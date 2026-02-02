【名鉄小牧ホテル】 開業35周年記念イベント 『和洋綴り 感謝の美食会』開催いたします

株式会社名鉄ホテルホールディングス




名鉄小牧ホテル（愛知県小牧市　総支配人：大原隆一）では、2026年3月14日にホテル開業35周年記念イベント「和洋綴り 感謝の美食会」を開催いたします。


詳細を見る :
https://www.m-inuyama-h.co.jp/mei-komakihotel/news/1023/


【　和洋綴り 感謝の美食会　概要　】　※要予約



　開催日　2026年3月14日(土)　18:00～20:30



　会　場　名鉄小牧ホテル　3階　宴会場



　料　金　15,000円　⇒　WEB予約なら13,500円!!


　　　　　※表示金額は税金サービス料を含みます



　料　理　和洋折衷コース・ペアリングドリンク付き





お申込後、ご来館またはお振込みにて事前にお支払いください


＜振込先＞　東春信用金庫 本店営業部


＜ 口座 ＞　普通　0020766


＜口座名＞　株式会社名鉄犬山ホテル


【　予約・お問い合わせ　】


名鉄小牧ホテル　Tel. 0568-75-7111（予約センター　10:00～17:00）


お得なWEB予約こちらから :
https://livepocket.jp/e/bishokukai260314



　名鉄小牧ホテル


小牧駅前に位置し、ビジネスや観光の拠点として最適です。無料Wi-Fi、コインランドリーなど快適な滞在をサポートする設備が充実。館内にはレストラン、様々な広さの宴会場を備えており、会議やパーティーなど、幅広いニーズに対応可能。小牧城へは徒歩圏内、あいち航空ミュージアムや明治村へのアクセスも良好です。駐車場も完備しており、お車でのアクセスも安心です。心温まるおもてなしと充実した設備で、皆様の快適な旅をサポートいたします。






オフィシャルウェブサイト :
https://www.m-inuyama-h.co.jp/mei-komakihotel/
オフィシャルInstagramアカウント :
https://www.instagram.com/meitetsu_komakihotel_official/