「泉州牡蠣フェスin地蔵浜」を開催のお知らせ

Ellange株式会社

Ellange株式会社（千葉県長生郡一宮町、代表取締役関幸太郎）とパートナーシップ契約を締結している大阪府鰮巾着網漁業協同組合共同事業部（大阪府岸和田市、代表白井靖史）が「泉州牡蠣フェスin地蔵浜」に出店することをお知らせいたします。


イベント概要

■ イベント概要



泉州ブランド牡蠣「フライングオイスター」を使用した「かきみん焼き」をはじめ、牡蠣ラーメンや牡蠣コロッケ、牡蠣フライ、牡蠣チヂミなど多くの牡蠣料理が販売される予定です。






◎主催：大阪府鰮巾着網漁業協同組合・忠岡漁業協同組合・春木漁業協同組合


◎実施場所：地蔵浜みなとマルシェ セリ場


大阪湾岸和田市地蔵浜町7-1


◎駐車場：地蔵浜みなとマルシェ周辺（当日表示あり）


◎実施日時：2/14(土)・2/15(日)　9：00～15：00



■ 大阪/地蔵浜と石川/輪島の繋がり



本イベントで大阪府鰮巾着網漁業協同組合共同事業部が販売予定である、”牡蠣ラーメン”は震災の縁が繋いだ一杯です。



2024年元旦に発災した能登半島地震によって輪島漁港は海底隆起によって損壊し、漁師たちは職を失いましたが、Ellange株式会社は石川県金沢市金沢港に廃漁網リサイクルの前工程を行う臨時作業場を開設し、輪島の底引き網漁業関係者21名に雇用の場を提供するプロジェクトを行いました。その際に作業の原資となる漁網を無償で提供をしたのが、地蔵浜の巾着網の漁師です。また同プロジェクトへ自らも被災ながらも支援を行なっていたのが、輪島市のレストランmebuki -芽吹- のシェフ池端隼也氏です。その縁もあり、牡蠣ラーメンは池端シェフにレシピ監修を頂いています。震災以前は接点のなかった地蔵浜と輪島の２つの港が震災をキッカケとして繋がった象徴が牡蠣ラーメンの一杯になっています。




石川県金沢市でのプロジェクトの様子


牡蠣ラーメン「白」

■ 出店案内



◎目玉イベント


１.獲れたて牡蠣詰め放題（なくなり次第終了）/2,500円


２.各日先着100杯限定で振る舞い牡蠣汁/無料



◎出店案内


・大阪府鰮巾着網漁業協同組合共同事業部：直売所、牡蠣ラーメン販売など。


・春木漁業協同組合：牡蠣飯、義丸水産シラス販売、たこ料理など。


・忠岡漁業協同組合：牡蠣チヂミ、佃煮販売など。


・深日漁業協同組合：シングルシード牡蠣販売など。


・蓮：カキミン焼き





■ スペシャルゲスト「バルサミコ酢」さんも登場！！



2月15日（日）にはグルメ系インフルエンサーである、『バルサミコ酢』さんが会場にお越し頂き、牡蠣の魅力を余すことなくお伝え頂きます！




当日のイベントでしか味わうことができない牡蠣を是非ご堪能ください！



■ 漁師直営牡蠣ラーメン 恵比寿丸



◎ Instagram


https://www.instagram.com/kakiramen_ebisumaru?igsh=MXgyc3A3N2xtd2Qxcg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/kakiramen_ebisumaru?igsh=MXgyc3A3N2xtd2Qxcg%3D%3D&utm_source=qr)



◎ Google Map


https://maps.app.goo.gl/1Q275Y1hHDH1HcwK6



◎ 販売/運営


社名：大阪府鰮巾着網漁業協同組合共同事業部


会社所在地：〒596-0015 大阪府岸和田市地蔵浜町7-1


代表者（漁労長）：白井 義史


事業内容：水産物の採捕・養殖・加工・販売


URL：https://www.o-i-k-kyoudou.net



◎ 企画


社名：Ellange株式会社


会社所在地：〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮10147 商業棟2F


代表者（代表取締役）：関 幸太郎


事業内容：漁網由来リサイクルナイロン製造事業/漁業コミュニティとのコラボレーション事業


URL：https://ellange.co.jp




※メニューや商品は無くなり次第終了となります。


※掲載されている画像は一部イメージのものもございます。


※イベントは、急遽変更や中止とさせていただく場合がございます。


予めご了承ください。