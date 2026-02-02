短期資金ニーズに対応するデジタル完結型クレジットカード「SAISON CARD Digital すぐ借り」募集開始

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員 COO：水野克己、以下：当社）は、クレジットカードで現金を借りられるキャッシング利用を主な目的としたクレジットカード「SAISON CARD Digital すぐ借り（セゾンカードデジタル すぐ借り）」の募集を、2026年2月2日（月）より開始いたします。

本カードは、お申し込み開始から最短5分でスマートフォンアプリ上にデジタルカードが発行され、原則24時間、最短数十秒でご希望の金額を振り込むことが可能です。急な出費が生じた場合にも、スムーズにご利用いただけます。

お申し込み方法

以下のページよりお申し込みいただけます。

https://www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup/cashing_digital/

背景

近年、キャッシュレス化が進む一方で、突発的な出費など依然として現金が必要となる場面は少なくありません。さらに、物価高の進行や可処分所得の減少といった環境変化において、短期間・少額の融資ニーズが高まっています。

こうした状況を踏まえ、当社はこれまでWEBからの申し込みによるスピーディーな審査と、審査完了後すぐに利用できるキャッシングサービスを提供してきました。本カードは、これらのノウハウを活かし、「即時性」に特化したキャッシング利用を主な用途として設計しています。

当社キャッシングの主な特長

振込キャッシング（ONLINEキャッシング）

- 原則24時間、最短数十秒でお客様の口座へお振込※メンテナンスなどによりご利用いただけない時間帯がございます。- スマートフォン・WEBからお申し込み可能- 1,000円単位で必要な金額のみ利用可能

国内ATMキャッシング

- 全国の銀行やコンビニエンスストアに設置された提携ATMで利用可能- 外出先などで現金が必要な場合にも対応振込キャッシングお申し込みから最短数十秒でお客様の口座へお振り込みいたします。

これらの機能により、給料日前の一時的な資金不足や、外出先での予期せぬ出費など、短期的な資金需要が生じた際にも、状況に応じた方法で柔軟にご利用いただけます。

当社は今後も、お客様の多様な資金ニーズにお応えできるよう、より便利な金融サービスの提供に努めてまいります。

カード概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4442/table/377_1_05b02dc39ad769120501fa690276f917.jpg?v=202602021152 ]

※すでにSAISON CARD Digitalをお持ちの場合、本カードは発行されません。

※カードお申し込み時に「スマホで本人確認」または「オンライン口座登録」による本人確認が完了しなかった場合、カードは発行できません。

※本カードは、キャッシングおよびショッピングのご利用について、自動リボ払いを採用しています。これは、利用額と返済を可視化し、月々の返済負担を平準化することで計画的な利用を促すための設計です。

※リボ払いはご利用残高に応じて利息が発生し、返済期間が長期化する場合があります。詳細は下記お申し込みページをご確認ください。

※ショッピングリボ手数料の実質年率およびキャッシングの実質年率は、当社所定の実質年率を適用します。貸付条件については下記お申し込みページをご確認ください。

新規入会キャンペーンについて

「SAISON CARD Digital すぐ借り」にご入会のうえ、一定のご利用条件を満たしたお客様を対象に、以下のキャンペーンを実施します。

- 5万円以上のキャッシングご利用で5,000円キャッシュバック- 国内ATM利用手数料キャッシュバック

詳細および適用条件については、キャンペーンページをご確認ください。

https://www.saisoncard.co.jp/creditcard/adm-campaign/sugukari_2602/