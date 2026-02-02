リーディングマーク、「ミキワメ」を「ミキワメAI」へリブランディング。AIが社員の行動変容を導くプラットフォームへ進化

株式会社リーディングマーク

Personality Techを通じたHR事業「ミキワメ」を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 悠司） は、この度「ミキワメ」のブランド名を「ミキワメAI」に変更し、AIを活用した新たなHRプラットフォームとしてサービス提供を開始いたします。あわせて、上司の性格、部下の性格と状態を踏まえて、最適なコミュニケーションをアドバイスする新機能「ミキワメAI AIマネジメント相談」、経営幹部・管理職の自律的成長をAIが伴走支援する新サービス「ミキワメAI AIコーチ」をリリースすることをお知らせいたします。

ブランド刷新に伴い、各プロダクト名も以下のように変更いたします。

・ミキワメ 適性検査 → ミキワメAI 適性検査

・ミキワメ ウェルビーイングサーベイ → ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ

・ミキワメ マネジメント → ミキワメAI マネジメント



背景

2025年、日本の労働力人口は女性やシニアの参加により一時的に7000万人を超えましたが、構造的な人手不足は解消されていません。2030年には約500万人の労働力が不足すると推定されており※1、企業にとって採用の難易度は極限まで高まっています。

これまでHRテックの主流は、適性検査やサーベイによって組織の状態を可視化する「測る」ことでした。これからの企業に必要なのは、今いる社員の才能を開花させ、生産性を高めるための具体的な行動を促すことです。

私たちは、5年10ヶ月にわたり蓄積した6,000社・200万人以上の性格・内面に関するデータとAI技術を融合させ、一人ひとりの才能を明らかにし、誰よりもその才能を開花させる「ミキワメAI」へと進化させます。

「ミキワメAI」が実現できること

これまでのマネジメントや人材育成は、上司の「経験と勘」や、書籍にあるような「一般論」に頼らざるを得ませんでした。しかし、人の性格は千差万別であり、Aさんに響く言葉がBさんには逆効果になることもあります。 「ミキワメAI」は、蓄積された性格データとAIを掛け合わせることで、「この部下には、今、どんな言葉をかけ、どう接すればいいのか」という個別の解を具体的に提示します。

新機能「ミキワメAI AIマネジメント相談」リリース

部下の性格特性や現在のメンタル状態、さらに上司自身の性格特性も踏まえた上で、最適なコミュニケーション方法やケアの手法をAIがアドバイスします。 ChatGPTなどの汎用的なAIとは異なり、社内の人事データをセキュアに連携させているため、「あなたのチームのAさん」に特化した、具体的な行動指針を得ることができます。

（※本機能はミキワメ導入企業様に標準で提供されます）

【ミキワメAI AIマネジメント相談の利用イメージ】

部下の状況を入力すると、性格特性に基づいた具体的なアドバイスが即座に生成される[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8701/table/313_2_0ce286f6665303f77df01ef7d1ae73cb.jpg?v=202602021221 ]

新サービス「ミキワメAI AIコーチ」

「ミキワメAI AIコーチ」は、「あなた（個人の性格・ありたい姿・達成したい成果）」「周囲（他者評価）」「会社（期待・戦略）」の情報をAIが統合し、個人の成長と組織貢献に伴走するサービスです。 ミキワメAIの「人の内面を理解する技術」に加え、上司や同僚からのフィードバック、会社の経営戦略などをAIが総合的に解釈したパーソナライズAIが、その人だけに最適化された成長戦略を提示します。客観的なデータに基づきAIが伝えることで冷静な内省を促せる点が特徴です。経営視点を持った幹部の育成や、次世代リーダーの自律的な成長サイクル構築に活用されています。

【ミキワメAI AIコーチの画面イメージ】

毎月の振り返りをAIがチャット形式でサポートし、行動変容を促す[表3: https://prtimes.jp/data/corp/8701/table/313_3_2d899b8509bbf4914f5d52f4ad38b899.jpg?v=202602021221 ]

代表メッセージ

株式会社リーディングマーク代表取締役社長 飯田 悠司

2020年4月、「ミキワメ」をリリースしたまさにその時、私たちは倒産の危機に瀕していました。 翌日に発出された緊急事態宣言により経済活動は停止。当時の主力事業の売上は7割消失する見込みとなり、創業12年目にして、私は自宅で一人、絶望と向き合っていました。

しかし、この未曾有の危機こそが、プロダクトを進化させるきっかけとなりました。 リモートワークへの移行により、対面でのコミュニケーションが断絶され、上司は部下の状態が見えなくなり、採用面接では候補者の本質が掴めなくなりました。 その中で、「ミキワメ」が提供する「人の内面を可視化（＝測る）する技術」は、多くの企業様にとって暗闇の中の光となり、結果として私たち自身も救われることになりました。

一方で、6,000社以上の支援を通じて新たな課題も見えてきました。 「性格や状態はわかった。しかし、具体的にどう接すれば、この人は活躍できるのか？」 測るだけでは、人は変わりません。現場のマネージャーが求めていたのは、分析データに基づいた「具体的な行動の指針」でした。 私たちが倒産の危機を乗り越え、V字回復を果たせたのも、互いの個性を理解した上で、適切な役割分担と行動変容（＝導き）があったからです。

