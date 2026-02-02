PXC株式会社2026年2月2日より「ADTANK株式会社」へ社名変更
ADTANK株式会社（旧社名：PXC株式会社）は、2026年2月2日付で社名を「ADTANK（アドタンク）株式会社」へ変更し、新たなスタートを切りましたことをお知らせいたします。
今後は、ADTANKグループとして、グループ全体の戦略および方向性を共有しながら、各社の強みを最大限に活かした事業運営を行ってまいります。
なお、本社所在地、代表者、に変更はございません。
【参考】
コーポレートアイデンティティの刷新に伴う社名変更および持株会社体制への移行によるグループ再編に関するお知らせ（2026年1月23日配信）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000042827.html
【会社概要】
会社名：ADTANK株式会社（アドタンク）
代表者：代表取締役CEO 菅野 健一 / 代表取締役COO 飯澤 満育
住所 ：〒110-0016東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7
電話番号：03-5817-4166
HP：https://adtank.co.jp