田崎さくらも行きたい！今どきの温泉街！温泉エッセイストが語る「若い世代が集まる温泉とは？」

フリーアナウンサーの田崎さくらがパーソナリティを務める『SBI FX トレード presents田崎さくらのStep Up！My LIFE』（毎週月曜21時～21時30分）。1月26日（月）の放送には、先週に引き続き、番組パートナーを務める経済アナリストのジョセフ・クラフト、温泉エッセイストの山崎まゆみが出演。「最近の温泉街の動向」や「温泉と日本文化」について話した。

日本と世界33ヶ国の温泉を取材し、30年以上にわたり温泉の魅力を伝え続けている温泉エッセイストの山崎まゆみ。 田崎から「最近、印象に残った温泉を教えて下さい」と聞かれると、山崎は、毎年発表される旅のプロが選んだ温泉ラ ンキング『にっぽんの温泉100選』で23年連続1位を誇る群馬県の「草津温泉」を挙げ、「圧倒的な景観を誇る湯畑はも ちろん、素泊まりに朝食が付くイメージの“一泊朝食付き”の宿泊スタイルをいち早く導入したのも草津温泉です。これ により宿泊料金も安くなり、夕食も時間にとらわれずに選べようになったので、地元の方が出掛けるようなお店で郷土 料理を楽しむこともできるようにもなりました」と魅力を説明した。

また、ここ数年は「裏草津」と呼ばれるエリアに若い世代に向けたカフェなどが増加しているそうで「湯畑の周りは若い 世代が増えていて、街全体が若返った印象があります。観光客が増えることで、バスの便数が増えるなど経済効果も あります」と温泉街の活性化についても話した。田崎は「温泉街に映えるカフェがあるって魅力的ですね」と関心を寄せ ていた。

続けて、山崎は最近の温泉街の動きとして「バリアフリーの温泉旅館」にも言及。「高齢者も体の不自由な方も安心し て宿泊して欲しいということで、国もユニバーサルツーリズムという名称でバリアフリー化を推進しています。旅館の改 修や温泉入浴介助などの人的サービスの対策も進んでいます」と解説すると、田崎は「誰もが楽しめる温泉ができて いくのは良いことですね」とコメントした。

最後に、田崎が「温泉を通じて山崎さんが学んだことは何ですか」と問いかけると、山崎は「温泉には日本人のアイデ ンティティがあるということです。温泉はもちろん、畳に布団を敷く日本家屋のスタイル、また和食や日本特有の着物姿 の女将という存在、温泉旅館には日本の文化が凝縮されています。こうした文化を外国人観光客にも体験していただ きたいですね」と話した。

