YOASOBI、「勇者」のMusic VideoがYouTube2億回再生を突破！

YOASOBIのTVアニメ『葬送のフリーレン』のオープニングテーマ「勇者」Music Videoが、YouTubeにて2億回再生を突破した。

この楽曲は、2023年9月より放送されたTVアニメ『葬送のフリーレン』(第一クール)のオープニングテーマとして書き下ろされた。『葬送のフリーレン』原作者 山田鐘人監修による書き下ろし小説をもとに制作され、作品で描かれる、どこか寂しく哀愁のある空気感や、主人公フリーレンの変化する心の動きを表現し、物語の新たな始まりを想起させる楽曲に仕上がっている。

Music Videoは、TVアニメ『葬送のフリーレン』本編と同じくマッドハウスが制作を行い、全編『葬送のフリーレン』のオリジナルアニメーションで構成。フリーレン、勇者ヒンメル、僧侶ハイター、戦士アイゼンの“勇者パーティー”の4人が旅する姿、中でもフリーレンと彼女に大きな影響を与えるヒンメルの絆を感じさせる描写、そして時折り目に飛び込む切り絵のような演出が印象的なMV映像となっている。

■YOASOBI「勇者」 Official Music Video／TVアニメ『葬送のフリーレン』オープニングテーマ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OIBODIPC_8Y ]

【配信リリース情報】

2023年9月29日(金)配信

「勇者」

URL： https://orcd.co/yuusha_0929

作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura

楽曲用原作小説：『奏送』（著：木曾次郎、監修：山田鐘人）

https://frieren-anime.jp/special/novel/

◆アーティスト情報◆

★YOASOBI

Official Site：https://www.yoasobi-music.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/YOASOBI_staff

YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/Ayase0404

TikTok：https://www.tiktok.com/@yoasobi_ayase_ikura

【プロフィール】

“小説を音楽にするユニット”YOASOBI。2019年11月に公開したデビュー曲「夜に駆ける」は、公開直後から瞬く間に注目を集め、国内の各種配信チャートでも1位を席巻、現在ストリーミング累計再生回数は史上初となる12億回を突破。2023年4月リリースTVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌「アイドル」は、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で21週連続の総合首位を獲得、Billboard JAPANの歴代連続首位記録を更新、さらに、米ビルボード・グローバル・チャート“Global Excl. U.S.”、Apple Music「トップ100：グローバル」、YouTube music charts TOP 100 songs Globalでも首位を獲得し、J-POP史上初となる記録を次々と打ち立て続けた。同年10月には、約1年半の活動を記した3rd EP『THE BOOK 3』をリリース。さらに、2023年12月から2024年1月にかけて自身初のアジアツアーYOASOBI ASIA TOUR 2023-2024を敢行し、各所でチケット即完を記録。2024年4月には世界最大級のフェスCoachella Valley Music and Arts Festivalへ出演。加えて、ロサンゼルス、サンフランシスコにて初のアメリカ単独公演を敢行し、チケットは販売開始わずか30分で完売。7月には、放送中のアニメ『〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」、「NHKスポーツテーマ2024」楽曲「舞台に立って」を続けて配信リリース。8月、アメリカ・シカゴで開催された歴史的なフェス “Lollapalooza 2024”に初出演し、ニューヨークとボストンにてワンマンライブも開催。国内では10月に結成5周年を迎え、2024年秋に自身初のドーム公演を完走。12月からは自身2度目となるアジアツアーを開催。6月にはスペインの音楽フェス「Primavera Sound Barcelona 2025」にて、日本人アーティストとして初めてメインステージに出演し、さらにイギリス・ロンドンでのアリーナ公演も実施した。10月には、現在放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌として「劇上」を配信リリースし、Ayaseが初めて歌唱参加を行うWボーカル楽曲が話題を呼んだ。11月には、全国14箇所40公演に及ぶ自身初のホールツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」を完走。2026年1月には、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」およびエンディングテーマ「BABY」をリリースするなど、J-POPを代表し世界に打って出ていくアーティストとして、国内外のあらゆる場面で際立った活躍を見せている。

【最新CDリリース情報】

2026年3月4日(水)リリース

YOASOBI 『アドレナ / BABY』

形態：完全生産限定盤

品番：XSCL-131~2

仕様：CD+「アドレナ」原作小説『Magical』(津山冬・著)、「BABY」原作小説『My Dear……』(蒼樹靖子【スタジオモナド】・著)

＋【30cm×30cm】アートボード仕様

価格：\4,000+税 (税込 \4,400)

購入URL：https://yoasobi.lnk.to/ADRENA_BABY_PKG

タイアップ情報：TVアニメ 『花ざかりの君たちへ』オープニング&エンディングテーマ

[収録曲] ※全8曲収録

1.アドレナ

2.BABY

3.ADRENA (「アドレナ」- English Version -)

4.BABY - English Version -

5.アドレナ - Anime Edit -

6.BABY - Anime Edit -

7.アドレナ - Instrumental -

8.BABY - Instrumental -

【対象店舗/特典内容】

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルステッカー（ジャケットイラスト絵柄）

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルステッカー（YOASOBIロゴ絵柄）

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルステッカー(ジャケットロゴ絵柄)

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）・・・ オリジナルスクエア缶バッジ（ジャケットイラスト絵柄）

■楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ（YOASOBIロゴ絵柄）

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ（YOASOBIロゴ絵柄）

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルましかくブロマイド（ジャケットイラスト絵柄）

■YOASOBI応援店 ・・・ オリジナルA5クリアファイル（ジャケットロゴ絵柄）

応援店対象店舗：https://www.yoasobi-music.jp/shoplist/260304/

ご購入はこちら：https://yoasobi.lnk.to/ADRENA_BABY_PKG

【注意事項】

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。