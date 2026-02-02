【一級建築士 学科対策】「法改正」や法規「告示」に特化した対策講座、いよいよ本日から販売開始します。

TAC株式会社

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2026年一級建築士学科試験対策としてオプション講座を2/2(月)より販売開始いたします。

一級建築士（学科対策）オプション講座 ラインナップ

法改正出題予想講座 ／ 法規「告示」出題予想講座 ／ 文系大屋の構造補習Plus

法規特訓テスト ／ 実力チェック模試 ／ 上級演習講義パック・15分Web講義パック

直近3年分の法改正をまとめて対策！法改正出題予想講座

厄介な法改正の整理はTACにオールお任せ！

建築士試験では法改正された内容がすぐに「法規」の科目で出題される傾向があります。出題されるもののなかには、過去問では正肢だったものが誤肢となる場合もあり、これが非常に厄介です。つまり、法改正を意識した学習が必要ということになりますが、自分でまとめるのは非常に難しいでしょう。そこで、今年も当講座をご用意しました。

令和８年試験に向けておさえておくべき法改正を、全てまとめて一気に解説します。さらには毎年的中の予想演習問題も使って実践的に解き方をレクチャー！厄介な法改正の整理 はTACにお任せください！

▼開講日：4/29(水・祝)より順次

▼受講メディア：オンラインライブ通信講座／Web通信講座

＜過去受講生の声＞

「各法改正内容において的を射ている。」「わかりやすいし、予想問題本当にあたるから、めちゃくちゃ信頼してます。」

＜詳細・お申込みはこちら＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_houkaisei.html

出題可能性が高いものを厳選！法規「告示」出題予想講座

どこまで突っ込むか、もしくは突っ込まないのかその見極めが肝！

令和6年試験から、告示も出題されるようになりました。令和5年試験までは全くといって良いほど出題されていなかったので、過去問演習等だけでは対応しきれないこともあり、みなさんの不安も大きいことでしょう。

そこで今年度も告示専用の講座をご用意しました。難解かつ膨大な数の告示の中から、試験対策として必要かつ十分な50本(TAC法令集「本編」に掲載の42本+「追録」に掲載の新設告示8本)を厳選し、渾身の予想問題も使いながら、対策方法を丁寧に説明します。告示対策はTACにお任せください！

▼開講日：5/6(水・祝)

▼受講メディア：オンラインライブ通信講座／Web通信講座

＜過去受講生の声＞

「告示に対する自信が付きました！」「この講義だけで十分すぎるくらい理解度が高まりました。」

＜詳細・お申込みはこちら＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_kokuji.html

構造がコワくなくなる。文系大屋の構造補習Plus(プラス)

文系出身ながら計算問題の複雑な構造を得意とする大屋講師による熱血指導

構造は、解き方を完全に理解できれば確実に解ける分野でありながら、「問題が変わるとわからなくなる…」「公式だけ暗記していてよくわからない…」という声をよく耳にします。そんな方をゼロにするために当講座を企画しました。

文系出身で学生時代は数学が全然ダメだったにも関わらず、構造を大の得意科目としていた大屋講師が、「こう理解すればよい！」を解説していきます。問題演習をまじえながら進めていきますので、その場で実践力も鍛えられます。過去問から正答率の低い問題を中心に取り上げていきますのでご自身の学びの「補習」としてご活用ください。

▼開講日：3/4(水)より順次

▼受講メディア：オンラインライブ通信講座／Web通信講座

＜過去受講生の声＞

「授業が楽しい、わかりやすい、構造が好きになった。」「膨大な勉強量がある中で、適宜適切な講義で勉強になりました。」

＜詳細・お申込みはこちら＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_rikigakupowerup.html

あびるほど問題を解く。法規特訓テスト

▼受験日：5/5(火・祝) ※会場受験の場合

▼実施形態：会場受験(全国17会場)／自宅受験

＜詳細・お申込みはこちら＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_houkitokkunn.html

経験者の実力測定に最適！実力チェック模試

自宅受験のみ・4/3(金)より教材発送

＜詳細・お申込みはこちら＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_checkmoshi.html

上級演習講義パック・15分Web講義パック

▼開講日：

・上級演習講義パック 4/8(水)よりWebにて配信開始

・15分Web講義パック 3/4(水)よりWebにて配信開始

＜詳細・お申込みはこちら＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_jyokyuenshu.html

一級建築士（設計製図対策）オプション講座も販売中！

こちらはまもなく申込締切、講義スタートです。お早めに。

★プレ特訓講義（設計製図に初めて挑戦する方のための事前準備講座）

＜詳細・お申込みはこちら＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_seizupre.html

★フリーハンド作図法（作図時間になやむすべての方へ）

＜詳細・お申込みはこちら＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_freehand.html

