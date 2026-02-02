【鴨川シーワールド】鴨川市民は入館無料！ビーチクリーン活動も実施予定！！ 市制施行記念日に感謝を込めて年に1度の「鴨川市民DAY」開催

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾートURL：https://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/14523/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、2026年2月11日（水・祝）に、鴨川市民の皆様を対象に入館料金が無料となる「鴨川市民DAY」を開催します。

今回で12回目を迎える「鴨川市民DAY」は、2015年に鴨川市が市制10周年を迎えたことを記念してスタートしました。以来、毎年2月11日の市制施行記念日に合わせ、地域の方々との交流を深める大切な行事として定着しています。

当日は、鴨川市民が入館無料になるほか、地元団体や企業による物産販売、子どもたちの感性が光る絵画展など、地域に根ざした催しの開催を予定しております。また、今年は新たに「ビーチクリーン活動」を実施し、市民の皆様や地元企業と共に、美しい鴨川の海を守るための取り組みも行います。

これからも地域とのつながりを大切にし、地域に根ざした「感謝の祭典」として活動を続けてまいります。

●「鴨川市民DAY」 概要

開催日： 2026年2月11日（水・祝）

詳 細 ： 鴨川市民は入館料金が無料

※必ず鴨川市在住の証明ができるものをご提示ください

※駐車場料金は有料です（普通車：1,200円）

※館内での各イベント、露店等は状況により終了時間が変動する可能性があります。

●マリンシアターでのイベント

11:00～ 動物レクチャー「鴨川シーワールドの保護活動」(約20分)

11:30～ 「みんなの鴨川シーワールド」絵画展 表彰式 (約15分)

12:30～ オルカ鴨川ＦＣ応援イベント 年間パスポート授与式 (約40分)

ORCAS☆ダンスパフォーマンス（公式チアパフォーマー）

●館内でのイベント

・地元物産品の露店販売（中央広場、09:00～）

・地魚料理「風神」 ・米粉のおやつ「Mamadakko」

・みっ子ちゃんのおそうざい ・風鈴堂 ・GIANT KEBABU

・第二回絵画展(みんなの鴨川シーワールド、09:00～)

市内認定こども園5歳児の作品を「トロピカルアイランド」と

「ロッキーワールド地階」に展示

・抽選会（エコアクアローム入口、11:00～）

館内オフィシャルショップ（マリンマーケット、ラオイ、ホテル売店、レストランオーシャン、各テイクアウトショップ）の当日利用

レシート合計5,000円分又は、ランチバイキング（大人1名）の利用につき一回抽選会に参加できます。

・オルカ鴨川FC物販、ファンクラブ入会受付（ブルーサーフビーチ、13：30～）

ファンクラブの入会受付や物販やキックターゲット等を使ったファンとの交流イベントも開催します。

・ビーチクリーン活動 小学生以上先着55名（雨天中止、14:00～15:00）

鴨川シーワールドのキャストと参加者、市内企業様（鴨川市、イオン鴨川、JR安房鴨川駅、オルカ鴨川FC）のスタッフが集まり鴨川シーワールド前の海岸を清掃します。

11：20 参加者受付（トロピカルアイランド横）

13：50 参加者集合（メインゲート周辺のウッドデッキに集合）

14：00 イベント説明後に海岸の清掃を実施

14：40 ビーチクリーン活動終了、集合写真を撮影

15：00 再入館の案内（海岸通路より入館）

※本活動中に広報が撮影した写真は宣材写真として使用されます

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

開業：1970年10月1日

TEL：04-7093-4803

休館日：不定休

館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、65歳以上の方 3,000円

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/kamosea

X： https://twitter.com/kamoseaOfficial

Instagram： https://www.instagram.com/kamogawaseaworld/