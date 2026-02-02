無料朝食の人気No.1はどれ？「ご当地推し朝ごはん総選挙」キャンペーン開催

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）は、2026年2月1日（日）より、「ご当地推し朝ごはん総選挙キャンペーン」を開催しています。

本キャンペーンでは、コンフォートホテルの無料朝食で提供している「地産地消メニュー」のうち、12月および2月に新たに登場したメニューを対象に投票を実施します。北海道の石狩鍋や沖縄のゴーヤチャンプルーなど、各地で親しまれてきた郷土料理を朝食メニューとしてピックアップ。いずれも追加料金なしで楽しめる朝食メニューの中から、“推し”の一品を選んでいただきます。特設サイトで投票し、Xでシェアしていただいた方の中から、抽選で合計100名様に、全国64のコンフォートホテルから選べる宿泊券や、さまざまなシーンで利用できるデジタルギフト券などの賞品をプレゼントします。

“地元の味と文化”を伝えるコンフォートホテルの「無料朝食」

近年、旅行スタイルが「モノ」から「コト（体験）」へと変化する中で、その土地ならではの食文化に触れる体験は、旅の満足度を左右する重要な要素となっています。特にホテル選びにおいて「朝食」は決め手の一つとなっており、単なる食事にとどまらず、その地域ならではの食事を楽しむ「食の体験」が求められるようになっています。

こうした背景を受け、コンフォートホテルでは、「おいしく、しっかり、バランスビュッフェ。」をテーマに、主食・主菜・副菜・乳製品・野菜などをバランスよく揃えたビュッフェスタイルの無料朝食を提供しています。

朝食は、パンやシリアル、サラダ、ヨーグルトなどの定番メニューに加え、地産地消のご当地メニューを取り入れ、その地域ならではの味わいや食文化を楽しめる内容としています。ビジネス利用から観光まで、さまざまな滞在シーンに対応し、旅先での一日を彩る朝のひとときを演出します。

“ご当地推し朝ごはん総選挙”エントリーメニュー（一部）

北の恵みを味わう 石狩鍋

100年以上の歴史をもつ石狩鍋は地域に根づく伝統的な食文化として「100年フード」に認定されています。鮭と野菜の旨みたっぷりの、北海道産じゃがいもを使用した"ごちそう鍋"です。

やさしい甘味の味噌田楽

焼き色のついた豆腐に、ほんのり甘く深みのある福島県産の味噌を絡めた、心落ち着くやさしい味わいのが特徴の郷土料理です。

大正時代から伝わる しぞーかおでん（静岡おでん）

大正時代から伝わる、静岡ならではの黒はんぺんが入ったおでん。お好みで青海苔と魚のだし粉をかけて、串に刺してお召し上がりください。

上記以外にも、有名なB級グルメから地元住民に愛されている隠れた一品まで、全29種類のご当地メニューの中から、あなたが食べたい一品に投票いただけます。

また全29品の地産地消メニューは、対象のコンフォートホテルでお楽しみいただけます。

※コンフォートホテルの地産地消メニュー一覧

「ご当地推し朝ごはん総選挙」キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37991/table/252_1_986f10902a14223a9cbc8831ad0421fd.jpg?v=202602020322 ]

2026年2月1日（日）よりコンフォートホテル公式X（旧Twitter）で「ご当地推し朝ごはん総選挙」キャンペーンを開催しています。キャンペーン特設サイトよりお好きなご当地朝ごはんに投票し、Xでシェアしていただいた方の中から抽選で100名様にコンフォートホテルの宿泊券などが当たります。

・キャンペーン特設サイト：http://comforthotel-gotochi-asagohan.com/

・コンフォートホテル公式X（旧Twitter）：https://x.com/ComfortHotelJPN

コンフォートホテルの無料朝食 概要

・全国35ヵ所のコンフォートホテルにて地産地消メニューをリニューアル

・提供期間：2026年2月1日（日）から

提供ホテル：コンフォートホテル秋田、郡山、前橋、東京神田、新潟駅前／燕三条、奈良、堺、姫路、呉、新山口、高知、熊本新市街、那覇県庁前

※コンフォートホテル函館／北見、釧路／帯広、札幌すすきの／苫小牧、八戸、北上、山形／天童、水戸、成田、浜松、刈谷／名古屋伏見、四日市、佐賀、小倉／黒崎、宮崎は12月1日より提供開始

※コンフォートホテル鈴鹿は2月15日（日）頃から提供開始

※コンフォートホテル彦根は2月3日（火）から提供開始

・料金：無料

・URL：https://www.choice-hotels.jp/brand/tagline/eat/breakfast/

※メニューは予告なく変更になる場合があります。

※提供サービスはホテルにより異なります。

※写真はすべてイメージです。

株式会社チョイスホテルズジャパン 概要

所在地：〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長：伊藤 孝彦

設立：2000年9月

資本金：2,000万円

URL：https://www.choice-hotels.jp

事業内容：ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Hotel Collection(TM)を展開