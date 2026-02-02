【2月季節限定カレー】Spice and Vegetable 夢民から、寒い季節にぴったり！まるで豚汁のような夢民流の新「スープカレー」が登場。

株式会社フジランド

東京都港区西新橋のカレー専門店「Spice and Vegetable 夢民（スパイスアンドベジタブルムーミン）」（運営：株式会社フジランド、本社：東京都千代田区、代表取締役：上田 常尚）は、2月季節限定メニューを発表。

東京 虎ノ門に店舗を構える「Spice and Vegetable 夢民」は、2月限定メニューを2月02日（月）～２月28日（土）まで提供いたします。

夢民がお届けする、この期間にしか味わえないこだわりの季節限定メニューをぜひお楽しみください。

◆夢民的スープカレー \1,650（税込）

夢民流に解釈した新たなスープカレーが登場。

たっぷり野菜と沖縄県産キビまる豚の旨みが一皿に濃縮。

白味噌を溶かしながら食べると、まるで豚汁のような深いコクと味わいが広がります。

◆金柑はちみつラッシー \600（税込）

産地直送の金柑を使用したラッシーが登場。

はちみつにじっくり漬け込んだ金柑を皮ごとお召し上がりいただき、果実の味をお楽しみください。

夢民公式LINEでは、季節限定ドリンク無料クーポン配信中です！（期間限定）

◆「夢民的スープカレー」と「金柑はちみつラッシー」のお得なセット

セットでご注文いただいたお客様には、季節限定メニューがさらにお得に楽しめるセット割をご用意。

（金柑はちみつラッシー 通常\600→\400に！）

ぜひこの機会に限定メニューセットをお楽しみください。

◆その他

テイクアウト・デリバリーも承っております。

オフィスやご自宅でも夢民カレーを存分にご堪能ください。

また、夜は“スパイス＆ベジタブル”にちなんだコースメニューやアラカルトメニューもご用意しております。カレーに合うアルコールやソフトドリンクも多数取り揃えておりますので、カレー飲みや女子会などにもご利用いただけます。

【店舗情報】

Spice and Vegetable 夢民 (スパイス アンド ベジタブル ムーミン)

〒105-0003 東京都港区西新橋2-13-3西新橋2丁目ビル1F

TEL:03-6205-4343

営業時間：水曜・金曜・土曜日（11:00～15:00)

L.O.14:30

（18:00～21:00)

L.O.20:30

月曜・火曜・木曜日 (11:00～15:00)

L.O.14:30

日曜・祝日 定休日（その他臨時休業あり）

※2025年10月1日より、営業時間が変更になっております。

公式HP：https://www.mumin.jp/

公式SNS：https://lit.link/mumincurry