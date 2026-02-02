3ヶ月で、貴社の中に「AI開発チーム」を誕生させます。開発のブラックボックス化をゼロにし、DX自走を約束する「AIエージェント内製化・伴走パッケージ」をENロジカルとノーコード総合研究所が提供開始

株式会社ENロジカル

株式会社ENロジカル（本社：京都府京都市、代表取締役：廣瀬 哲人、以下「ENロジカル」）と、ノーコード総合研究所（本社：京都府 代表取締役：石井大雅）は、企業が自社専用のAIエージェントを構築・運用できる「自走型組織」への変革を支援する新パッケージの提供を開始いたしました。従来の「外注任せ」によるブラックボックス化や、現場との乖離による形骸化を徹底排除し、貴社社員の手で業務を劇的に効率化する「DXの内製化」を最短距離で実現します。

■外部委託の限界を突破。「現場を知る社員」がAIを作るべき理由

多くのAI導入が失敗する最大の要因は、現場の解像度が低い「開発の丸投げ」にあります。本パッケージは、貴社の業務を誰よりも熟知した社員が、自律的に動くAIエージェントを自ら構築する体制を構築。保守コストの削減だけでなく、現場の改善ニーズに即座に対応できる、圧倒的なスピード感をもたらします。

■「最先端の実装技術」×「未経験を育てる伴走力」の強力なシナジー

本プログラムは、専門性の高い2社の強みを掛け合わせることで、確実な内製化を担保します。

ENロジカルによる「実戦的AIエージェント設計」

最新のLLM（大規模言語モデル）を駆使し、単なるチャットボットを超え、実務フローを自動化する高度なAIアーキテクチャを提供。

ノーコード総合研究所による「挫折させない教育・メンタリング」

累計100社以上の支援実績に基づき、非エンジニアが最短で技術を習得するための独自カリキュラムと、強力な伴走体制でプロジェクトを完遂。

■導入3ヶ月後、貴社は「自ら進化し続ける組織」へと変わる

１.開発コストの資産化

AIエージェント開発から、保守運用までの作業を内製化することで、中長期的な外注コストを大幅にカットし、社内にノウハウを蓄積することができます。

２.現場主導のリアルタイムDX

現場の「ちょっとした不便」を、社員がその日のうちにAIで解決する「DX自走文化」が定着します。

AIエージェントの登場により、様々な企業がSaaSから自社制作アプリへと切り替えることがトレンドとなっていますが、当研修受講により、その波に乗ることができます。

３.技術的負債の解消

AIエージェントの構築を体験することにより、技術的な仕組みを社員が理解でき、変化の激しいAIトレンドにも柔軟に対応しながら、技術のブラックボックス化を防止することができます。

■研修で終わらせない。実務プロジェクトを完遂させる支援プログラム

１.AIエージェント構築トレーニング

プログラミング未経験でも「実務で動くAI」を自ら設計できるステップアップ型研修です。エンジニアの採用コストを掛けることなく、ITスキルを実装することができます。

２.週次オンライン伴走支援

3ヶ月間、専門家が毎週プロジェクトに参画し、技術的な壁の解消と実運用への落とし込みをサポートいたします。「研修を受けたけど、座学だけで結局手が動かせなかった。」とスタックすることなく、AIエージェント構築の成功体験を積むことで、研修受講後もAIエージェント開発に取り組むことが可能になります。

３.プロトタイプの実装完了を約束

研修期間内に、貴社の実際の業務で使用するAIエージェントを最低1つ完成させ、運用まで導きます。

