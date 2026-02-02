″Yes to Love″ ピアジェ ブライダルフェアを開催

リシュモンジャパン 合同会社

1874年の創業以来、メゾンが大切にしている職人技から生まれたエレガントなクリエイションは永遠を誓い合う人生で最も特別な瞬間をきらめきで祝福し続けています。

ピアジェのブライダルリングは、宝石のタイムレスな輝きと、生き生きとした感性を組み合わせ、優れたジュエリー制作技術と類まれな美しいデザインの融合から生まれました。150年にわたりメゾンのサヴォアフェールを継承してきた職人によって1つ1つ作られています。ダイヤモンドはカラー、クラリティ、カット、カラットすべてにおいて、ジェモロジストが選んだ最高品質のものだけを使用。

ピアジェのリングが紡ぐのは、純粋な愛の物語。洗練された女性らしさと美しさをたたえるエンゲージメントリングは、心からの愛を受け入れた2人を照らし、互いへの愛をより深くします。

期間中にブライダルリングをご成約いただいた方にピアジェ オリジナルギフトをプレゼントいたします。

※ギフトは数に限りがございます為、なくなり次第終了とさせて頂きます。

【概要】

期間：2026年2月1日(日)～28日(土)

場所：全国のピアジェ ブティック

お問い合わせ：ピアジェ コンタクトセンター 0120-73-1874

