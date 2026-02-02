美容内服薬「スキンマリア」の取り扱いを開始 ― シミ・くすみ・ニキビ跡に、内側からアプローチする新しい美肌習慣 ―

株式会社TETRA

オンライン診療サービス「ユアピル」（運営：株式会社TETRA）は、医師処方による美容内服薬 「スキンマリア」 の取り扱いを開始したことをお知らせします。

スキンマリアは、シミ・くすみ・ニキビ跡などの肌悩みに対し、体の内側からアプローチすることを目的とした美容内服薬です。忙しくて通院が難しい方でも、オンライン診療を通じて医師の診察を受け、自宅で継続しやすい美肌ケアを実現します。

美容医療の「ハードル」を下げる、美容内服という選択肢

スキンケアを続けているにもかかわらず、「シミやくすみが気になる」「ニキビ跡がなかなか消えない」といった悩みを抱える女性は少なくありません。

外側からのスキンケアは美肌維持に欠かせない一方で、メラニン生成やターンオーバーなど、肌の内側で起こる変化には限界があるのも事実です。

スキンマリアは、こうした課題に対し、医師の診察を前提とした美容内服薬という形で、

日常生活に取り入れやすい「内側からの美肌ケア」を提案します。

スキンマリアの特徴

■ 医療現場で用いられてきた成分をバランスよく配合

スキンマリアには、以下の成分が含まれています。

- トラネキサム酸- アスコルビン酸（ビタミンC）- パントテン酸カルシウム- L-システイン- グルタチオン- ビタミンE

これらは美容皮膚科などで内服治療に用いられてきた成分で、肌のコンディションを内側から整えることを目的としています。

解説記事はこちら

https://ec.your-pill.jp/contents/skin-maria/

■ 1種類で完結する“オールインワン”設計

複数の美容内服薬を組み合わせる必要がなく、

1日2回の服用で続けやすい点も特長です。

■ 忙しい方でも続けやすいオンライン診療

ユアピルでは、スマートフォンから医師の診察を受けることができ、処方薬は自宅に配送されます。

通院の手間や待ち時間が不要なため、仕事や育児で忙しい方でも利用しやすい仕組みです。

取り扱い開始の背景

- 美容医療に興味はあるが通院の時間が取れない- 高額な施術には踏み出しづらい- 日常的に続けられる美容ケアを探している

近年このような声が増えています。

ユアピルでは、こうしたニーズに応える形で、医師の管理下で安心して続けられる美容内服薬として、スキンマリアの取り扱いを開始しました。

利用方法・料金について

- 提供方法：オンライン診療（ユアピル）- 服用方法：1日2回（朝・夕）- 料金目安：月額4,950円（税込・送料込）- 診察料：無料

※処方の可否は医師の診察により判断されます。

オンライン診療はこちら（公式LINEよりご予約ください）

https://liff.line.me/2008041612-QY9mjrzy/line-friend-redirect?utm_medium=ec.your-pill.jp&utm_source=referral(https://liff.line.me/2008041612-QY9mjrzy/line-friend-redirect?utm_medium=ec.your-pill.jp&utm_source=referral)

提携先クリニックの医師からのメッセージ

メディカルスキンケアを選択して希望の日時を選ぶだけで予約完了あゆむクリニック 石崎 歩

スキンケアは「外から塗るもの」だけで完結すると思われがちですが、実際の肌状態は身体の内側の影響を強く受けています。睡眠やホルモンバランス、栄養状態が乱れると、どれだけ丁寧にケアしても限界を感じやすくなります。

美容内服薬は、シミ・くすみ・ニキビなどの原因に内側から働きかける選択肢のひとつです。即効性を期待するものではありませんが、継続することで「肌の調子が安定してきた」「トラブルが起きにくくなった」と感じる方は少なくありません。

スキンマリアは、美肌に必要な成分をバランスよく組み合わせ、毎日の生活に無理なく取り入れやすい設計を意識しています。外側のケアだけで物足りなさを感じている方は、内側からのケアも取り入れることで、肌との付き合い方が少しラクになるかもしれません。

いまなら10%OFFでスキンマリアをお届けします！

2026年02月28日（土）まで、リリース記念としてスキンマリアが10%OFFとなっています。ぜひこの機会にご利用ください。10%OFFは診療をしていただければ自動で適用されます。