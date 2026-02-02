【名鉄小牧ホテル】 開業35周年記念イベント 『和洋綴り 感謝の美食会』開催いたします
株式会社名鉄ホテルホールディングス
名鉄小牧ホテル（愛知県小牧市 総支配人：大原隆一）では、2026年3月14日にホテル開業35周年記念イベント「和洋綴り 感謝の美食会」を開催いたします。
【 和洋綴り 感謝の美食会 概要 】 ※要予約
開催日 2026年3月14日(土) 18:00～20:30
会 場 名鉄小牧ホテル 3階 宴会場
料 金 15,000円 ⇒ WEB予約なら13,500円!!
※表示金額は税金サービス料を含みます
料 理 和洋折衷コース・ペアリングドリンク付き
お申込後、ご来館またはお振込みにて事前にお支払いください
＜振込先＞ 東春信用金庫 本店営業部
＜ 口座 ＞ 普通 0020766
＜口座名＞ 株式会社名鉄犬山ホテル
【 予約・お問い合わせ 】
名鉄小牧ホテル Tel. 0568-75-7111（予約センター 10:00～17:00）
名鉄小牧ホテル
小牧駅前に位置し、ビジネスや観光の拠点として最適です。無料Wi-Fi、コインランドリーなど快適な滞在をサポートする設備が充実。館内にはレストラン、様々な広さの宴会場を備えており、会議やパーティーなど、幅広いニーズに対応可能。小牧城へは徒歩圏内、あいち航空ミュージアムや明治村へのアクセスも良好です。駐車場も完備しており、お車でのアクセスも安心です。心温まるおもてなしと充実した設備で、皆様の快適な旅をサポートいたします。
