捨てられるはずだった素材を、“選ばれる包装”へ──商業印刷×アップサイクルで生まれる、唯一無二の包装ブランド「Echor（エコール）」

株式会社イクスラボ

株式会社イクスラボ（本社：千葉県船橋市、代表取締役：桜木笑語）は、軟包装パッケージの製造工程で発生する未活用素材（余剰素材）を活用した新サービス「Echor（エコール）」 を、2026年2月2日(月)に正式リリースいたしました。

Echorは、パッケージ製造時に通常であれば処分されてしまう余剰素材に専用デザインを施したパッケージを、小ロット10枚～・低価格で提供するサービスです。

「環境配慮」と「使いやすさ」「デザイン性」を同時に成立させた、新しい包装の選択肢です。

Echorとは｜“素材起点”で生まれる一点もののパッケージ

Echorは、パッケージの製造工程で生まれる余剰素材を起点に、デザインされた既成パッケージを販売しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161390/table/4_1_e81dce4ad0bf5bab09fcbd09002d09f8.jpg?v=202602020351 ]

既成パッケージは、

- 素材- サイズ- 販売数量

が都度決まり、それに合わせてEchor専用のデザインを印刷したパッケージが生まれます。1シリーズにつき複数の柄を展開しながらも、完売後に同じデザインが再生産されることはありません。

“その時にしか出会えない表情”を価値として届ける

それがEchorの考えるパッケージです。

▶ Echor公式サイト(https://echor.base.ec/)

商品ラインナップ（一部）

Echorでは現在、以下のようなパッケージを販売しています。

新デザインのパッケージは随時販売を開始しており、最新情報は公式Instagram(https://www.instagram.com/echor_official/)にてご紹介しています。

Luminous Flora

サイズ：68mm x 99mm

袋タイプ：合掌袋

用途：焼き菓子・お茶

特徴：繊細な線で描かれた花々×高級感があるマット質感

価格：10枚 385円（税込）

▶︎ 商品の詳細情報(https://echor.base.ec/items/132456638)

Soft Baroque

袋タイプ：三方シール

サイズ：107mm x 110mm

用途：焼き菓子・お茶・ドリップバッグ

特徴：クラシックな装飾模様×くすみカラー

価格：10枚 385円（税込）

▶︎ 商品の詳細情報(https://echor.base.ec/items/132454253)

Cat on a String

袋タイプ：合掌袋

サイズ：76mm x 85mm

用途：焼き菓子・お茶

特徴：気まぐれな猫× やわらかい色

価格：10枚 495円（税込）

▶︎ 商品の詳細情報(https://echor.base.ec/items/132446862)

※すべて数量限定。なくなり次第終了となります。

なぜ「余剰素材」から、サービスをつくったのか

パッケージ製造の現場では、袋の形状やサイズに合わせてフィルムを加工する工程上、どうしても使用されない部分（端部や切り落とし部分）が発生します。こうして生まれる未使用素材（余剰素材）は品質に問題はないものの、多くの場合、廃棄されることが一般的です。

当社は、「本来は使えるはずの素材を、捨てる以外の選択肢はないのか」という問いを持ち続けてきました。

一方で、小規模事業者や新規ブランドにとって、“少量かつデザイン性の高いパッケージを使うこと自体が難しい”という課題がありました。

無地袋は一定数流通しているものの、商品やブランドの世界観を十分に表現することは困難です。一方で、デザイン性の高いパッケージを製造しようとすると、製造コストと最低ロット数のハードルが高かくなります。

その結果、多くの事業者が

「デザインに妥協する」か「コストやロットを受け入れる」か

という選択を迫られてきました。

Echorは、

- 未使用素材が大量に廃棄されている現実- 選択肢の少なさに悩む小規模事業者の現実

この2つの課題に同時に向き合い、

「妥協して使うパッケージ」ではなく、「ブランド価値を向上させるパッケージ」

として成立させるために生まれたサービスです。

▶ Echor公式サイト(https://echor.base.ec/)

会社情報

株式会社イクスラボは、「ものづくりをもっと自由に」を掲げ、デジタル印刷技術とDXを融合させた軟包装パッケージの製造を行う企業です。

当社が運営するWebサービス「Brixa（ブリックサ）」では、“新しいパッケージづくりのプラットフォーム”を提供しています。Brixaは、最小500枚からオリジナルパッケージの製造が可能で、誰でもオンラインで見積り・発注ができるサービです。今後も、中小ブランドやスタートアップなど、多様な事業者がスピーディにブランドを形にできる環境を支援してまいります。

▶︎ Brixaはこちらから(https://brixa.jp/?utm_source=PR%20TIMES&utm_term=2602&utm_content=Echor-release)