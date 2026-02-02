【無料／オンライン開催】AI時代に「人を動かせる」マネージャーとは何が違うのか｜AI×1on1で実現する、判断力と対話力を備えたマネジメント進化論

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は2月4日（水）に、株式会社ブランドクラウドと共催セミナーを開催いたします。

開催概要

プレイングマネージャーとして、

・日々の業務に追われ、マネジメントについてしっかりと考える時間が取れない

・部下育成や1on1が後回しになってしまう

・マネジメントが個人の経験や勘に依存している

そんな中堅～大企業のミドルマネジメント層に向けた、

「AIを使いこなしながら、人に向き合う力を高める」実践セミナーです。

AIが代替できない領域と、AIに任せるべき領域を正しく切り分けることで、

判断の質・対話の質・組織の再現性を同時に高めていきます。

本セミナーで得られること

セミナー詳細

- AIに振り回されない、マネージャーとしての判断軸- 1on1を「消耗業務」から「成長装置」に変える考え方- マネジメントの暗黙知を言語化・再現可能にする方法- 心理的安全性を前提とした、信頼関係構築の具体スキル- AIを活用した、属人化しないマネジメント基盤の作り方[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/69_1_e39e9176f584ac8dad2e64a9804245cf.jpg?v=202602020322 ]

セミナープログラム

Part１｜AIに代替できないマネジメント（コーポレートコーチ株式会社）

- 1on1の2つのステージ- 組織の成功循環モデル- 心理的安全性の本質- 信頼関係を構築する対話スキル- 1on1の7ステップ- 導入企業のリアルな声（成功・失敗事例）「人を動かす」ためのマネジメント原理を体系的に理解

Part２｜AIを活用したマネジメント実装（株式会社ブランドクラウド）

登壇者プロフィール

- マネジメントにAIが使える具体場面- 1on1・判断ログのナレッジ化- 属人化を下げるAI活用設計- ChatGPT / NotebookLM / Gemini の使い分け- 振り返りを習慣化する仕組み- 単発で終わらせない、定着型リスキリング設計「再現できるマネジメント」に進化させる実装論

株式会社ブランドクラウド

代表取締役社長

叶野 雄与（かの ゆうと）氏

在学中にブランドクラウド創業者・井原正隆に師事。2018年、同社のベクトルグループ参入後、営業部管掌取締役として事業成長を牽引。2023年、創業10周年の節目に代表取締役社長に就任。ブランド価値向上およびリスクマネジメント領域を軸に、企業の持続的成長を支援。

コーポレートコーチ株式会社

代表取締役社長

森川 駿（もりかわ しゅん）

大学卒業後、大手旅行会社に入社し、団体旅行の営業担当として、社員旅行や修学旅行の旅行企画から手配、添乗業務を経験。 2015年にビジネスコーチ株式会社に入社後、人事制度構築・ビジネスコーチングのコンサルティングセールスおよび、メンバーの採用・育成・マネジメントなどに従事。 2025年1月より現職。現場叩き上げの経験とコーチング理論を融合させ、企業の人的資本経営と組織変革をプロデュースしている。

