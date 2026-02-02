「Polaroid写真展」ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaにてホリデーイベントとして開催

VISTAL VISION株式会社

VISTAL VISION株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大石哲也）は、Polaroidの日本代理店として、2025年12月5日（金）から7日（日）までの3日間、ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaにて、多様なクリエイターによる「Polaroid写真展」を中心としたホリデーイベントを開催しました。ポラロイド写真展を軸に、撮影体験やトークショーを組み合わせ、Polaroid写真の表現の幅とブランドの世界観を体感できる3日間となりました。

Polaroid写真展をメインに展開したホリデーイベント

本イベントでは、1F 店舗前 JR中央口側にPolaroidブースを設置し、Polaroid写真展をメインコンテンツとしたPOP UPストアを展開しました。

写真展では、DOZAN11 aka 三木道三、小岩井ことり、中飯明央(AKIO NAKAI)、 石丸葵、Keisandeath（ケイサンデス）と、ジャンルや世代の異なる5名のクリエイターによるPolaroid作品を展示。同じインスタントカメラを使用しながらも、撮り手それぞれの視点やカルチャーが反映された多彩な表現が並び、Polaroid写真ならではの表現の幅を体感できる内容となりました。

また、Polaroidのブランドヒストリーや思想を紹介するパネル展示も行い、作品鑑賞を通じて、ブランドの背景や世界観にも触れていただける構成としました。

写真展から広がる撮影体験・製品展示

写真展を鑑賞した来場者は、そのままPolaroidカメラによる写真撮影体験に参加でき、クリスマスツリーやサンタクロースと一緒に撮影した写真を、その場で持ち帰ることができました。あわせて、最新のPolaroidカメラおよびフィルムの展示・販売も実施。

写真展を起点に、「見る・撮る・持ち帰る・購入する」体験が自然につながるPOP UPストアとして展開されました。

Polaroidトークショー

12月7日（日）には、3F カメラ売り場内イベントスペースにてPolaroidトークショーを開催。DOZAN11 aka 三木道三、小岩井ことり、中飯明央(AKIO NAKAI)をゲストに迎え、それぞれの活動の中でPolaroidをどのように使用してきたかをテーマにトークセッションを行いました。展示作品や撮影エピソードを交えながら、Polaroid写真の魅力やインスタント写真ならではの表現について語られ、会場は多くの来場者で賑わいました。

トークショー終了後には、サイン入りPolaroid写真が当たる抽選会も実施されました。

まとめ

本イベントでは、Polaroid写真展を軸に、体験・販売・トークイベントを有機的に組み合わせた体験型施策を実施しました。多様なクリエイターによる作品展示とホリデーシーズンに合わせた空間演出を通じて、来場者は「撮る・見る・残す」というPolaroidならではの体験を五感で楽しみ、その場で出来上がるインスタント写真に触れながら、撮った瞬間の思い出をそのまま手に取り、飾ることのできる価値を体感しました。



これらの体験を通じて、写真を通じた表現の幅や、Polaroidが大切にしているブランドの価値観に触れる機会となりました。

本イベントの背景や世界観が伝わる 動画をご覧いただけます。

https://www.youtube.com/shorts/AWGsXU0cqko

Polaroid 写真展 ヨドバシマルチメディアAkiba

Polaroidについて

Polaroidは、1937年にイノベーションとエンジニアリングの象徴として、エドウィン・ランド博士によって創業されました。当初はパイロット用の高性能ゴーグルや3Dグラスの製造を手がけていましたが、1943年、ランド博士の娘が「どうして撮った写真はすぐに見られないの」と尋ねたことをきっかけに、インスタントカメラの開発が始まりました。



1947年には世界初のインスタントカメラを発表し、1972年にはインスタントフォトグラフィーを確立する画期的なカメラ「SX-70」を導入しました。

1990年代から2000年代にかけてのデジタル技術の台頭により、インスタントカメラは一時表舞台から姿を消し、2008年にはインスタントフォトフィルムの生産終了が発表されました。しかしその後、インスタント写真を愛する人々による「The Impossible Project」の活動によって、オランダにある最後のPolaroid工場が救われ、ビンテージPolaroidカメラ用フィルムを製造する世界で唯一の工場としてフィルム生産が継続されることとなりました。

2017年には「Polaroid Originals」として再出発し、2020年3月にはすべての製品を「Polaroid」という一つのブランド名の下に統一。現在もアナログインスタント写真を核に、80年以上にわたり世界中の人々に愛され続けています。Polaroidは、一貫したグローバルブランドとして、製品を通じて人々の間に温かな絆を生み出すことを目指しています。

会社名：VISTAL VISION株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目17番11号 パークサイドオーサキ 2階

代表者：大石哲也

設立：2020年4月

URL：https://vistalvision.jp/

本リリースに関する報道お問い合わせ先

VISTAL VISION株式会社

広報担当：白井

Email：info@vistalvision.co.jp