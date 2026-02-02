ライテックのコーポレートキャラクター「らい太君」の楽曲を活用したSNSキャンペーン「#らい太君の歌」を開始！Amazonギフト券が最大1万円分当たる！ ユニークな動画投稿で火の文化の魅力を伝えよう
ライターをはじめとした喫煙具の製造販売を手掛ける株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）は、2026年2月2日(月)～ 2026年2月22日(日)より、公式コーポレートキャラクター「らい太君」の楽曲を使用したSNS投稿キャンペーン「#らい太君の歌」を開始します。
「らい太君の歌」フルバージョンを公開！
「らい太君」は、火の持つ多様な価値を広く伝えるために誕生したライテック公式のコーポレートキャラクターです。燃え盛る火をイメージしたオレンジ色の髪が特徴で、多くの兄弟や親戚がいるという設定は、当社の多種多様な製品ラインナップと幅広い顧客層を象徴しています。
今回のキャンペーンでは、この度新たに公開した「らい太君の歌」フルバージョンをBGMに使用したInstagramのリール動画、またはTikTok動画の投稿を募集します。歌の雰囲気に合っていれば、動画の内容はダンスや食べ物、動物、景色など、なんでもOKです。
もちろん、ライターのほか、ライテックが開発したライフスタイルライターの使いきりバーナーライター「あぶり師」(https://aburishi.com/)や炎が出ない充電式キャンドルライター「CANDLE WAND」(https://candle-wand.com/)など、皆様のアイデアで製品の魅力を引き出すユニークな動画の投稿もお待ちしております！ぜひご参加ください。
ライテックコーポレートキャラクター紹介
名前：らい太君
特徴：オレンジの髪がおしゃれな今どきな若者。兄弟や親戚がた～くさんいます！
性格：こどもが苦手なので、無理に触れさせないでくださいね。
誕生日：11月11日
キャラクターデザイン：GUTSON TG INC.（www.gutson.jp）
参加方法
１. 株式会社ライテック公式 Instagramアカウント（@lightec_inc）または TikTokアカウントをフォロー
２. 「らい太君の歌」をBGMに使用し、ハッシュタグ「#らい太君の歌」をつけて投稿！
※ストーリーズ投稿とInstagramのフィード投稿は対象外となります
▼BGM指定：らい太君の歌
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yNPGTM1wsbs ]
応募期間
2026年2月2日（月）～ 2026年2月22日（日）
選考基準
楽曲への合致度、アイデアのユニークさ、魅力などを総合的に審査し、受賞作品を決定します。
賞品
優勝 (1名様)： Amazonギフト券 10,000円分
らい太君賞 (1名様)： Amazonギフト券 5,000円分
あぶり師くん賞 (1名様)： Amazonギフト券 5,000円分
※InstagramおよびTikTokの全応募作品の中から、各賞1名ずつ選出いたします。
注意事項
本キャンペーンにご応募いただく前に、本規約をよくお読みいただき、同意の上、ご応募ください。本キャンペーンへの応募があった時点で、本規約にご同意いただいたものとみなします。
応募資格
・日本国内にお住まいの方。
・InstagramまたはTikTokのアカウントをお持ちで、ライテック公式アカウントを応募するSNSでのフォローしている方。
・アカウントを公開設定にしている方（非公開アカウントは選考対象外となります）。
・未成年の方は、親権者の方が本規約に同意いただいた上でご応募ください。
・株式会社ライテック社員および本キャンペーン関係者は応募できません。
応募について
・応募期間中、何度でもご応募いただけますが、当選は1アカウントにつき1回までとさせていただきます。
・同一の動画・写真での複数回応募や、改変・偽装を行った場合、応募が無効となることがあります。
・投稿内容は、応募者本人が撮影し、すべての著作権を有しているものに限ります。
・第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害するものは応募できません。万が一、第三者からの権利侵害の申し立て等があった場合、応募者の責任においてこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
・公序良俗に反する内容、法令に違反する内容、第三者を誹謗中傷する内容、その他当社が不適切と判断した内容の投稿は選考対象外とし、削除を依頼する場合があります。
・指定のハッシュタグがない投稿、フォローを取り消した場合、または投稿を削除した場合は、ご応募対象外となります。
投稿データの利用について
・応募いただいた投稿（動画、写真、コメント、アカウント名等を含む）は、当選の有無にかかわらず、以下の目的で無償かつ無期限に利用させていただく場合がございます。
・当社公式SNS（Instagram/TikTok/X等）でのリポストや紹介
・当社WEBサイト、広報資料、店内販促物への掲載
・当社が出稿する広告（WEB広告、交通広告等）への使用
利用にあたり、動画の一部トリミング、テロップの追加、サイズ変更等の加工をさせていただく場合がございます。応募者は、こうした加工について著作者人格権を行使しないものとします。
当選発表・賞品送付について
当選発表: 厳正なる審査の上、当選者を決定いたします。当選者様には、ご応募いただいたInstagramまたはTikTokの当社公式アカウントよりダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。
※当社の公式アカウント（@lightec_inc）以外からこの件に関してご連絡することは一切ございません。偽アカウントからのDMには十分ご注意ください。
賞品送付: 当選者様へのご連絡後、準備が整い次第、Amazonギフト券のコードをDMにてお送りします（2026年2月末以降を予定）。
・DMに記載された期限（原則として受信から5日以内）までにご返信いただけない場合、当選は無効となります。
・フォローの解除、アカウントの凍結・削除・ID変更等の理由によりDMが送れない場合は、当選を無効とさせていただきます。
・当選の権利はご本人のもので、第三者に譲渡・換金はできません。また、賞品の転売は禁止いたします。
・賞品の内容や送付時期は予告なく変更となることがあります。
・選考の状況、方法、当選可否についてのお問い合わせには一切お答えいたしかねます。
・景品表示法の規定により、当社で実施中の他のキャンペーンとの重複当選はできない場合がございます。
免責事項
・本キャンペーンはMeta社（Instagram）、ByteDance社（TikTok）が支援、承認、運営、関与するものではありません。
・各SNSのシステムメンテナンスや不具合、通信環境などの影響により、応募ができなかった場合でも、当社は一切の責任を負いません。
株式会社ライテック会社概要
ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く創造と挑戦で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。
会社名：株式会社ライテック
住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９
代表者：廣田拓郎
創業：昭和12年（1937年）
設立：昭和29年（1954年）
URL：https://www.lightec-inc.jp/