人の経験や勘には限界があります。しかし、AIならば、一人ひとりに最適な「導き」を瞬時に提示できます。 かつて「測る」ことで組織を救った私たちが、今度はAIの力を使って「導く」ことで、日本中の働く人々の才能を開花させたい。 「ミキワメAI」は、誰よりも人を理解し、誰よりも人を活かすプラットフォームとして、日本の生産性向上に貢献してまいります。

なお、今回のリリースに込めた想いや意気込みをnoteの記事にまとめましたので、よろしければご覧いただけますと幸いです。

「ミキワメAI」シリーズ プロダクト紹介

■ミキワメAI 適性検査

「ミキワメAI 適性検査」は、「採用のミスマッチ」を防ぐためのサービスです。スマホやPCから回答できる10分の性格検査を受検することで、貴社のオリジナルな採用基準とのマッチ度を比較し、活躍する人材かどうかがひと目でわかります。

採用企業で活躍している社員の特徴と採用候補者の性格を比較することで、候補者の採用お勧め度や懸念点を確認でき、採用のミスマッチを減らすことができます。現在、社員数1,000人を超える大企業から、全国のスタートアップ企業、中小中堅企業まで幅広くご活用頂き、累計利用企業数は6,000社、累計受検者数は200万名となりました。

▷サービスサイト：https://mikiwame.com/aptitude-test.html

■ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ

「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ」は、スマホやPCから3分で完了するパルスサーベイ/エンゲージメントサーベイです。サーベイに、社員が定期的に回答することで、組織と個人のメンタルのコンディションを可視化することができます。事前に10分の性格検査を受けていただき、個々の性格に合った質問項目が表示されるため、性格の違いによる結果の出方の違いを防止することができます。また、社員一人ひとりのメンタルのコンディションと性格を踏まえて、本人の性格に合った状態を改善するためのアドバイスを提供します。また受検者本人にもアドバイスを提供し社員の自律自走を支援します。カスタムサーベイを用いた組織サーベイとして、組織の課題発見にも活用できます。

▷サービスサイト：https://mikiwame.com/well-being.html

■ミキワメAI マネジメント

「ミキワメAI マネジメント」は、社員の性格・心身状態・目標進捗をふまえた1on1を実現できるサービスです。AIによるアドバイスをもとに、メンバーそれぞれに最適なマネジメントを提供します。1on1を起点にネクストアクションを決めるサイクルをつくり、マネジメントの質を高めることで、メンバーの自律自走を促し、成果向上と成長を支援します。本サービスにより組織としてのパフォーマンス向上はもちろん、一人ひとりが達成感を得られる持続的なマネジメント環境を実現できます。

▷サービスサイト：https://mikiwame.com/management.html

■ミキワメAI AIコーチ

「ミキワメAI AIコーチ」は、「あなた（個人の性格・ありたい姿・達成したい成果）」「周囲（他者評価）」「会社（期待・戦略）」の情報をAIが統合し、個人の成長と組織貢献に伴走するサービスです。 ミキワメAIの「人の内面を理解する技術」に加え、上司や同僚からのフィードバック、会社の経営戦略などをAIが総合的に解釈したパーソナライズAIが、その人だけに最適化された成長戦略を提示します。単なる分析にとどまらず、日々の行動計画の策定から実行、振り返り、軌道修正までをAIが常時伴走して支援することで、研修や面談だけでは難しかった実効性のある「行動変容」を実現します。 「人から言われると受け入れにくい指摘」も、客観的なデータに基づきAIが伝えることで冷静な内省を促せる点が特徴です。経営視点を持った幹部の育成や、次世代リーダーの自律的な成長サイクル構築に活用されています。

▷問い合わせ先：contact@leadingmark.jp

■ミキワメAI 企業研修

社内に擁する「組織心理研究所」の科学的知見と、実務の最前線に立つ役員陣のリアルな経験を融合させた、新たな研修サービスの提供を開始いたします。本サービスは、「研修のための研修」ではなく、事業戦略と組織戦略を接続させる、現場での具体的な行動変容と課題解決に直結させることを最重視しています。理論と実務の両面に基づいた実践的なカリキュラムにより、組織のパフォーマンスを最大化する強い人材育成を支援します。ミキワメAIシリーズとの連動性も高く、それぞれの会社のカルチャーや状態などのデータを踏まえた上での伴走をご支援いたします。

▷問い合わせ先：contact@leadingmark.jp

会社概要

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

-自社で活躍できる社員を10分間でミスマッチ採用を防ぐ「ミキワメAI 適性検査」

-社員のメンタル状態を可視化し、性格をもとにアドバイスをすることでウェルビーイングを実現「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ」

-1on1を起点に社員のパフォーマンスを最大化する「ミキワメAI マネジメント」

-日本最大級の優秀層就活支援サービス「ミキワメ就活」

-会員制の就職活動支援プログラム「NEXVEL（ネクスベル）」

-適性検査、人事、採用などに関する情報発信ブログ「ミキワメラボ」