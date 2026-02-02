【名鉄小牧ホテル】 開業35周年記念イベント 『和洋綴り 感謝の美食会』開催いたします

株式会社名鉄ホテルホールディングス

名鉄小牧ホテル（愛知県小牧市 総支配人：大原隆一）では、2026年3月14日にホテル開業35周年記念イベント「和洋綴り 感謝の美食会」を開催いたします。

詳細を見る :https://www.m-inuyama-h.co.jp/mei-komakihotel/news/1023/

【 和洋綴り 感謝の美食会 概要 】 ※要予約

開催日 2026年3月14日(土) 18:00～20:30

会 場 名鉄小牧ホテル 3階 宴会場

料 金 15,000円 ⇒ WEB予約なら13,500円!!

※表示金額は税金サービス料を含みます

料 理 和洋折衷コース・ペアリングドリンク付き

お申込後、ご来館またはお振込みにて事前にお支払いください

＜振込先＞ 東春信用金庫 本店営業部

＜ 口座 ＞ 普通 0020766

＜口座名＞ 株式会社名鉄犬山ホテル

【 予約・お問い合わせ 】

名鉄小牧ホテル Tel. 0568-75-7111（予約センター 10:00～17:00）

お得なWEB予約こちらから :https://livepocket.jp/e/bishokukai260314

名鉄小牧ホテル

小牧駅前に位置し、ビジネスや観光の拠点として最適です。無料Wi-Fi、コインランドリーなど快適な滞在をサポートする設備が充実。館内にはレストラン、様々な広さの宴会場を備えており、会議やパーティーなど、幅広いニーズに対応可能。小牧城へは徒歩圏内、あいち航空ミュージアムや明治村へのアクセスも良好です。駐車場も完備しており、お車でのアクセスも安心です。心温まるおもてなしと充実した設備で、皆様の快適な旅をサポートいたします。

オフィシャルウェブサイト :https://www.m-inuyama-h.co.jp/mei-komakihotel/オフィシャルInstagramアカウント :https://www.instagram.com/meitetsu_komakihotel_official/