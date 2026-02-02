累計1,000万枚の領収書を見てきた富裕層専門税理士・森田貴子が伝授。著書『世帯年収1000万円超の人が知っておきたいお金のルール』購入者限定・確定申告オンラインセミナー開催！

株式会社ウィル・シャイン[書籍購入者限定で開催される確定申告セミナー。世帯年収1000万円層の人生設計を救う、税理士・森田貴子氏が登壇。]

富裕層専門税理士として30年のキャリアを持つ森田貴子（株式会社ウィル・シャイン代表）は、2025年12月22日に刊行された著書『資産増、年収増、余裕増 世帯年収1000万円超の人が知っておきたいお金のルール』（あさ出版）の購入者を対象とした、特別オンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーは、書籍の読者から特に関心の高い「確定申告」と「税金の仕組み」に焦点を当て、世帯年収1,000万円超という“ボリュームゾーン”だからこそ知っておくべき、損をしないための戦略を具体的に解説します。

開催の背景

世帯年収1,000万円を超える家庭は、一見余裕があるように見えますが、実は所得制限や高い税率により「手取りが伸び悩む」という現実に直面しています。 本セミナーでは、書籍の目次をベースに、さらに実戦的な「確定申告で活用できる知識」をピックアップ。 「何をすれば税負担が適正化されるのか」「資産を増やすお金の使い方は何か」という疑問に対し、数多くの富裕層の申告書を作成してきたプロの視点から明確な指針を示します。

こんな方におススメです

- 起業・複業・副業を始めて間もない方- 確定申告を初めてされる方- いつも悩んでいて次回こそは時間をかけずに進めたい方- 頼りになる専門家に話を聞きたい方

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177187/table/2_1_2c43fee6c66f6bbf4261429b69e90571.jpg?v=202602021152 ]

プログラム・内容

第1章：年収1000万円世帯の7つの現実 （なぜ稼いでいるのに余裕がないのか？データから見るリアルな実態）

第2章：年収1000万円世帯のお金の教養 （「稼ぐ」から「守り、増やす」フェーズへのシフト）

第3章：知らないと損する日本の税金の仕組み （確定申告で差がつく控除や制度の具体的活用法）

第4章：年収1000万円世帯だからこそ活かすお金の使い方 （支出を「投資」に変えるための、賢い消費の基準）

第5章：お金の使い方の羅針盤 （理想のライフスタイルを叶えるための長期戦略）

書籍情報

[セミナーのベースとなる書籍。お金の教養から具体的な税の仕組みまでを網羅。]

タイトル： 世帯年収1000万円超の人が知っておきたいお金のルール

著者： 森田 貴子

出版社： あさ出版

発売日： 2025年12月22日

コメント

[30年のキャリアを持つ富裕層専門税理士、森田貴子氏。これまで100件以上の企業再生や富裕層の資産管理に携わる。]株式会社ウィル・シャイン

森田 貴子

森田貴子税理士事務所 代表/

ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 パートナー

30年で1000万枚以上の領収書をみてきた富裕層専門税理士。近年では「お金の使い方=生き方」という視点から、Financial Well-Being(経済的安定と心身の充実を両立する新しいお金の哲学)を提唱。富裕層の知恵を背景に、中間層・共働き世帯が日々の暮らしの中で「見えない自分資産」を育てるためのヒントを、わかりやすく発信している。