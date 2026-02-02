【無料／オンライン開催】AI時代に「人を動かせる」マネージャーとは何が違うのか｜AI×1on1で実現する、判断力と対話力を備えたマネジメント進化論
ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は2月4日（水）に、株式会社ブランドクラウドと共催セミナーを開催いたします。
開催概要
プレイングマネージャーとして、
・日々の業務に追われ、マネジメントについてしっかりと考える時間が取れない
・部下育成や1on1が後回しになってしまう
・マネジメントが個人の経験や勘に依存している
そんな中堅～大企業のミドルマネジメント層に向けた、
「AIを使いこなしながら、人に向き合う力を高める」実践セミナーです。
AIが代替できない領域と、AIに任せるべき領域を正しく切り分けることで、
判断の質・対話の質・組織の再現性を同時に高めていきます。
本セミナーで得られること
- AIに振り回されない、マネージャーとしての判断軸
- 1on1を「消耗業務」から「成長装置」に変える考え方
- マネジメントの暗黙知を言語化・再現可能にする方法
- 心理的安全性を前提とした、信頼関係構築の具体スキル
- AIを活用した、属人化しないマネジメント基盤の作り方
セミナー詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/69_1_e39e9176f584ac8dad2e64a9804245cf.jpg?v=202602020322 ]
セミナープログラム
Part１｜AIに代替できないマネジメント（コーポレートコーチ株式会社）
- 1on1の2つのステージ
- 組織の成功循環モデル
- 心理的安全性の本質
- 信頼関係を構築する対話スキル
- 1on1の7ステップ
- 導入企業のリアルな声（成功・失敗事例）
「人を動かす」ためのマネジメント原理を体系的に理解
Part２｜AIを活用したマネジメント実装（株式会社ブランドクラウド）
- マネジメントにAIが使える具体場面
- 1on1・判断ログのナレッジ化
- 属人化を下げるAI活用設計
- ChatGPT / NotebookLM / Gemini の使い分け
- 振り返りを習慣化する仕組み
- 単発で終わらせない、定着型リスキリング設計
「再現できるマネジメント」に進化させる実装論
登壇者プロフィール
株式会社ブランドクラウド
代表取締役社長
叶野 雄与（かの ゆうと）氏
在学中にブランドクラウド創業者・井原正隆に師事。2018年、同社のベクトルグループ参入後、営業部管掌取締役として事業成長を牽引。2023年、創業10周年の節目に代表取締役社長に就任。ブランド価値向上およびリスクマネジメント領域を軸に、企業の持続的成長を支援。
コーポレートコーチ株式会社
代表取締役社長
森川 駿（もりかわ しゅん）
大学卒業後、大手旅行会社に入社し、団体旅行の営業担当として、社員旅行や修学旅行の旅行企画から手配、添乗業務を経験。 2015年にビジネスコーチ株式会社に入社後、人事制度構築・ビジネスコーチングのコンサルティングセールスおよび、メンバーの採用・育成・マネジメントなどに従事。 2025年1月より現職。現場叩き上げの経験とコーチング理論を融合させ、企業の人的資本経営と組織変革をプロデュースしている。
ビジネスコーチ株式会社について
ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。
社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）
代表者：代表取締役社長 細川 馨
所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階
設立：2005年4月6日
事業内容：人材開発および組織開発支援
URL：https://www.businesscoach.co.jp/
【イベント主催：コーポレートコーチ株式会社】
社名：コーポレートコーチ株式会社
代表者：代表取締役社長 森川 駿
所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階
設立：2025年1月6日
事業内容：人材開発事業
URL：https://corporatecoach.co.jp/
TEL：03-3528-8022
本件に関するお問い合わせは、下記URLよりご連絡ください。
https://lp-businesscoach.studio.site/contact