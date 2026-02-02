銀座リプロ外科がYouTubeチャンネルを新設　むくみ・更年期・尿漏れなど女性特有のカラダの悩みを幅広く解説する「けいこの本音カラダケアLab」を開始

医療法人社団マイクロ会

医療法人社団マイクロ会 銀座リプロ外科（所在地：東京都中央区銀座、院長：永尾光一医師）は、女性特有のカラダの悩みについて、医療や健康に関する情報をわかりやすく解説するYouTubeチャンネル「けいこの本音カラダケアLab」を新たに開始しました。本チャンネルでは、むくみ、更年期、尿漏れなど、多くの女性が日常的にYouTubeやインターネットで調べているテーマを中心に、専門的になりがちな医療情報を、理解しやすい形で発信していきます。

チャンネル概要

「けいこの本音カラダケアLab」は、女性が日常生活の中で感じやすいカラダの悩みについて、医療や健康に関する情報をわかりやすく解説するYouTubeチャンネルです。

配信者は、医療法人社団マイクロ会 理事の三井桂子。20年以上にわたり医療業界に携わり、医療機関と連携しながら医療機器の開発や患者支援に取り組んできました。

本チャンネルでは、足や顔のむくみ、更年期に見られやすい体の変化、尿漏れや骨盤臓器脱など女性特有の悩み、リンパ浮腫に関する基礎知識、がん治療後の生活や体調変化の捉え方といったテーマを取り上げ、専門用語に偏らず、日常生活の中で理解しやすい形で解説します。

なお本チャンネルは、医師の監修体制のもとで運営されており、特定の診断や治療を行うものではありません。体調に不安がある場合には、医療機関への相談を前提とした情報提供を行っています。

YouTube新設の背景について

銀座リプロ外科では、リンパ浮腫外来において来院患者を対象としたアンケート調査を日々実施しています。その結果、来院のきっかけとして約3割の患者が「YouTube動画」を挙げており、動画を通じた

情報発信が、受診行動の一因となっていることが確認されました。また、「当院を選んだ理由」として、半数以上が「動画・解説を見て信頼できた」と回答しており、動画が来院前の理解や信頼形成に寄与している実態がうかがえます。

これらの結果から、YouTubeによる情報発信は、治療を決断するための直接的な手段に限らず、自分の状態を理解し、相談や受診を検討するための情報源として活用されていることが分かりました。

こうした実態を踏まえ銀座リプロ外科では、リンパ浮腫に限らず、むくみ・更年期・尿漏れなど、女性が日常的に自ら調べている体の悩みを幅広く扱う情報発信の場として、YouTubeチャンネル「けいこの本音カラダケアLab」を新たに開設しました。

開設の背景（三井桂子 コメント）

女性の体の変化など、普段の生活に密着した情報を届けていく

「リンパ浮腫に特化したYouTubeで情報発信を続ける中で、来院患者アンケートにおいて約3割の方が動画を来院のきっかけに挙げ、半数以上が『動画を見て信頼できた』という声を頂いておりました。私は医師ではありませんが、20年以上にわたり医療の現場に携わり、患者さんの声を間近で聞き続けてきました。その中で、医師の説明だけでは埋まらない「分かりにくさ」や「不安」を感じている方が多いことを実感しています。だからこそ現場で見てきたリアルな経験をもとに、予防やケアにつながる情報を届けることが重要だと考えました。声に出しにくい。治らない病気に苦しむ女性を一人でも減らしたい。その想いから、本チャンネルを開設しました」

YouTubeチャンネル「けいこの本音カラダケアLab」概要

名称：けいこの本音カラダケアLab【女性の病気ケア・予防】【医師監修】

出演：三井桂子（医療法人社団マイクロ会 理事）

配信開始日：2026年1月23日 18時

配信日時：毎週日曜日、水曜日、金曜日18時（週3回）

銀座リプロ外科について

銀座リプロ外科は、スーパーマイクロサージャリーの第一人者である永尾光一院長が率いる形成・泌尿器複合クリニックです。永尾院長は、男性不妊の大きな原因とされる精索静脈瘤のマイクロ手術分野で国内屈指の名医として知られ、2025年3月までは東邦大学の教授として長年にわたり顕微鏡下手術の発展に寄与してきました。

その高度な技術を生かし、現在はリンパ浮腫外来およびLVA（リンパ管静脈吻合術）にも注力。女性のがん治療後に生じるリンパ浮腫に対し、形成外科・リハビリテーション・泌尿器科の専門医チームが連携し、「日常生活を取り戻すための医療」を提供しています。

さらに近年では、治療後の生活支援にも取り組み、リンパ浮腫用弾性ストッキング「リンパスリム」を体験できる「リンパスリム外来」を新たに開設。かかりつけ病院に通院中の方でも利用できる外来として、装具フィッティングやセルフケア指導を通じ、患者一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。

医療法人社団マイクロ会 理事 三井桂子

尚、三井桂子は株式会社三井メディカルジャパンの代表取締役でもあり、長きに渡り弾性ストッキング「リンパスリム」の開発・普及に尽力しており、医療と製品の両面からのQOL向上を目指しています。

取材では、医療の現場、治療説明、患者さまの生活変化など、現実に即したインタビュー・撮影が可能です。お気軽のお問い合わせ下さい。

名称：医療法人社団マイクロ会 銀座リプロ外科

理事長：永尾光一

所在地：東京都中央区銀座2-8-19 FPG Links GINZA 6F

設立：2019年3月5日

目的：マイクロサージェリーの発展と普及、医療人材の育成

主な活動内容：マイクロサージェリーを用いた男性不妊治療および乳がん・婦人科がん術後のリンパ浮腫治療

YouTubeチャンネル公式：

