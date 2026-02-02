吉本興業・天津木村氏が西和賀町で講演会

西和賀町

西和賀町教育委員会（岩手県西和賀町）は、令和8年2月16日（月）、西和賀町文化創造館「銀河ホール」にて、令和7年度町民大学講座として、吉本興業所属のタレント・天津木村氏を講師に迎えた講演会を開催します。

本講演会では、家族とともに岩手県へ移住した天津木村氏が、自身の移住体験をもとに、「移住して気づいた岩手の魅力」や「幸福感につながる暮らし」について語ります。移住者ならではの視点から、岩手の長所や課題、そして地域に暮らす人々の魅力をユーモアと実体験を交えて紹介します。

長年地域に暮らしていると見えにくくなりがちな“まちの良さ”を、外から来た移住者の目線で捉え直すことで、町民一人ひとりが西和賀や岩手への愛着と誇りを再発見する機会とすることを目的としています。

本講座は町民の方に限らず、町外からの参加も可能です。移住に関心のある方、地域づくりや地方での暮らしに興味のある方にもおすすめの内容です。

【開催概要】

講座名：令和7年度町民大学講座 天津木村講演会

「移住して発見した岩手の魅力。三本柱で幸福感、あると思います！」

講師：天津木村 氏（吉本興業株式会社）

日時：令和8年2月16日（月）14:00～15:30

会場：西和賀町文化創造館 銀河ホール

（岩手県和賀郡西和賀町上野々39地割195-2）

受講料：無料

対象：どなたでも参加可能（町民以外の方も参加可）

主催：西和賀町教育委員会

申込方法：下記、お申し込みフォーム、あるいはお電話より（0197-82-3240）

https://logoform.jp/form/maUY/1423538

【講師プロフィール】

天津木村（てんしんきむら）氏

いわて応援芸人／吉本興業株式会社

1976年 兵庫県生まれ。

吉本総合芸能学院（NSC）大阪校21期生。

1999年２月にコンビ「天津」を結成。

2008年 詩吟を融合させた芸風でブレイク。

「あると思います！」は2009年の「新語・流行語大賞」にノミネートされる。

2021年４月より、岩手朝日テレビ「GO！GO！いわて」МＣ就任を機に岩手へ移住

【主催者コメント】

西和賀町教育委員会生涯学習課

今回の講演会が西和賀町で開催される背景には、天津木村さんと西和賀町との継続的な関わりがあります。

天津木村さんは、テレビ番組のロケなどを通じてこれまで何度も西和賀町を訪れており、豊かな自然や食、そして人のあたたかさに魅了されてきました。そして、昨年3月には当銀河ホール開館30周年記念として開催された「お笑いライブ 岩手芸人・秋田芸人 北上線でランデヴー あると思います！」にご出演いただきました。仕事だけでなく、プライベートでもご家族とともに西和賀町を訪れるなど、町との関係を深めています。

岩手県への移住をきっかけに、県内各地を自らの足で巡り、暮らしの魅力を発信してきた天津木村さんは、今や “岩手県の顔” とも言える存在です。そんな木村さんが、何度も足を運び、家族で過ごす場所として選んでいる西和賀町で、自身の言葉で地域の魅力を語ることは、町民にとっても大きな誇りであり、町外の人々にとっては西和賀を知るきっかけとなります。

本講演会では、「なぜ岩手なのか」「なぜ通い続けたくなる地域が生まれるのか」といった問いに対し、移住者・生活者の視点から語られるリアルな言葉を通して、西和賀町の価値をあらためて見つめ直します。

ぜひ町内外から多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

【入場お申し込みについて】

以下のURLからお申し込みください。

https://logoform.jp/form/maUY/1423538

お電話、FAXでのお申し込みも受付いたします。

以下のお問い合わせ先へご連絡ください。

【お問合せ先】

西和賀町教育委員会生涯学習課（西和賀町文化創造館銀河ホール）

TEL：0197-82-3240 FAX： 0197-82-2883