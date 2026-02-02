JOURNAL STANDARD relumeがBARACUTAと初別注。名作G4を裾スピンドル×綿麻素材で再構築

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）より、英国老舗ブランド「BARACUTA」による初の別注アイテムが登場。名作ドライビングジャケット「G4」をベースに、シルエット調整が可能な裾スピンドルと綿麻素材で現代的にアップデート。

不朽の名作として知られるドライビングジャケット「G4」をベースに、relumeならではの現代的なアレンジを加えた一着が、3月中旬にリリースされる。なお、本アイテムはオンラインストアにて先行予約受付中。

G4はすべてのブルゾンの原型とも称される「G9」と並び、長年ファンに愛されてきたBARACUTAの定番モデル。

袖口と裾にリブを設けないスマートなデザインが特徴で、今回の別注ではそのクラシックな佇まいを活かしながら、今の気分にフィットするサイズ感と機能性をプラスした。最大の別注ポイントは、裾に配したドローコード（スピンドル）。絞らずに着用すればG4本来のストンと落ちるボックスシルエット、絞ることでG9を彷彿とさせる丸みのあるバルーンシルエットへと変化。スタイリングやボトムスに合わせて表情を変えられる、2WAY仕様となっている。

シルエットは身幅にゆとりを持たせたリラックスフィットにリサイズ。着丈は短めに設定することで、ワイドパンツとも好相性なバランスに仕上げた。

フロントにはダブルジップを採用し、着こなしの幅を広げている。

素材には、綿50％・麻50％のコットンリネンを使用。BARACUTAらしいハリ感を残しつつ、リネン特有のドライな肌触りと清涼感をプラスした。着込むほどに増す自然なシワ感も魅力で、春夏シーズンに軽やかに羽織れる一着となっている。裏地には、ブランドを象徴するフレイザータータンチェックのパイピングを施し、脱いだ際にも高揚感を演出。伝統とアップデートが共存する、大人のための新しいスタンダードが完成した。

BARACUTA for JOURNAL STANDARD relume G4 DRIVING JKT

■発売日

2026年3月中旬 ※先行予約受付中

■Size：042,044/Collar:Black,Natural/Price：\35,200 in tax

展開店舗:JOURNAL STANDARD relume全店/ベイクルーズオンラインストア(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/blouson/26011465001210?q_sclrcd=018)

■商品お問い合わせ先:JOURNAL STANDARD relume自由が丘(https://baycrews.jp/store/detail/4620) /03-5731-0504

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/