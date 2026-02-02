新作ゲーム『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』2026年2月4日（水）よりサービス開始決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、iOS/Android向けRPG『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』について、2026年2月4日（水）より正式サービスを開始することをお知らせいたします。

各ストアページから事前予約を行うことで、リリース時に通知を受け取ることができます。また、事前登録者数に応じて特典が豪華になるキャンペーンも開催中です。ぜひこの機会にご登録いただき、リリースを楽しみにお待ちください！

▼事前予約はこちらから！

・App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id6749658164?mt=8

・Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.soulspirits

＜事前登録特典＞

・スタートダッシュにお役立ちの育成素材

・【達成！】5万人達成：ガチャ5連分の銀晶

・【達成！】10万人達成：ガチャ10連分の銀晶

・【達成！】15万人達成：ガチャ10連分の銀晶

・【達成！】20万人達成：ガチャ15連分の銀晶

・30万人達成：ガチャ20連分の銀晶＋「SSR[疾風の侍]坂田銀時☆1」

事前登録は、以下のいずれかの方法で参加を受け付けています。

1.『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式X（@gintama_battle(https://x.com/gintama_battle)）をフォロー

2.『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式LINE（ https://lin.ee/2Hw43wT ）の友だち追加

3.『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式YouTubeチャンネル（ https://www.youtube.com/@gintama-battle ）を登録

4.『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/gintama_battle/ ）のフォロー

5.『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式TikTokアカウント（ https://www.tiktok.com/@gintamabattle ）のフォロー

※事前登録の詳細については公式WEBサイト(https://gintama-battle.jp/)をご確認ください。

■リリース時実装キャラクターの描き起こしイラストを先行公開！

サービス開始時よりピックアップで登場するキャラクターのイラストを先行公開いたしました。今回のピックアップガチャのテーマは「晴れ着」で、『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』限定の描き起こしSSRカードとなります。

■「カウントダウンキャンペーン」＆「合同リポストキャンペーン」開催中！

『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式X（エックス）(https://x.com/gintama_battle)にてカウントダウンキャンペーンを実施中です。期間中にご参加いただいた方の中から、抽選で合計5,000名様に、さまざまなスマホ決済サービスやポイントを自由にえらべるギフト「えらべるPay」を最大5,000円分プレゼントいたします。

また、『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』と「銀魂ぴーあーる」の合同リポストキャンペーンとして、「万事屋」の声優を担当する3名の寄せ書きサイン色紙が当たるキャンペーンも開催しております。奮ってご応募ください！

「カウントダウンキャンペーン」

＜賞品＞

「えらべるPay」最大5,000円分 5,000名様

＜応募期間＞

2026年2月4日（水）11:59まで

＜参加方法＞

（１）『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式X（@gintama_battle(https://x.com/gintama_battle)）をフォロー

（２）キャンペーン対象投稿をリポスト

「合同リポストキャンペーン」

＜賞品＞

坂田銀時役の杉田智和さん、志村新八役の阪口大助さん、神楽役の釘宮理恵さんによる寄せ書きサイン入り色紙 3名様

＜応募期間＞

2026年2月5日（木）17:59まで

＜参加方法＞

（１）『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式X（@gintama_battle(https://x.com/gintama_battle)）と『銀魂ぴーあーる』(@GINTAMA_PR(https://x.com/GINTAMA_PR?s=20))をフォロー

（２）キャンペーン対象投稿をリポスト

■『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』とは

なんでもありの「銀魂」がiOS/Android向けゲームになって登場！ プレイヤーは、かぶき町の一員となり、銀さんやその仲間たちとの名シーンを追体験することができます。「銀魂」らしいドタバタと熱い戦いをスマートフォンで体験できる新作ゲームに、ぜひご期待ください。

【タイトル概要】

タイトル名称：銀魂 すまほ ばとるくろにくる

対応OS：iOS／Android

配信開始日：2026年2月4日（木）配信予定

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：RPG

メーカー：株式会社セガ

開発：株式会社NextNinja

企画・制作：株式会社セガ／株式会社バンダイナムコピクチャーズ

公式サイト：https://gintama-battle.jp/

公式X（エックス）：https://x.com/gintama_battle

著作権表記：

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

(C) SEGA / NextNinja

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。