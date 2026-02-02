ソラコム、総務業務の効率化を支援する3つのサービスを「総務支援EXPO 2026」に出展

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川憲）は、2026年2月4日（水）から2月6日（金）まで幕張メッセで開催される、総務向けサービス・ソリューションが一堂に集結する展示会「総務支援EXPO」（主催：バックオフィス World 実行委員会）に出展することをお知らせします。

「総務支援EXPO」は、福利厚生、健康経営、防災、セキュリティ、備品管理、オフィス環境など、総務・人事部門の業務効率化や生産性向上を支援するサービスが一堂に集結する展示会です。総務・人事担当者をはじめ、経営層や情報システム部門の関係者が、最新の製品・サービスを比較検討できるほか、各種セミナーを通じて最新の取り組みやトレンドを知ることができます。

ソラコムのブースでは、IoT分野で培ってきた通信・デバイス・クラウド・AIの技術を活かし、総務・人事部門が抱えがちな「困った」「手間がかかる」業務課題を、より負担なくに、より効率的にするための3つのサービスをご紹介します。

◆ 社内問い合わせをAIが対応

AIチャットボットサービス「Wisora」

社内規定やマニュアルを整備しても読まず、総務・人事などの管理部門への問い合わせ対応が増え続けているといった課題を解決。AIが「よくある質問」への対応を担います。「Wisora」は、専門的なIT知識がなくても、現場主導でAIチャットボットを簡単に作成・運用できるサービスです。問い合わせ対応の負担など手間や属人化を減らすとともに、社内ナレッジの共有を支援します。

https://wisora.jp/

◆ 簡単設置！ソラコムクラウドカメラサービス「ソラカメ」

月額990円から、オフィスの見守り・備品管理・安全管理を実現

Wi-Fiと電源があれば簡単に設置できる、クラウド型カメラサービスです。初期費用1台3,980円から、月額990円から利用でき、スマートフォンやタブレット、パソコンから映像を確認できます。オフィスや通用口の不正侵入の確認、備品置き場の在庫状況の把握、安全確認など、総務業務に手軽に取り入れやすい活用方法をご紹介します。

https://sora-cam.com/

◆ 「Soracom Mobile」で、従業員の通信手配・管理をスマートに

今あるスマートフォンに簡単にプランを追加

データ通信サービス「Soracom Mobile」では、世界58カ国で利用可能なeSIM対応のデータ通信プランを手持ちのスマートフォンにそのまま追加できます。簡単な設定で海外でも利用でき、現地での通信費も分かりやすく管理できます。

また、ソラコムのグループ会社である株式会社ミソラコネクトより、外出先やリモートでも、業務スタイルで選べるデータ通信回線とモバイルデバイスもご紹介します。個別の小口精算が不要な一括払いや複数年払い対応、キッティングオプションなど、総務の管理の手間が軽減される特徴のあるサービスです。

いずれも、通信手配や費用管理をシンプルにし、従業員の利便性と総務担当者の管理負担軽減を両立する通信手段の選択肢です。

ブースでは、IoTや通信、AIといった領域での知見を持つスタッフが、総務業務における課題や活用方法についてのご相談に対応します。IoT技術を活用した業務効率化や、総務分野での新たなデジタル活用に関心をお持ちの方は、ぜひソラコムのブースへお立ち寄りください。

イベント概要

・ イベント名: 総務支援EXPO

・ 開催日: 2026年2月4日（水）～2月6日（金）10:00-17:00

・ 開催場所: 幕張メッセ 4ホール 小間番号：S13-14

・ URL：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo-general-affairs-support

◆グループ会社

株式会社キャリオットも出展

車両管理の業務をまとめて管理、働き方改革クラウド「Cariot」日本語で話しかけるように確認できる、新型AI車両管理ポータルをデモで紹介

また同イベント会場にて、ソラコムのグループ会社である株式会社キャリオットが、車両管理業務の効率化・高度化を支援するクラウドサービス、働き方改革クラウド「Cariot」を出展します。キャリオットブースでは、車両管理業務におけるAI Agent構想の第一歩となる、AI車両管理ポータル「Cariot Copilot」のデモンストレーションをご覧いただけます。

「Cariot Copilot」は、「あの車の来月の車検はいつですか？」「最近燃費が悪化している車両を教えてください」といった日本語での指示にAIが対応し、車両に関するデータを安全に取得・分析し、分かりやすく表示するサービスです。AIドライブレコーダーや最新のAI技術を活用した、次世代の車両管理ソリューションを体験いただけます。

キャリオットのブース（5ホール 小間番号：S12-02）にも、ぜひお立ち寄りください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000041330.html

ソラコムについて

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界213の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。

コーポレートサイト https://soracom.com