援、グループ全体のマーケティング・ブランディング

商号：株式会社VLCセキュリティコンサルティング

(旧：株式会社バルク)

主な事業内容：

NIST Cybersecurity Framework(CSF)、サイバーセキュリティ経営ガイドラインなどの業界スタンダードにのっとったサイバーセキュリティ対策の課題可視化と解決に導くコンサルティング、ISO27001・ISO27017・Pマークなどの認証新規取得から運用・更新支援を通して、 組織のセキュリティ態勢強化を支援

商号：株式会社VLCセキュリティアリーナ

(旧：株式会社サイバージムジャパン)

主な事業内容：

最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニングを専用施設で提供し、高度化・多様化するサイバー脅威に、現場で即対応できる人材育成を支援

商号：株式会社VLCセキュリティラボ (旧：株式会社CEL)

主な事業内容：

AIをはじめとする最先端技術の活用、高度な知識を持ったホワイトハッカーによるインシデントレスポンス、侵入テスト／攻撃者対策の構築、セキュリティ製品提供と導入や運用を通して、企業のサイバーセキュリティ態勢の全体最適化を技術面から支援