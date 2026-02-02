【期間限定】ソリューション・サービスお試しキャンペーンを実施中！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

RYO-FU BASEが運営する佐賀県産業スマート化センターは、AI・IoTによるオープンイノベーションのハブとして2018年に開所し、県内企業のDX推進に寄与するセミナーやイベント等を開催しています。

今回開催する「ソリューション・サービスお試しキャンペーン」とは、デジタルツール導入の予算確保や効果が見えづらいことに悩む中小企業向けに、ソリューション提供企業（サポーティングカンパニー）の協力のもと、無料体験期間の延長や導入費割引などの優遇条件でソリューション・サービスを試せる機会を提供します。

なお、キャンペーン対象ソリューション・サービスについて詳しく知りたい方向けに、説明会を実施します。当日は提供企業からのプレゼンテーションや質疑応答の時間も設けます。

RYO-FU BASEでは、こうした取組を通じて、地域企業のDX推進を後押しし、佐賀から新たなイノベーションを生み出す取組を継続しています。デジタルツール等の導入をご検討中の企業の皆さまは、ぜひこの機会をご活用ください。

キャンペーン情報

１ 対象

佐賀県内企業・事業者

２ キャンペーン対象ソリューション・サービス

18のソリューション・サービス（別紙）が対象。詳細はWEBサイトをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d165015-16-7f1530b75876e64fa65eb613cd001a5b.pdf

https://www.saga-smart.jp/2026/20260122.html

３ 説明会

キャンペーン対象ソリューション・サービスについて詳しく知りたい方向けに、説明会を実施します。

なお、当日は提供企業からのプレゼンテーションや質疑応答の時間も設けます。

- 日時 ：令和８年2月5日（木）14：00～- 開催形式：オンライン開催（Zoom）- 申込方法：以下のWebサイトの応募フォームから申込み

https://us02web.zoom.us/meeting/register/sFbEUbLjSNel8wK7pYKicQ

※登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

４ キャンペーンへの申込方法

以下のWebサイトの予約フォームから申込みください。

https://www.saga-smart.jp/reserve/

※「利用目的（詳細）」欄に、「お試しキャンペーンのどのサービスにご興味があるか」をご記載ください。

※申込期限：令和８年２月27日（金）

５ 本キャンペーンに関する問い合わせ先

公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）

「佐賀県産業スマート化センター」運営事務局 野中・中島

TEL：0952-97-9120 （開所時間：平日9:00 ～ 17:00）

E-mail: info@saga-smart.jp